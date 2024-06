YouTube: una nuova funzionalità su YouTube…il videogioco profondo

YouTube: YouTube sta facendo un altro passo per frenare i video deepfake. È stata introdotta una nuova funzionalità per eliminare questi video.

YouTube | InternetDesk: l’uso dell’intelligenza artificiale (AI) è in aumento. Molte persone abusano di questa tecnologia e commettono frodi in ogni campo. Il governo sta adottando molte misure per impedirlo. YouTube, d’altro canto, ha fatto un passo avanti bandendo i contenuti deepfake dalla sua piattaforma di streaming video.

Alcuni creatori cercano di convincere i propri follower a fingere che non esistano. Per questo motivo, sono confusi su quale video sia reale e quale video sia creato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Il contenuto viene offerto alle persone che utilizzano la propria voce a loro insaputa. YouTube ha stabilito nuove regole per verificarlo. Se i creatori utilizzano l’intelligenza artificiale nei loro video, dovrebbero renderlo chiaro agli utenti. Alcune funzionalità aggiuntive sono state aggiunte di recente. Con l’aiuto di questi utenti, possono segnalare contenuti deepfake.

ఇకపై లైవ్‌స్ట్రీమ్‌ ప్రారంభించాలంటే సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ ఉండాల్సిందే..! ‘ఎక్స్‌’లో కీలక మార్పు

D’ora in poi, se vedi contenuti creati utilizzando la tua immagine o la tua voce su YouTube, puoi segnalarlo immediatamente. Controlla questi video su richiesta degli utenti e vedi se il contenuto è davvero offensivo? Conferma il fatto ed elimina i video in questione. Si dice che questo impedisca i video falsi degli utenti. È stato introdotto come parte dell’aumento della privacy degli utenti, ha affermato nel suo post sul blog.