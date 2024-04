È morto il genio del design automobilistico P. Pininfarina

L'azienda ha dichiarato in un comunicato ufficiale che lo stilista è stato accudito nei suoi ultimi giorni dalla moglie Ilaria, dalla madre Giorgia Giannullio e dai suoi cinque figli.

Zumapress/ScanpixPhoto/Paolo Pininfarina

“Siamo tutti molto grati al Sig. Pininfarina per il suo eccezionale contributo alla storia dell'azienda e per aver sempre difeso la nostra storia e identità, sia in termini di stile che di scelte etiche e comportamentali”, ha affermato l'amministratore delegato dell'azienda Silvio Angori.

Il 28 agosto del 1958 nasce a Torino Paolo Pininfarina, uno dei discendenti di questa famosa famiglia di geni del design automobilistico italiano. Suo nonno Batista nel 1930. Fondata Telaio Pinin Farina Il contributo della casa di design allo sviluppo dell’auto è innumerevole.

Il signor Pininfarina ha ereditato la carica di amministratore dell'azienda nel 2008. Ad agosto, quando suo fratello maggiore Andrea è stato ucciso vicino alla sede dell'azienda vicino a Cambiano mentre era alla guida di una motocicletta Vespa. Paolo Pininfarina era un vero professionista. Laureato in ingegneria meccanica al Politecnico di Torino, Paolo ha lavorato per Cadillac, Honda e General Motors, e nel 1982 ha iniziato la sua carriera nell'azienda di famiglia.

Pininfarina ha realizzato progetti per molte famose case automobilistiche: BMW, Peugeot, Ferrari, Maserati, Fiat, Hyundai, ecc.