Un giocatore di pallavolo italiano ha pensato per 15 anni di essere segretamente innamorato di Alessandra Ambrosio. Ha mandato alla fidanzata regali costosi e 700mila euro

Un giocatore di pallavolo italiano è stato ingannato da una donna che si spacciava per Alessandra Ambrosio e lo convinceva che fosse una modella brasiliana. Ciò non sarebbe accaduto se l’atleta Roberto Cazzaniga non avesse creduto, per 15 anni, di avere una relazione segreta anche con Ambrosio, il quale non volle rivelare il suo vero nome, ma si fece chiamare “Maya” per assicurarsi che la stampa non lo farei. Scopri la loro connessione.

Roberto Cazzaniga ha avuto la delusione della sua vita quando ha scoperto che Alessandra Ambrosio, con la quale pensava di avere una relazione durata 15 anni, era in realtà una donna che utilizzava le foto della top model per tradirlo.

Per tutto questo tempo gli innamorati hanno comunicato solo telefonicamente e le foto che il truffatore gli ha inviato sono state effettivamente rubate dagli account dei social media di Ambrosio. Faceva credere a Casaniga di essere innamorato della brasiliana e spesso le chiedeva soldi. In totale la pallavolista professionista ha inviato più di 700mila euro alla presunta Alessandra Ambrosio, scrive cartello. Inoltre, l’amante, che si considerava già fidanzato, le ha fatto innumerevoli regali costosi, tra cui un’auto.

Come faccio a scoprire una truffa?

Roberto Cazzaniga ha conosciuto “Maya” tramite un’amica comune, Manuela, che si è rivelata essere l’artefice della truffa. La coppia non si è mai incontrata faccia a faccia. I due sono rimasti in contatto solo tramite messaggi sui social media e telefonate, con la presunta modella che citava problemi di salute e un programma fitto di appuntamenti.

Il pallavolista, capitano del Gioia Del Colle, mandava spesso soldi alla donna che affermava di avere problemi cardiaci e di dover pagare ingenti spese mediche. L’italiano ha finito per dover chiedere un prestito ai suoi parenti per poter soddisfare le richieste della sua ragazza. Sono stati i suoi cari a risvegliarlo alla realtà, spingendolo a denunciare tutto alla polizia. Si è così scoperto che la persona con cui parlava quasi ogni giorno non era affatto una star, bensì uno dei tre complici che avevano orchestrato la truffa.

Si sa che Alessandra Ambrosio è innamorata del modello Richard Lee. La brasiliana ha due figli, Surviva (12 anni) e Noah (9 anni), nati dalla relazione avuta con Jimmy Mazur, dal quale si è separata nel 2015.

