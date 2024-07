Segni popolari del 24 luglio: il giorno di Olga, Olga Sinozhnika

Il 24 luglio i cristiani ortodossi onorano la memoria della principessa Olga di Kiev (920-969). Olga era la moglie del principe Igor e avevano un figlio, Svyatoslav. La felicità della famiglia non durò a lungo, poiché Igor fu ucciso dai Drevlyan. Olga si vendicò dell’intero popolo nemico per la morte del suo amato marito.

Dopo la morte di Igor, Olga iniziò a governare lo stato, perché l’erede Svyatoslav era ancora molto giovane. Il sovrano ha fatto molto per lo sviluppo della Russia; Ha gettato le basi per la pianificazione urbana in pietra. A Costantinopoli, la principessa fu battezzata, molti parenti seguirono il suo esempio, solo suo figlio Svyatoslav rimase pagano fino alla fine dei suoi giorni. La principessa ebbe una grande influenza sullo sviluppo di suo nipote, il futuro battista di Russia, il principe Vladimir.

A quest’ora, solitamente pioveva, i contadini pregavano il santo, chiedendo il bel tempo per poter preparare il fieno e terminare il raccolto.

Segni meteorologici

Le stelle brillano intensamente – per una caccia all’orso di successo.

In questo giorno, un temporale significa una caccia riuscita.

La forte rugiada significa scarsi rendimenti di cetrioli e pomodori.

Giornata di sole: nasceranno i raccolti di grano.

I segnali popolari di cui sopra non sostituiscono le previsioni del tempo e sono esclusivi Carattere storico culturale. Le nostre previsioni meteorologiche si basano su dati scientifici e moderni metodi meteorologici.