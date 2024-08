Video: La missione European Juice sorvola la Terra e la Luna nel suo viaggio verso Giove

Per la prima volta al mondo, la missione Jupiter Icy Moons (Juice) dell’Agenzia spaziale europea (ESA) ha completato con successo il primo sorvolo al mondo della Luna e della Terra il 19 e 20 agosto 2024. L’ESA ha ora pubblicato un video compilato dal filmato Mentre volando vicino alla luna.

Questo innovativo sistema di assistenza a doppia gravità ha contribuito a mettere la navicella spaziale su un percorso più efficiente verso la sua destinazione finale: Giove e le sue lune ghiacciate.

Guarda il succo volare vicino alla luna durante il sorvolo

Il complesso processo è iniziato con l’avvicinamento ravvicinato di Juice alla Luna alle 23:15 CEST del 19 agosto, seguito da un sorvolo alle 23:56 CEST del 20 agosto.

I controllori di volo hanno abilmente guidato la navicella attraverso questa delicata danza celeste, utilizzando le forze gravitazionali di entrambi i corpi celesti per cambiare la velocità e la direzione di Juice.

Questa manovra agisce come un cruciale meccanismo di “frenata”, reindirizzando Gus su una scorciatoia per Giove attraverso Venere. La gravità aiuta non solo a risparmiare tempo prezioso, ma anche a preservare le limitate risorse di carburante della navicella, essenziali per il suo lungo viaggio attraverso il sistema solare.

Durante il sorvolo, le telecamere di sorveglianza di bordo di Juice hanno catturato immagini straordinarie della Luna e della Terra, fornendoci una “visione unica del nostro pianeta”.

Originariamente destinate all’osservazione dei componenti del veicolo spaziale, queste immagini a colori da 1024 x 1024 pixel sono diventate un vantaggio inaspettato per la missione.

Il successo di questo sorvolo senza precedenti tra la Luna e la Terra dimostra l’ingegnosità e la precisione dei pianificatori di missione e dei controllori di volo dell’ESA. Ciò rappresenta una pietra miliare significativa nell’ambiziosa missione di Goss di esplorare le lune ghiacciate di Giove che potrebbero ospitare la vita: Ganimede, Callisto ed Europa.

Mentre Juice continua il suo viaggio, beneficerà di ulteriore assistenza gravitazionale da Venere e dalla Terra nei prossimi anni prima di arrivare su Giove nel 2031.