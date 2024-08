Sergei Zhirnov ritiene che le forze di difesa abbiano tutte le possibilità di raggiungere Mosca, dove Putin scapperà prima di quel momento.

Sergei Zhirnov ha parlato delle peculiarità della psicologia del dittatore russo: “Putin è una persona specifica, è testardo, quindi ha una certa fissazione. Se si concentra sul Donbass, anche se altrove va molto male per lui, non sarà in grado di cambiare. Inoltre, finora tutto ciò è iniziato nella regione di Kursk, ma non vi è alcuna garanzia che non continuerà nella regione di Belgorod o Bryansk (non vi è alcuna garanzia che non irromperete nella regione di Oryol, Lipetsk o Mosca)“.

Sergey Zhirnov ne ha parlato in onda sul canale “Novin Factory”. YouTube.

L’ex ufficiale dei servizi segreti ha accennato al percorso che le forze armate ucraine potrebbero seguire dalla regione di Kursk, penetrando più in profondità nella Russia: “In effetti, Prigozhin ha dimostrato l’anno scorso che se ti schieri, se vai dritto lungo l’autostrada Kursk-Mosca, dopo due giorni potrai arrivare al Cremlino in tutta calma e poi chiamare Putin al Cremlino. Immagina che Sersky chiami Putin dal Cremlino e gli dica: “Volodya, dove sei?” “Sono in Altai”, dice Putin. Sersky risponde: “E io sono al Cremlino, nel tuo ufficio, che abbiamo colpito con i droni un anno e mezzo fa”.“.

“Mi sono ricordato di aver visto un video in cui una mantide religiosa mangia una vespa, e allo stesso tempo un’altra vespa mangia una mantide religiosa e la morde a metà Putin potrebbe trovarsi di fronte a una situazione in cui verrà portato via dall’assalto a Pokrovsk, metà da cui la Russia verrà sequestrata e partirà per Vladivostok o qualsiasi “qualcos’altro”.– Ironicamente, Sergei Zhirnov ha paragonato Putin a un insetto mangiato.

Autore: Sergey Zhirnov