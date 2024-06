Una piattaforma completamente digitale, AgroBayer, per rispondere ai bisogni concreti degli agricoltori

In un mondo in cui la tecnologia evolve rapidamente, Bayer lancia AgroBayer, un’innovativa piattaforma digitale progettata per soddisfare le esigenze concrete degli agricoltori. Questa iniziativa sottolinea l’impegno di Bayer per la sostenibilità e l’efficienza in agricoltura fornendo soluzioni pratiche alle sfide quotidiane.

AgroBayer facilita l’accesso a un’ampia gamma di informazioni e strumenti, dai dettagli dei prodotti Bayer, compresi sementi e prodotti fitosanitari, alle risorse digitali come cataloghi e brochure. La piattaforma è progettata per essere intuitiva e accessibile da qualsiasi dispositivo mobile, riflettendo l’esigenza degli agricoltori di ottenere rapidamente informazioni affidabili.

“Il lancio del nostro nuovo sito web segna un punto di svolta nel marketing digitale. Progettato pensando all’utente, incarna l’apice dell’innovazione e della sostenibilità, stabilendo un nuovo standard per l’interazione digitale. Questa piattaforma non è solo facile da usare, ma anche un alleato strategico per gli agricoltori, migliorando significativamente la loro esperienza digitale. Sono orgoglioso dei risultati ottenuti dalla squadra rumena nella partnership sinergica con la squadra regionale. Insieme abbiamo creato una piattaforma per l’eccellenza tecnologica il cui impatto si ripercuoterà in tutto il settore“, ha dichiarato Boualem Saidirappresentante senior della Bayer e capo del gruppo nazionale di scienza delle colture in Romania, Bulgaria e Repubblica di Moldavia.

La piattaforma digitale di AgroBayer ha la capacità di personalizzare l’esperienza dell’utente, fornendo contenuti pertinenti e aggiornati su misura per le esigenze specifiche di ciascuna coltura. Inoltre, la piattaforma include funzionalità come le previsioni meteorologiche locali, che aiutano a pianificare le attività agricole in modo più efficiente.

Iscrivendosi alla newsletter Bayer, gli utenti ricevono regolarmente notizie dal settore agricolo e rimangono così aggiornati sulle ultime tendenze e innovazioni. Questo è un esempio di come AgroBayer mira a creare una comunità di professionisti competenti e connessi.

AgroBayer rappresenta un impegno per il miglioramento continuo delle pratiche agricole, offrendo soluzioni digitali non solo avanzate, ma applicabili anche nella vita reale. È un passo avanti nella direzione di un’agricoltura più illuminata e sostenibile.

Con una lunga tradizione nelle scienze della vita, Bayer continua a innovare e fornire prodotti e servizi a sostegno delle persone e del pianeta. Il lancio di AgroBayer è una testimonianza dell’impegno dell’azienda nel realizzare un’agricoltura più efficiente e rispettosa dell’ambiente, contribuendo così alla sua missione di “Salute per tutti, nessuno è senza cibo”.

Per ulteriori informazioni su Agropayer, visitare CropScience.bayer.ro.

Abbonamenti alla rivista Fermierului – edizione cartacea, Qui!