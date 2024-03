Joe Biden ha chiesto consiglio ai “presidenti” Morgan Freeman e Michael Douglas sul suo discorso

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiesto il “consiglio” di Morgan Freeman e Michael Douglas, tra gli altri attori che hanno interpretato il presidente immaginario, per preparare giovedì il suo discorso sullo stato dell'Unione. Congresso. .

Lo testimonia una divertente videochiamata che il leader democratico ha fatto con gli artisti mentre affinava i dettagli dell'intervento da presentare ai parlamentari.

Hanno parlato con Morgan Freeman di Biden, che ha interpretato il presidente degli Stati Uniti nel film Deep Impact; Michael Douglas (“Il presidente americano”), Bill Pullman (“Independence Day”), Geena Davis (“Comandante in capo”) e Tony Goldwyn (“Scandalo”).

“Non ho mai parlato con così tanti presidenti contemporaneamente. Sanno che devo fare un grande discorso, il discorso sullo stato dell'Unione. 'Qualcuno di voi ha qualche consiglio?'”, ha detto loro Biden, ridendo mentre iniziava il discorso. chiamata.

Freeman raccomandava di trasmettere “speranza” perché è “la forza più forte, più utile ed efficace di cui dispone il Paese”.

“Il mio consiglio è di dirci come funziona per noi e darci speranza”, ha riassunto.

Douglas ha affermato di aver imparato, interpretando il ruolo di presidente, che “l'amore e la compassione sono i punti di forza di un leader, non le sue debolezze”.

Mentre Pullman sottolineava che la cosa più importante era invocare “l'unità” del Paese, scherzava dicendo che era facile assumere la carica di presidente nel “Giorno dell'Indipendenza”, poiché “l'invasione dallo spazio trasforma le persone in esseri”.

La Davis ha ricordato che quando era presidente, nell’immaginario, c’erano crisi ogni giorno, e sapeva che “non c’è posto per piangere in politica”, mentre Goldwyn raccomandava a Biden di dire alla gente che “c’è” per loro.

Giovedì alle 21:00 ora locale a Washington (le 02:00 GMT di venerdì), Biden pronuncerà il suo discorso sullo stato dell'Unione a entrambe le camere del Congresso, che dovrebbe concentrarsi sulle guerre a Gaza e in Ucraina, oltre a alla guerra a Gaza e in Ucraina. E le elezioni previste per il prossimo novembre, nelle quali gareggerà nuovamente, a meno di grosse sorprese, con l’ex presidente repubblicano Donald Trump (2017-2021).

