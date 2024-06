Un ex presidente difende Biden ricordando di aver trascinato anche lei. “Le brutte serate di discussione accadono ancora. Credimi, lo so.”

L’ex presidente Barack Obama ha commentato la prestazione del presidente Joe Biden nel dibattito con Donald Trump. Obama aveva detto che anche la sua prestazione nel primo dibattito per la rielezione era stata “ridicola”.

“Si verificano ancora brutte serate di dibattito, fidatevi di me, lo so”, ha detto Barack Obama. In un post su X.

“Ma queste elezioni sono ancora una scelta tra qualcuno che ha combattuto tutta la sua vita per la gente comune e qualcuno che si preoccupa solo di se stesso. Tra qualcuno che dice la verità, che distingue il bene dal male e lo dirà direttamente al popolo americano qualcuno che mente spudoratamente a proprio vantaggio, la notte scorsa non ha cambiato la situazione.” “Ecco perché la posta in gioco è così alta a novembre”, ha detto, includendo un collegamento al sito web della campagna Biden.

L’ex presidente ha descritto il suo primo dibattito durante la sua campagna per la rielezione come “una schifezza”. La performance di Obama è stata piatta, contorta e passiva sul podio di Denver nel 2012, così disinvolta che i suoi assistenti nel backstage sembravano paralizzati prima che emergesse con riluttanza per affrontare i giornalisti in redazione. Ma Obama ha comunque vinto la rielezione.

CNN: Stanno crescendo le divisioni tra coloro che circondano Biden e il mondo democratico in generale

Lo staff della campagna elettorale del presidente Joe Biden ha insistito venerdì che non si ritirerà dalla corsa del 2024, ma le spaccature tra coloro che sono vicini al presidente che insistono per andare avanti e il mondo più ampio dei democratici che cercano un cambiamento dell’ultimo minuto sono aumentate dopo la performance disastrosa di Biden. Nella discussione, la CNN ha scritto nella sua analisi.

Biden ha riconosciuto la prestazione poco brillante pronunciando un discorso più animato venerdì nella Carolina del Nord, dicendo: “So di non essere giovane, non cammino più facilmente come prima e non parlo più così facilmente come prima Non discuto più come facevo una volta, ma so quello che so: so come dire la verità, so come portare a termine il lavoro sai: quando scendi, ti rialzi.”

Gli assistenti di Biden hanno passato venerdì mattina a chiamare i membri democratici del Congresso, i donatori e altri sostenitori chiave nella speranza di dissipare parte del panico diffuso attorno al dibattito della CNN di giovedì sera con l’ex presidente Donald Trump.

