L'opportunità di sbarazzarti di tutto ciò che è brutto nella tua vita

Questa eclissi sarà la prima del 2024. Si ritiene che porterà un rinnovamento vitale, consentendo a una persona di liberarsi di ciò che la danneggia e di beneficiare delle sue buone energie.

Secondo l'astrologia le fasi lunari e i vari eventi celesti rappresentano momenti favorevoli per ricostituire le energie e liberarsi di ciò che non contribuisce più alla crescita e al benessere personale. La luna piena, in particolare, è una fase lunare potente, soprattutto se combinata con un'eclissi lunare, che segna la fine dei processi e l'inizio di nuovi percorsi.

L'evento del 25 marzo, in cui la luna piena si unisce al sole, offre un'opportunità unica per cambiare il corso delle nostre vite. Ci liberiamo dalle restrizioni se vengono eseguiti determinati rituali per sfruttare al massimo l'eclissi lunare completa.

Come attirare buone energie durante un'eclissi lunare completa?

Le eclissi in generale tendono a generare momenti difficili e a cambiare la routine quotidiana con forti energie, quindi Si consiglia di evitare di prendere decisioni importanti nei giorni prossimi al fenomeno.

Tuttavia, tra i rituali suggeriti dagli astrologi, c'è quello dei desideri ardenti. Consiste nello scrivere ciò che si desidera cambiare o lasciare su un foglio di carta pulito e bruciarlo con una candela bianca durante l'eclissi finché non si avvera.

Altri specialisti in astrologia consigliano di sfruttare le energie di un evento astrologico per ricaricare positivamente i cristalli, gli amuleti e l'oggetto. Usare l'incenso o le foglie di alloro per pulire la casa è un'altra pratica consigliata.

Durante il rituale della candela bianca, è preferibile indossare abiti puliti dello stesso colore dopo il bagno, per permettere alle energie buone di attecchire nella vita.

Mentre le foglie bruciano, il fumo dovrebbe potersi muovere attraverso il corpo dal basso verso l'alto. Infine, meditiamo davanti alla candela, contemplando i desideri che liberiamo dalla vita quotidiana per trovare pace e tranquillità.