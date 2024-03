[جامعة أوكاياما للعلوم]Installazione pilota di “Bird Sonic” in tre aeroporti del Kansai per prevenire collisioni con uccelli | NOTIZIARIO

Il professor Tsuji stabilizza Bird Sonic

Bird Sonic, un dispositivo deterrente sonoro ad alta frequenza per uccelli e animali al cui sviluppo sta collaborando il professor Masachika Tsuji della Science Education Promotion Organization dell'Università di Okayama, è stato annunciato il 1° marzo all'aeroporto internazionale di Kansai per prevenire le collisioni degli uccelli con gli aerei. Il sistema è stato installato in via sperimentale in tre aeroporti del Kansai. “Vorremmo testare il sistema nel corso del prossimo anno e verificarne l'efficacia prima di procedere con l'installazione su larga scala”, ha affermato Kansai Airport Co., Ltd., che gestisce i tre aeroporti.

Sono stati installati all'aeroporto internazionale di Kansai (aeroporto di Kansai), all'aeroporto internazionale di Osaka (Itami) e all'aeroporto di Kobe. All'aeroporto internazionale di Kansai, sono state installate due piste distanti 100 metri l'una dall'altra sul lato dell'oceano, vicino al centro della pista A (lunga 3.500 metri e larga 60 metri). Ogni set di altoparlanti contiene quattro gruppi di altoparlanti montati in direzioni diverse. Ciascun altoparlante emette onde ad alta frequenza con una portata compresa tra 150 e 200 metri in un intervallo di 100 gradi in verticale, orizzontale e verticale in diversi modelli per adattarsi all'”assuefazione”. Dovremmo essere in grado di dissuaderli dal volare.

Allo stesso modo, due unità sono state installate su entrambi i lati delle piste vicino al centro delle piste di Itami e Kobe.

In questo giorno, all’aeroporto internazionale di Kansai, il professor Tsuji e Takao Watanabe di TMWORKS, un produttore di ricambi per auto nella prefettura di Yamanashi, che ha sviluppato il dispositivo, hanno installato un palo d’acciaio in un’area verde a circa 100 metri dalla pista e installato pannelli solari. potenza, ho installato abilmente la batteria, il corpo Birdsonic, gli altoparlanti, ecc. Poiché i frequenti bird strike sono un problema direttamente correlato alla sicurezza del cancello aereo del Giappone, un gran numero di giornalisti si sono riversati per coprire la questione.

Secondo Kansai Airports, nell'anno fiscale 2023 (fino al 23 febbraio) si sono verificate 22 collisioni di uccelli all'aeroporto internazionale di Kansai, 18 a Itami e 9 a Kobe. Per eliminare gli uccelli vengono utilizzati cannoni ad aria compressa e aerei esplosivi, poiché ciò potrebbe causare gravi incidenti, ma il responsabile ha detto: “Ci sono limiti alle pattuglie umane, quindi stavamo cercando idee”. “Bird Sonic perché abbiamo sentito che è stato efficace in Giappone, Kikaijima e Yakushima. Speriamo che risparmierà manodopera e diventi una contromisura più forte.”

Secondo il professor Tsuji, la gamma di frequenza di Bird Sonic è sintonizzata tra 10 km e 30 km. L'impatto varia a seconda del tipo di uccello, quindi per ora si stanno concentrando su piovanelli e allodole. “Ci vorrà da una settimana a un mese prima che gli effetti si manifestino. Puntiamo a ridurre la dose dall'80% al 90% riducendo gradualmente la dose”, ha detto il professor Tsuji.



