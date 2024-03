Una donna italiana di 90 anni batte un record mondiale

All'età di 90 anni, una donna italiana ha battuto il record del mondo nei 200 metri. Era domenica scorsa a Padova (Italia).

Questo passaggio non è necessariamente accademico, ma soprattutto specifico e rapido. Basta a Emma Maria Mazinga, 90 anni, per stabilire il nuovo record del mondo nella corsa dei 200 metri, che ha completato in 54 secondi e 47 centesimi. Questa professoressa in pensione ha raggiunto il suo secondo record mondiale. L'ultimo, oltre 400 metri, le ha lasciato un po' il fiato, è vero. Questo è successo quattro anni fa, nella categoria over 85.

21 titoli mondiali, 50 titoli europei e 113 titoli italiani

Una lezione impressionante di resistenza e di vita, così come il suo naturale senso di gioia quando i suoi studenti gli chiedono il suo segreto. Il suo palmares basta a realizzare più di un sogno: nonostante la sua carriera sia iniziata tardi, a 53 anni, la runner Emma Maria Mazzinga ha vinto 21 titoli mondiali, 50 titoli europei e 113 titoli italiani.