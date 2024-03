Snapdragon 7+ Gen 3 con supporto Wi-Fi 7, modelli di intelligenza artificiale generativa lanciati sul dispositivo

Qualcomm svelare Snapdragon 7+ 3a generazione giovedì come il chipset di fascia media più avanzato del produttore di chip. L'ultima aggiunta alla gamma Snapdragon serie 7 include il supporto per modelli AI generati sul dispositivo come Llama 2, Gemini Nano e Baichuan-7B, offrendo prestazioni di CPU e GPU fino al 15% e al 45% migliori rispetto ai modelli precedenti. rispettivamente. Il chip viene inoltre fornito con il supporto per scattare foto da 200 megapixel e supporta la connettività Wi-Fi 7, insieme alle reti mmWave e Sub6 5G.

Cronologia della disponibilità di Snapdragon 7+ Gen 3

Snapdragon 7+ Gen 3 (SM7675-AB) arriverà negli smartphone di produttori di smartphone come OnePlus, La mia realtà sono ioE affilato. Il primo smartphone con il processore Snapdragon 7+ Gen 3 dovrebbe essere presentato entro i prossimi due mesi, ha detto giovedì il produttore di chip. L'azienda non ha ancora rivelato i dettagli sui mercati in cui questi smartphone saranno disponibili.

Specifiche Snapdragon 7+ di terza generazione

Secondo i dettagli condivisi da Qualcomm, il nuovo processore Snapdragon 7+ Gen 3 include un core “principale” Arm Cortex-X4 con clock a 2,8 GHz, quattro core “prestazionali” con clock a 2,6 GHz, insieme a tre core “di efficienza”. ora. Velocità 1,9 GHz. Questo chipset supporta fino a 24 GB di memoria LPDDR5x fino a 4200 MHz, archiviazione UFS 4.0 e connettività USB 3.1 Gen 2 Type-C.

Snapdragon 7+ Gen 3 è il primo chip della serie Snapdragon 7 a supportare Wi-Fi 7

Credito immagine: Qualcomm

Come i chipset di punta dell'attuale generazione di Qualcomm, Snapdragon 7+ Gen 3 offre supporto per modelli AI generati sul dispositivo. Questi includono modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) – ad es Gemelli Nano E Lama 2 -Ci occupiamo anche di modelli di visione di grandi dimensioni (LVM). L'azienda afferma inoltre che il processore supporta la traduzione e la trascrizione multilingue sul dispositivo per i media internazionali.

Il nuovo Snapdragon 7+ Gen 3 supporta display con risoluzione fino a Quad-HD+ con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e display esterni con risoluzione fino a 8K. Offre supporto per il codec audio Qualcomm Aqstic, audio spaziale e tracciamento della testa. Nel frattempo, gli OEM possono anche aggiungere lo sblocco facciale poiché il chip supporta una fotocamera a bassissimo consumo e sempre attiva.

Il nuovo Snapdragon 7+ Gen 3 di Qualcomm è il primo chip della serie ad essere dotato di tripli processori di segnale di immagine (ISP) a 18 bit e consentirà alle fotocamere degli smartphone di catturare immagini da 200 megapixel. Supporta l'acquisizione video HDR 4K/60fps e supporta Snapdragon Low Light Vision (LLV) per i video catturati in aree buie.

Sul fronte della connettività, il nuovo chipset Qualcomm è dotato del sistema Snapdragon X63 5G Modem-RF. Il produttore di chip afferma che il modem ha una velocità di download massima di 4,2 Gbps. Supporta sia le reti mmWave che Sub-6 5G, con Dual SIM Dual Active (DSDA) per 5G e 4G.

Questo è il primo chipset della serie Snapdragon 7 a offrire supporto per reti Wi-Fi 7 con più connessioni simultanee a larghezza di banda elevata (HBS) e si afferma che il sistema di connettività mobile Qualcomm FastConnect 7800 offra velocità di download fino a 5,8 Gbps. Inoltre, secondo Qualcomm, viene fornito con il supporto per la più recente connettività Bluetooth 5.4, LE Audio, Snapdragon Sound e i codec audio aptX di Qualcomm.

