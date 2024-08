Anche i Mini PC possono avere ottime prestazioni! Condividi Recensione Unboxing di ASUS NUC 14 Pro: supporto perfetto per la funzione Microsoft Copilot AI

Al COMPUTEX 2024 di quest’anno, ASUS ha presentato una gamma completa di prodotti NUC AI Ready, tra cui ASUS NUC 14 Pro, NUC 14 Pro+, ROG NUC e NUC 14 Performance, che combinano chassis compatti e microcomputer AI avanzati con intelligenza artificiale informatica avanzata. Non solo soddisfa le esigenze degli utenti con spazio insufficiente, ma può anche soddisfare un’ampia gamma di esigenze, dai consumatori generali ai clienti aziendali di fascia alta, ai giocatori e persino alle applicazioni industriali in termini di prestazioni quando si cerca un PC compatto abilitato all’intelligenza artificiale.

Questo articolo ti presenterà l’ASUS NUC 14 Pro, modello NUC14RVH, dotato di processore Intel U7-165H vPro, memoria DDR5 da 8 GB x2, SSD PCIe Gen4 da 512 GB, Wi-Fi 6E 2×2 e Bluetooth. 5.3 e altre buone specifiche, buona espandibilità, è possibile installare un SSD/HDD SATA aggiuntivo da 2,5 pollici, sostituire o installare un SSD M.2 aggiuntivo, due memorie SO-DIMM DDR5 a doppio canale.

ASUS NUC 14 Pro è il mini PC più completo costruito con Intel vPro Enterprise, alimentato dal nuovo processore della serie Intel Core Ultra, dotato di connettività Bluetooth certificata senza ricevitore e tre principali motori AI (GPU, NPU e CPU). .) Può raggiungere un volume di trasmissione elevato, un basso consumo energetico e una risposta rapida, fornendo potenti capacità di elaborazione.

Unboxing di ASUS NUC Pro

ASUS NUC 14 Pro è disponibile in due versioni: Slim e Straight (più grande). La versione che voglio aprire e recensire qui è la versione verticale, che è il primo NUC con un design senza attrezzi per lo smontaggio del case che può sostituire l’SSD e la memoria è accessibile senza strumenti come cacciaviti, il che è molto comodo !

La confezione del prodotto come mostrato sopra nel design semplice, il nome del prodotto e l’immagine della parte anteriore del prodotto sono chiaramente contrassegnati e nell’angolo in basso a destra è presente il logo ASUS.

La confezione adotta il design della confezione regalo e sul lato è possibile vedere “INTEL INSIDE”~

Quando rimuovi il coperchio superiore, puoi vedere l’ASUS NUC 14 Pro stesso e questo host mini PC è fissato con il foglio di plastica.

Dopo aver estratto ASUS NUC 14 Pro e installato la carta di plastica, puoi vedere che c’è anche un materiale di imballaggio inferiore, oltre a classificare e riparare altri accessori, ha anche una funzione di buffer di collisione.

Mentre le politiche dell’UE limitano la plastica e i principali produttori prestano sempre più attenzione agli aspetti ESG delle imprese, abbiamo notato che i principali marchi, tra cui Asus, sono più ingegnosi ed ecologici nella progettazione degli imballaggi rispetto al passato. ASUS NUC 14 Pro utilizza meno materiali, meno imballaggi e meno spazio di archiviazione per risparmiare spazio, energia e migliorare la sostenibilità.

Poiché ASUS NUC 14 Pro utilizza un processore Intel U7-165H, il consumo energetico richiesto dal sistema non è elevato, quindi un adattatore da 120 W può soddisfare le esigenze di alimentazione del sistema ed è abbastanza a risparmio energetico! L’adattatore è conforme alle certificazioni di sicurezza multinazionali ed è abbastanza compatto.

Questo è l’adattatore incluso all’interno, le specifiche sono 19 V/6,32 A (120 W)

Inoltre viene fornito con un telaio metallico e viti per il montaggio a parete, oltre a un adesivo Intel Core Ultra 7.

Sebbene ASUS NUC 14 Pro sia di piccole dimensioni, le funzioni di connettività complete e diversificate includono Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 2 e connettore USB 2.0 integrato, che è davvero sufficiente e abbastanza veloce, supporta più di quattro dispositivi Display 4K !

Il design estetico del prodotto è semplice e moderno e l’intera macchina è realizzata in nero opaco.

Il pannello frontale da sinistra a destra è: USB 3.2 Gen 2×2 Type C, USB 3.2 Gen 2 Type A x2 e pulsante on/off con indicatore luminoso.

Da sinistra a destra sul retro ci sono: ingresso DC, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, Ethernet 2.5G, USB 3.2 Gen 2 Type A, USB 2.0 Type A, Thunderbolt 4 e HDMI 2.1.

Inoltre, sotto è presente una copertura che può installare rapidamente SATA da 2,5 pollici. Specifiche Wi-Fi 6 e Bluetooth per antenna nascosta tramite modulo Intel Wi-Fi 6E AX211 integrato (supporta 802.11 ax e Bluetooth 5.3). ).

Sono presenti grandi prese d’aria per la dissipazione del calore a forma di nido d’ape sui lati sinistro e destro della fusoliera.

In più, questo lato è dotato di slot antifurto!

La parte superiore del dispositivo presenta un design opaco, una buona consistenza e antigraffio~

Puoi vedere quattro cuscinetti antiscivolo in basso e il design dell’interruttore a rilascio rapido può essere visto in alto a destra. Le etichette di ampia area sono segni di certificazione e informazioni sul prodotto conformi alle normative di sicurezza in diversi paesi.

È molto facile smontare la base. Qui puoi vedere il dissipatore di calore attrezzato per SSD e la staffa di montaggio per SSD/HDD (supporta dispositivi di archiviazione SATA da 2,5 pollici).

Le dimensioni del prodotto sono: 117 x 112 x 54 mm (0,7 L), il peso esclusa memoria e SSD M.2 è di 570 grammi (solo), mentre il peso del modello di test è di 626 grammi (inclusi sia memoria che SSD M.2 ( nella foto sopra) Un SSD 22×80 M.2

Lo slot in cui è installato l’SSD nell’immagine sopra è lo slot per chiave M.2 22×80 M, adatto per SSD PCIe x4 Gen 4 NVMe; E lo slot contrassegnato con M-KEY NVMe di seguito è lo slot M.2 22 key x42M, adatto per PCIe x4 Gen 4. Inoltre, il prodotto supporta l’installazione SO-DIMM a doppio canale DDR5-5600 MHz (fino a 96 GB)

Le due memorie DDR5 5600 da 8GB preinstallate del produttore coreano SKhynix~

L’immagine sopra è un’immagine della parte inferiore della scheda madre che ho preso dal sito Web ufficiale ASUS. Puoi vedere il design di dissipazione del calore su un’ampia area.

Microsoft Copilot integrato!

Inizialmente abbiamo menzionato che la serie ASUS NUC 14 è un mini PC con uno chassis compatto e un’intelligenza artificiale avanzata. Di recente, Microsoft ha introdotto anche Copilot per Office365 per il cinese tradizionale, così tutti possono utilizzare Copilot per creare facilmente immagini e altre attività intelligenti basate sull’intelligenza artificiale!

Lo scenario di utilizzo sopra mostra che in futuro potremo creare facilmente le immagini di cui abbiamo bisogno e tutti diventeranno artisti in futuro!

Test delle prestazioni

Infine, è inevitabile eseguire un test delle prestazioni per vedere se il processore Intel U7-165H vPro più il chip grafico Intel ARC è potente? !

Innanzitutto, diamo un’occhiata alla configurazione dei componenti principali del sistema, dall’alto verso il basso, puoi vedere il marchio ASUS, modello NUC14RVB, sistema operativo Win 11 Professional, processore Intel Core Ultra 7 165H, chip grafico Intel ARC, . Memoria interna da 16 GB e SSD Samsung da 512 GB.

Innanzitutto, testa le prestazioni del processore ~

Utilizza prima CPU-Z per scoprire le informazioni sul processore, puoi vedere che il nome del processore è Intel Core Ultra 7 165H, il nome in codice è Meteor Lake, processo a 7 nm, con 6P+8E+2LP (totale 22 thread); Velocità totale L3, dimensione 24 MB, consumo energetico massimo 28 W (come Intel Core i5-1135G7 di Tiger Lake), abbastanza efficiente dal punto di vista energetico.

Testando le prestazioni del processore tramite CPU-Z, ha ricevuto un punteggio elevato di 768,7 nella parte single-core e un punteggio eccellente di 7826,2 nella parte multi-thread (molto più potente del Core i5-1135G7 con lo stesso consumo energetico !).

Nel test CINEBENCH R23, il punteggio single-core è stato di 1755 punti e il punteggio multi-core è stato di 15423 punti.

Testiamo la velocità dell’SSD configurato. La velocità di lettura è di 4901 MB/s e la velocità di scrittura è di 2692 MB/s, sufficiente per soddisfare i requisiti di velocità di archiviazione dei dati della maggior parte delle persone.

Successivamente, prova le prestazioni di disegno~

Nel test standard Fire Strike, il punteggio ha raggiunto 6930 punti.

Nel test benchmark Intel XeSS, con la funzione attivata, sono stati registrati 14,22 fps e la differenza è stata migliorata di 1,67 volte~

Utilizzando il test Mesh Shader, possiamo vedere che la funzione abilitata ha 96,26 FPS e la differenza è migliorata di 1,96 volte ~

Infine, facciamo un test delle prestazioni complessive del sistema per vedere se le sue prestazioni possono soddisfare le esigenze della maggior parte delle persone in termini di pratiche burocratiche e editing video! Utilizziamo PCMARK 10 per giudicare le prestazioni degli scenari di utilizzo del computer che tutti utilizzano comunemente~

Nel risultato del test PCMARK 10 Advance ho ottenuto l’eccellente punteggio di 6662!

Riepilogo dell’esperienza d’uso

Probabilmente non avresti mai pensato che un computer domestico o aziendale ad alte prestazioni potesse essere piccolo quanto il palmo di una mano! Oltre a posizionarlo sulla scrivania o nasconderlo dietro il monitor, non occupa molto spazio e puoi portarlo facilmente con te in qualsiasi momento! Se stai cercando di acquistare un sistema informatico desktop, sia che tu voglia utilizzarlo in uno spazio commerciale o posizionarlo a casa, ti consigliamo vivamente di conoscere il NUC 14 Pro lanciato da ASUS, perché rovinerà l’immaginazione di tutti. host, ha ancora forti capacità di espansione e prestazioni e può persino soddisfare le funzioni di intelligenza artificiale degli utenti ordinari!

Non pensare che questo piccolo PC non sia in grado di modificare le immagini di Photoshop o di eseguire vari programmi di editing video ad alto consumo di prestazioni. In realtà ho provato a utilizzare questo piccolo computer per l’editing quotidiano di foto e video e, dopo il lavoro, ho scoperto che non c’era alcun problema e che il processo di calcolo con Copilot era veloce e fluido!

Sottile, leggero, potente e affidabile, ASUS NUC 14 Pro offre prestazioni senza precedenti, sicurezza superiore, gestibilità, predisposizione all’intelligenza artificiale, rilevamento Wi-Fi, connettività wireless e personalizzazione per guidare i casi d’uso moderni di business, edge computing e IoT.

