Adani ritorna dal capodanno cinese, CSI 300, commercio neozelandese

Il CSI 300 cinese, che tiene traccia delle azioni quotate in borsa, è pronto per entrare in un mercato rialzista quando le negoziazioni riprenderanno nel corso della giornata.

Il CSI 300 è salito del 19,18% dal minimo registrato il 31 ottobre, secondo i dati di Refinitiv. Ha chiuso la sua ultima sessione di negoziazione il 20 gennaio a 4.181,53.

UN Mercato in rialzo Un periodo di mercato è definito come un periodo in cui un titolo è salito di almeno il 20% rispetto al suo recente minimo.

Il ETF sull’indice ChinaAMC CSI 300 Seguendo la performance dell’indice, è salito del 23% rispetto al minimo di ottobre.