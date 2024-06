Un’estate di sport inclusiva a Legnano, in Italia

L’estate sta arrivando in Italia e continua con l’esperienza mare e sport all-inclusive a Lignano Sabbiadoro – Sea4All

Sea4All di Tiliaventum (federazione sportiva locale) vive il mare a Legnano sempre alla portata di tutti: vela, trekking, navigazione, squadre a tutto tondo in regate, pesca, diving, SUP e molto altro senza barriere fisiche, mentali ed economiche (= gratis a pagamento per gli utenti) ed ora, con la stagione estiva, è possibile approfittare di lunghe giornate soleggiate accompagnate da dolci brezze.

Poter contare anche sulla location accessibile, sulle navi, sulle imbarcazioni, sulle attrezzature, sul personale preparato e dedicato e sulla sede ricca di prodotti enogastronomici locali per momenti gioiosi rende tutto più fruibile e piacevole. Càpita è l’unica imbarcazione a vela diurna al mondo nel suo genere, accessibile a tutti dove è possibile accedere a bordo, timonare, manovrare e regolare le vele in totale indipendenza da protagonista attivo, anche con la propria sedia a rotelle per chi la utilizza e partecipare alle regate, anche paralimpiche, e magari vincerle con squadre all-around come è già successo nelle passate manifestazioni; Lo stesso per la barca aggiuntiva, che è opportunamente allestita per poter vivere il mare pescando, facendo snorkeling in laguna, nuotando o facendo immersioni, spostandosi nelle spiagge vicine e pagaiando in SUP circondati dall’atmosfera naturale delle isole e dei canali.

Un mare di opportunità per tutti dove l’inclusione è di casa, dove ognuno è qualcuno e niente altro.

Le iniziative coinvolgono singole persone o sono realizzate in collaborazione con il Centro di Salute Mentale di Gorizia dedicate a pazienti psichiatrici, onlus, cooperative di assistenza, strutture riabilitative, enti sportivi e associazioni simili per progetti comuni che possano giovare alla qualità della vita quotidiana dei tutte le persone, crescita e acquisizione di competenze, relazione reciproca qualunque siano le cosiddette disabilità (motorie, sensoriali, intellettive), fragilità, disagio, malattie incurabili… e anche altre persone che spesso vengono escluse dal mondo… da sportivi e che sono assistiti dal dipartimento di salute mentale.

Amiamo l’estate per tutti, e chiunque sia interessato non esiti a contattare Sea4All di Tiliaventum asd a Lignano Sabbiadoro UD – Italia

L’ampia attività sportiva marina è patrocinata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, Io Sono FVG e dal Comune di Lignano Sabbiadoro.

Ciò è stato possibile grazie all’apprezzamento e al sostegno di Zampafoundation, D-Marin Punta Faro Resort, Giotto Wine Listers, Triring-ZXY, Intras Lignano, Tecnolambelluno, Keepsmart, ATIS, Shade Pro e tanti altri sempre attivi per promuovere tutti di questi. Grandi attività.

Un ringraziamento speciale a tutti i soci, armatori e volontari che lavorano con passione e dedizione.