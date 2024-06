una cartina. Allergia ai pollini: Francia in rosso, solo un dipartimento resistente

A fine maggio quasi tutta la Francia era in rosso a rischio di allergia ai pollini. Dal primo bollettino di giugno emerge che la situazione non migliora.

Era davvero raro comparire tra i reparti Non presente in rosso Nella newsletter dello scorso maggio Rete nazionale di monitoraggio aereo. Parte il primo giugno Nessun segno di miglioramento..

Solo uno in giallo!

La situazione è semplice: tutti i dipartimenti della Francia metropolitana e della Corsica sono in rosso. Tutti…tranne uno. Anzi, Finistère Come eccezione. È l’unica regione della Francia che non diventa rossa, ma gialla. Promemoria, il rosso Ciò significa che viene giudicato l’effetto atteso del polline sulla salute Lo studente. Questo è il livello massimo. giallo corrisponde ad un livello medio, il verde Basso livello e bianco A livello zero.

Tutta la Francia è in rosso… tranne il Finistère, nell’ultima mappa pubblicata dalla RNSA.

E per quanto riguarda l’Occitania?

Quindi non c’è entusiasmo per Occitane, Completamente classificato come rosso, Con erbe come il polline ciò giustifica la vigilanza. Per alcune aree, altri pollini devono essere monitorati a causa di… Sono al livello gialloPertanto, l’effetto atteso è considerato moderato. Ecco le regioni:

Jared : quercia, ulivo

: quercia, ulivo Lui ascolta : quercia, ulivo

: quercia, ulivo Herault : quercia, ulivo

: quercia, ulivo Pirenei orientali : quercia, ulivo

In tutte le altre contee della regione ci sono solo erbe rosse, e Niente giallo.