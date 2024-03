WhatsApp è completamente cambiato, Raw! Quali sono gli aggiornamenti e quali sono le nuove funzionalità – Marathi News | Il volto di WhatsApp è cambiato, gli utenti sono stanchi, l'aspetto è cambiato e anche le nuove funzionalità sono diventate potenti.

Che cambiamento ha apportato WhatsApp

Il tuo WhatsApp è cambiato completamente? Meta ha apportato un'importante modifica al design dell'app WhatsApp per gli utenti Android. Questo aggiornamento sta lentamente raggiungendo milioni e miliardi di utenti. Meta non ha ancora fornito informazioni ufficiali su questa nuova funzionalità. Ma va notato che l'applicazione WhatsApp è completamente cambiata sui telefoni di milioni di utenti. Gli utenti iOS non saranno interessati da questo nuovo aggiornamento. Meta ha testato questa funzionalità da settembre dello scorso anno.

Cosa distingue la nuova interfaccia di WhatsApp?

Leggi anche questo

Dopo la modifica apportata da WhatsApp, la barra di stato si è ora spostata direttamente dall'alto verso il basso. Questa modifica è simile all'app iOS di WhatsApp. Ora vedrai non tre ma quattro schede in questo posto. Gli utenti precedenti potevano vedere solo chat, aggiornamenti (stato) e opzioni di contatto. La scheda Community è stata ora aggiunta a questo elenco.

Gli utenti vedranno l'opzione per chat sincrona, aggiornamenti (stato), chiamate e community. L'azienda ha inserito un'icona per ciascuna scheda. Insieme a questo, gli utenti vedranno punti verdi. Riferiranno la notifica. Questo colore verde è stato mantenuto leggermente più chiaro rispetto alla versione precedente.

Vedi altro

Amici Android, abbiamo cambiato alcune cose per rendere più semplice l'accesso a ciò di cui avete bisogno, quando ne avete bisogno Avere nuovi strumenti di navigazione 🤝 vicini al pollice e piacevoli alla vista pic.twitter.com/CqLvZf9meo -WhatsApp (WhatsApp) 28 marzo 2024

Anche questo è cambiato