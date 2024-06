Uno studio ha rivelato che l’80% degli insegnanti di matematica in India non ne conosce nemmeno le basi

Nuova Delhi, 28 giugno: Un nuovo studio ha rivelato che l’80% degli insegnanti di matematica in India e nel Medio Oriente ha difficoltà a rispondere alle domande di base poste su argomenti quali rapporti, proporzioni, analisi causale e algebra.

Questa informazione scioccante è stata rivelata in un sondaggio condotto su oltre 1.300 insegnanti di matematica di 152 scuole in India, Emirati Arabi Uniti, Oman e Arabia Saudita.

L’Education Initiatives (EI) Institute, un istituto di educazione tecnologica, ha condotto uno studio per determinare la conoscenza della materia degli insegnanti di matematica delle scuole elementari e medie.

Gli insegnanti che hanno partecipato allo studio hanno ricevuto un programma di formazione sulla valutazione iniziale relativa alla matematica. Il rapporto è stato condiviso anche con i presidi delle scuole in cui operano. Uno studio correlato dice:

Vengono poste domande di base su argomenti come rapporti, proporzioni, analisi interessanti e algebra per migliorare le capacità di risoluzione dei problemi nella vita quotidiana. L’80% degli insegnanti di matematica non sa rispondere a questa domanda.

Inciampo nelle materie di seconda media: il 73,3% degli insegnanti ha risposto correttamente alle domande di matematica della quarta elementare. Ma solo il 36,7% degli insegnanti ha risposto correttamente alla settima domanda standard.

Il 75% degli insegnanti ha risposto correttamente al 50% delle domande poste nella prova pratica. Solo il 25% degli insegnanti ha risposto senza errori al 25% delle domande.

Allo stesso modo, gli insegnanti hanno risposto in modo incomprensibile alle domande di geometria di base. È stato anche segnalato che gli insegnanti hanno commesso errori come valutare i numeri decimali come numeri interi.

cosa dovrebbe essere fatto?

Riguardo a questo studio, il cofondatore dell’azienda Sridhar Rajagopalan ha dichiarato:

Abbiamo seguito il sistema educativo di memorizzare e copiare informazioni dai libri di testo. Dovremmo prendere questo studio come un campanello d’allarme per fermare tutto ciò e cambiare il nostro sistema educativo per stimolare nuove idee.