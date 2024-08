Una pianta di 407 milioni di anni inganna i ricercatori non seguendo la sequenza di Fibonacci

Il botanico generalmente segue determinate regole. Ad esempio, in precedenza si pensava che la sequenza di Fibonacci, così presente nella struttura delle piante esistenti, dovesse essere apparsa molto presto nella specie I. Tuttavia, uno dei più antichi esempi di piante a foglia nella documentazione fossile mette in discussione questa idea.

Sequenza di Fibonacci e fillotassi

La sequenza di Fibonacci è una sequenza in cui… Ogni numero è la somma dei due numeri precedenti : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ecc. È strettamente correlato a una speciale relazione matematica chiamata Il rapporto aureo è circa 1,61803. Questo numero si ottiene dividendo un numero della sequenza di Fibonacci per il suo numero precedente (ad esempio: 5/3 ≈ 1.6667, 8/5 ≈ 1.6, 13/8 ≈ 1.625 e così via).

Questa sequenza è affascinante perché appare ripetutamente in diversi fenomeni biologici e ingegneristici, ma anche in natura. Esiste infatti una connessione tra la sequenza di Fibonacci e… Fillotassi delle piante (organizzazione a spirale degli organi attorno al tronco). Infatti, il numero dei membri di una spirale segue spesso una progressione vicina ai rapporti della sequenza di Fibonacci. Man mano che segui questi progressi, noterai che questi organi spesso compaiono quando… Angoli di 137,5 gradi. Questo design ottimizzato consente a ciascun membro di ricevere la massima quantità di luce solare senza interferenze. Ciò promuove la fotosintesi, una crescita sana e un uso efficiente delle risorse.

Naturalmente, questa non è una regola rigida, ma tali formazioni costituiscono oltre il 90% delle spirali osservate in natura. Ciò è particolarmente vero per le teste di girasole, le pigne, gli ananas e le piante d’appartamento.

Fossile di 407 milioni di anni

Sulla base della loro ampia distribuzione, le spirali di Fibonacci sono state a lungo considerate una caratteristica antica che si è evoluta nelle prime piante terrestri. Tuttavia, la sua origine evolutiva è stata in gran parte ignorata, il che ci riporta a questa scoperta. I ricercatori hanno già verificato Spirali diverse In un fossile vegetale 407 milioni di anni.

I ricercatori hanno effettuato questa osservazione producendo i primi modelli tridimensionali dei germogli fogliari della pianta Licopode Asteroxylon makiiappartenente al primo gruppo di piante decidue, mediante tecniche di ricostruzione digitale. Questo fossile eccezionalmente conservato è stato trovato nel famoso sito fossile di Rhynie chert nell’Aberdeenshire, nel nord-est della Scozia.

Questi risultati sono stati pubblicati sulla rivista scienzeIl che suggerisce che, a differenza di oggi, esistessero “vortici non Fibonacci”. Comune negli antichi ecosistemi terrestri Lo sviluppo delle spirali di carta si divide in due percorsi. Le foglie di questi antichi licopodi avrebbero in realtà avuto una storia evolutiva molto diversa rispetto ad altri importanti gruppi di piante odierne come felci, conifere e piante da fiore.