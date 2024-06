Video di Javier Miley aggredito da un cane

Il presidente è noto per essere un amante degli animali. Oltre a parlare dei suoi cani come di “bambini a quattro zampe”, non perde occasione per salutare un cane, anche se questa volta è quasi andato storto.

Questo incidente è avvenuto ad un certo punto durante il suo soggiorno in El Salvador, dopo il suo tour negli Stati Uniti, dove Miley, oltre ad assistere all’inaugurazione di Bukele, ha avuto un incontro con il salvadoregno.

Javier Miley ha condiviso un falso sondaggio sugli Stati Uniti e la società di consulenza ha deciso di smentirlo

Dopo il presidente Javier Miley Hanno condiviso sui loro social network un sondaggio sul loro numero che avrebbe potuto essere condotto negli Stati Uniti, ma dalla società di consulenza Gallup È uscito per negarlo.

Il presidente argentino ha condiviso lo screenshot di una notizia citando un sondaggio d’opinione che diceva: “Sondaggio Gallup: l’84% dei cittadini statunitensi preferisce Javier Miley come presidente a Trump o Biden”Al che ha aggiunto: “Il fenomeno del vicinato. Viva la dannata libertà.”

Ma come ha scoperto Kurta, le notizie citate dal presidente non compaiono da nessuna parte su Internet, né lo fa il presunto sondaggio Gallup. In questo senso, anche il portavoce presidenziale non ha potuto fornire dettagli sulla pubblicazione congiunta.

In questo contesto, lo stesso mezzo digitale ha chiesto alla sondaggista americana l’esattezza di quanto pubblicato, e lei ha risposto: “Gallup non ha intervistato gli americani sul presidente argentino”.