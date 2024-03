Un concerto speciale a Timisoara, con tre tenori italiani

Il 4 marzo, il Teatro dell'Opera di Timişoara ospiterà uno spettacolo eccezionale dal titolo “3 Tenori Italiani”, un vero e proprio viaggio musicale nella bellissima Italia soprannominata “Casa della Musica”, che comprenderà due spettacoli, dalle 17:30 alle 20:30. . :00:00.

Con questa esibizione i tenori Federico Veltri, Fabio Sirani e Angelo Forti, interpreti del più puro belcanto italiano, cresciuti ascoltando le famose arie e canzonette che risuonano in tutta la penisola, vogliono rendere omaggio alla musica del famoso tenore José Carreras. e Placido Domingo e Luciano Pavarotti, conosciuti in tutto il mondo per la loro voce e performance eccezionali.

Il loro repertorio comprende melodie famose come “Nessun dorma”, “La donna e mobile” o brani come “O Sole Mio”, “Santa Lucia”, “Funiculi, Funicula” o “Caruso”, e molti altri si esibiranno al loro fianco. . Ospiti famosi: soprani e baritoni dell'Opera di Roma, del Teatro alla Scala di Milano, del Teatro Reggio di Parma o del Mozarteum di Salisburgo, insieme al coro e ai ballerini dell'Opera di Timisoara. La direzione musicale sarà affidata al giovane direttore d'orchestra e violinista solista Bogdan Kostas, nome già noto nella filarmonica e nei teatri d'opera europei. Le due orchestre congiunte saranno guidate dall'Orchestra del Teatro dell'Opera Italiana e dalla Fox Opera Orchestra.

I biglietti per questo concerto sono ancora disponibili su https://protectet.ro/ticketsys-event/trei-3-tenori-italieni-timisoara-4/.