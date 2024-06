12° Tech Forum tutto esaurito!

Il 12° Tech Forum è tornato per un fantastico evento dal vivo!

Date: domenica 28, lunedì 29sìE martedì 30 luglio 2024

posto: Brisbane Convention and Exhibition Centre (BCEC) – Livello Boulevard

Costa

Il pacchetto completo Technology Forum per $ 1.220 (+ GST) include:

• Evento di benvenuto per una persona

• Cena del Technology Forum** per una persona

• Tutte le sessioni chiave del Technology Forum

• Eventuali sessioni “Birds of a Feather”.

• Cibo pluripremiato durante tutte le pause tè e i pranzi mattutini e pomeridiani

• Polo 12d e altri gadget!

**Include il 12° Premio Internazionale per l’Innovazione 2024

Sono disponibili anche biglietti giornalieri.

Cosa aspettarsi dal 12° Forum Tecnico 2024

In questo evento di tre giorni, 12d Solutions metterà in evidenza le interessanti funzionalità del modello 12d, comprese nuove versioni secondarie, nonché nuovi sviluppi in 12d Synergy e altro ancora! Continueremo le nostre popolari sessioni “Birds of a Feather” su progettazione, rilevamento, gestione dell’acqua e dei dati.

Questo evento rappresenterà un’inestimabile esperienza educativa e di networking per gli utenti dei prodotti 12d e altri professionisti del settore in tutti i settori della progettazione civile, rilevamento, edilizia, ingegneria digitale, risorse idriche, gestione dei dati e altro ancora.

Il 12° Forum Tecnico offre:

• Una grande opportunità per aumentare le tue abilità nel modello sinergico 12d/12d

• Capacità di interagire con gli sviluppatori di prodotti 12D

• L’opportunità di connettersi con altri utenti 12d e imparare da loro.

Non ritardare: questo evento sarà esaurito.

Registrati oggi durante www.12dtechforum.com.