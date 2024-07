Video: Chiellini restituisce il trofeo dell’Europeo all’Italia

Video: Chiellini ripete la palla ItaliaCoppa del Campionato Europeo

Il capitano dell’Italia Giorgio Chiellini ha tenuto cerimoniosamente il trofeo davanti a… Finale di Euro 2024 tra Spagna e InghilterraPoi gli diede un ultimo bacio.

Era suo dovere, come capitano dei campioni in carica, restituire il trofeo in modo che potesse essere consegnato stasera ai nuovi campioni d’Europa.

È stato l’uomo che ha alzato al cielo lo stesso trofeo allo stadio di Wembley nel luglio 2021, quando Euro 2020 è stato rinviato di un anno a causa della pandemia globale.

Ciò significa che l’Italia ha avuto l’opportunità di godersi il titolo iridato solo per tre anni invece dei quattro come al solito.

Mentre posava il trofeo sul piedistallo dell’Olympiastadion di Berlino, Chiellini diede l’ultimo bacio d’addio al trofeo del Campionato Europeo.

Intervistato su Sky Sport Italia Prima del calcio d’inizio, il difensore, ora in pensione, ha ammesso che l’Italia questa volta non ha fatto abbastanza per mantenere il titolo.

“Mi dispiace un po’ restituire la coppa, sognavo di riportarla in Italia, ma purtroppo queste squadre se lo meritano più di noi”.

Chiellini consegna la Coppa delle Nazioni Europee