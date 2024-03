Un camion sospeso su un ponte (video)

In un triste incidente avvenuto a Louisville, Kentucky (USA), un camion della società di distribuzione alimentare Sysco è quasi affondato nel fiume Ohio dopo aver attraversato il guardrail del Clark Memorial Bridge. L'incidente, segnalato venerdì intorno alle 12:15 ora locale, ha portato alla mobilitazione dei servizi di emergenza per una drammatica operazione di salvataggio.

Kevin Moreno

Secondo Fox News, il veicolo pesante si stava dirigendo verso nord quando ha attraversato le linee di traffico opposte e si è scontrato con la barriera protettiva del ponte.

Il rapido intervento dei vigili del fuoco di Louisville è stato fondamentale per scongiurare una tragedia ancora più grande. In un'operazione che ha ricevuto l'attenzione dei media, un soccorritore è stato calato da un'autoscala al lato del conducente del camion per iniziare l'operazione di salvataggio del conducente, che, fortunatamente, non è rimasto ferito. Questo evento non solo ha messo alla prova la capacità e la preparazione delle squadre di emergenza locali, ma ha anche sottolineato l’importanza delle misure di sicurezza nelle infrastrutture critiche.

Sysco si è affrettata a esprimere la sua gratitudine alle squadre di soccorso. “Sysco è estremamente grata ai servizi di soccorso e alla polizia che oggi sono stati in grado di risolvere in modo rapido e sicuro l'incidente sul Clark Memorial Bridge”, si legge nella dichiarazione di un portavoce dell'azienda. Inoltre, hanno riaffermato il loro impegno per la sicurezza dei loro dipendenti e delle operazioni quotidiane e hanno confermato la loro collaborazione con le autorità nelle indagini sull'incidente.

Il rimorchio, rimasto sospeso ed evitando di cadere in acqua grazie alla sospensione sulle travi del ponte, insieme alla cabina rimasta intatta, hanno causato la chiusura del ponte al traffico, mentre venivano eseguite le operazioni di salvataggio e rimozione del veicolo. Le autorità hanno precisato che l'incidente è avvenuto a seguito di una collisione tra veicoli, che ha portato il camion a deviare dalla sua traiettoria finendo in una posizione instabile.

Altro filmato: il salvataggio assolutamente folle di un autista da un semirimorchio sospeso sul fiume Ohio sul Clark Memorial Bridge, dopo un incidente. – Breaking911 (@Breaking911) 1 marzo 2024

