Incendio boschivo vicino ad Atene: migliaia di persone evacuate

Gli incendi hanno raggiunto la periferia di Atene, ad esempio qui a Patima Halandri. Fotografia: George Vitaras/EPA (Keystone)

In Grecia, un’ondata di incendi boschivi ha raggiunto lunedì la periferia della capitale, Atene, costringendo migliaia di persone alla fuga. I giornalisti dell’Agence France-Presse hanno riferito che il fumo degli incendi si è alzato nel centro di Atene e nuvole nere pendevano nel cielo sopra l’Acropoli. Le immagini televisive provenienti dai sobborghi di Bentilli e Vrilisia, all’estremità nord-orientale della città, mostravano fiamme che avvolgevano tetti e automobili. Dopo aver chiesto aiuto alla Grecia, quattro paesi dell’Unione Europea hanno inviato servizi di emergenza per aiutare a combattere l’incendio.

Le persone spruzzano acqua nelle loro case

A Bentilli e Vrilisia si sono viste scene prima inimmaginabili: i residenti che indossavano maschere respiratorie per proteggersi dal fumo acre hanno innaffiato furiosamente le loro case con acqua per proteggerle dalle fiamme in avvicinamento. Il sito di notizie newsit.gr ha citato il sindaco di Bentili, Natasa Kosmopoulou, che ha affermato che una scuola e diverse case hanno preso fuoco e che l’incendio si stava estendendo anche verso l’edificio municipale. La situazione è “tragica”.

Lunedì nuvole scure incombevano sull’Acropoli. Fotografia: Vlachos Alexandros/EPA (Keystone)

Secondo il suo battaglione, almeno un pompiere ha riportato gravi ustioni durante l’operazione. Un altro è stato portato in ospedale a causa di difficoltà respiratorie e altri 13 sono stati curati per problemi respiratori.

Lo Stadio Olimpico di Atene è stato utilizzato come rifugio di emergenza

Oltre ai quartieri suburbani di Pentili e Vrilissia, sono stati emessi ordini di evacuazione anche in alcune parti del quartiere Chalandri di Atene. Il sindaco della città, Seamos Roussos, ha detto all’ERT che si trattava di una misura precauzionale e che l’incendio era “molto vicino”.

Diversi vigili del fuoco sono rimasti feriti mentre cercavano di domare gli incendi. Fotografia: Michael Faraklas/AP Photo (Keystone)

In precedenza erano stati evacuati un ospedale pediatrico e una clinica militare a Bentili. Otto persone sono state portate in ospedale per problemi respiratori dovuti al fumo. Lo Stadio Olimpico di Atene, situato a nord di Atene vicino a Chalandri, è stato aperto come rifugio di emergenza per le persone in fuga dall’incendio. Tre importanti ospedali sono stati messi in allerta.

Lunedì l’incendio ha continuato a diffondersi sul monte Pentili, che ha un’altezza di 1.109 metri, alla periferia nord-orientale di Atene. Per domare le fiamme sono stati impiegati circa 700 vigili del fuoco, insieme a 190 veicoli di emergenza, 30 aerei ed elicotteri antincendio.

A Dioni, a nord-est della capitale, da lunedì divampano incendi. Foto: Michael Varaklas/AP Immagine

Il primo ministro Kyriakos Mitsotakis ha annullato le vacanze estive a causa degli incendi ed è tornato nella capitale. La Grecia ha anche chiesto assistenza all’Unione Europea per combattere gli incendi boschivi. Secondo la Commissione europea, le misure di protezione civile dell’UE sono state attivate su richiesta di Atene.

Italia, Francia, Repubblica Ceca e Romania hanno sostenuto la Grecia con unità di vigili del fuoco. Secondo il ministro dell’Interno Gerald Darmanin, solo dalla Francia sono stati inviati 180 vigili del fuoco e 55 camion ed elicotteri. Secondo il Ministero greco della Protezione Civile, gli aiuti forniti da Spagna e Turchia sono “nella fase finale di approvazione”.

“Siamo al fianco della Grecia nella sua lotta contro gli incendi devastanti”, ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sul servizio online X.

Italia, Francia, Repubblica Ceca e Romania hanno sostenuto la Grecia con unità antincendio: un elicottero antincendio ha riempito un serbatoio d’acqua vicino a Pentili. Fotografia: Michael Faraklas/AP Photo (Keystone)

Gli incendi boschivi sono scoppiati domenica pomeriggio nella città di Varnavas, 35 chilometri a nord-est di Atene. Secondo l’ERT, lunedì questo aveva creato un muro di fuoco largo 30 chilometri e alto fino a 25 metri, e si stava muovendo verso Atene.

“Nonostante gli sforzi sovrumani, gli incendi si sono propagati”.

I vigili del fuoco hanno domato le fiamme per tutta la notte. Il portavoce dei vigili del fuoco Vassilis Vathrakogiannis ha dichiarato: “Nonostante gli sforzi sovrumani degli esseri umani, l’incendio si è propagato rapidamente”. Di conseguenza, lunedì l’incendio si è diffuso in un totale di altre 40 aree a causa dei forti venti.

Domenica le autorità avevano già ordinato l’evacuazione della storica città di Maratona, a nord-est di Atene, e di altre sette città. Il sindaco di Maratona Stergios Tsirkas ha detto a Sky TV che la sua città sta assistendo a un “disastro di proporzioni bibliche”, aggiungendo: “L’intera città è in fiamme”.

A causa del forte vento di lunedì gli incendi si sono diffusi in altre zone: un elicottero spruzza acqua sugli incendi a Patima Halandri. Fotografia: George Vitaras/EPA (Keystone)

Dopo l’inverno più caldo mai registrato, giugno e luglio in Grecia sono stati più caldi che mai dall’inizio delle registrazioni della temperatura nel 1960. Il rischio di incendi è quindi molto alto, con diversi incendi che scoppiano ogni giorno.

Gli incendi in Grecia hanno riportato alla mente il disastro del 2018 nella città costiera di Mati vicino a Maratona, in cui furono uccise 104 persone, alcune delle quali fuggirono dalle fiamme a bordo delle loro auto.

Gli incendi si avvicinano alla capitale Atene

AFP/LOEB

