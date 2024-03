Home » Recensione del prodotto 10 paesi che producono i migliori film. Classifica per numero di statuette degli Oscar – Intrattenimento > Dietro le quinte – Pagina 1 Recensione del prodotto 10 paesi che producono i migliori film. Classifica per numero di statuette degli Oscar – Intrattenimento > Dietro le quinte – Pagina 1 0 Views Save Saved Removed 0

Ogni anno, circa 89 paesi inviano produzioni all'American Film Academy per essere rappresentate agli Academy Awards, nella lotta per l'Oscar per il film in lingua straniera.

Dei 70 premi distribuiti dall'Accademia nel tempo, nella categoria film stranieri, cioè produzioni presentate in una lingua diversa dall'inglese, 57 premi sono andati a film europei, sette a film asiatici, tre a produzioni africane e tre a Paesi del Sud America. L'Italia è quella che ha vinto di più il titolo, 14 volte, seguita dalla Francia, che lo ha vinto 10 volte. Al terzo posto si sono piazzati Spagna e Giappone, ciascuno dei quali ha ricevuto quattro Oscar Cinema Di seguito è riportato un elenco dei paesi compilato dal sito web sopra menzionato. 10. Danimarca È il paese che ci ha dato i registi Carl Th. Dreyer, Benjamin Christensen, Eric Balling, Gabriel Axel (vincitore dell'Oscar per Il pranzo di Babette 1987), Bill August (premio Oscar, Palma d'oro, Golden Globe per Pelle alla conquista del mondo 1988), Lars von Trier, Creatore del movimento di culto e la giovane Susanne Bier e Nicolas Winding Refn. 9. Spagna Luis Buñuel è stato il primo ad ottenere un riconoscimento mondiale, seguito – negli anni '80 – da Pedro Almodóvar, ancora attivo nel 2017. Altri includono Segundo de Chumon, Florian Rey, Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardem, Carlos Saura, Julio Medem, E Alessandro Amenabar. Registi di cui dovresti guardare i film. 8.India È il paese che produce il maggior numero di film ogni anno. Si compone di più di 2.000 film prodotti ogni anno, rappresentati in 20 lingue e dialetti diversi. I film indiani hanno principalmente un formato che li distingue dagli altri film internazionali, in cui nella storia sono incorporati momenti musicali e di danza. Satyajit Ray è uno dei produttori indiani più influenti.