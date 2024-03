15 milioni di dollari per informazioni sugli estorsori a Barranquilla

IL Polizia municipale di BarranquillaIl Gruppo d'Azione Unito per la Libertà Personale Jola e le sue specialità hanno pubblicato una serie di piani strategici per combattere il reato di estorsione in città.

Questi sforzi sono stati sostenuti dalla presenza del Decano Herbert Benavidez ValderramaCapo della Polizia Metropolitana, che ha ascoltato le esigenze di sicurezza della comunità nel settore di Barranquillita.

Il comandante ha fatto volare giorno e notte un gruppo di personale in divisa, elementi tecnologici e un elicottero, rafforzando così la sorveglianza della città e del suo territorio urbano per continuare a lavorare per la sicurezza dei cittadini e contrastare il reato di estorsione.

Finora, la polizia della città di Barranquilla ha arrestato 42 persone che potrebbero essere collegate a questo crimine.

Sono state sequestrate anche più di 477 armi da fuoco. Inoltre, si sono svolte 212 sessioni preventive, 73 conferenze educative e sono stati ricevuti 155 reclami.

In uno sforzo congiunto tra la polizia e l'ufficio dello sceriffo della zona, la ricompensa spetta a 15 milioni di pesos Ottenere informazioni che portino all'arresto di persone legate all'estorsione.

La Polizia Metropolitana di Barranquilla ribadisce il suo impegno a continuare questi attacchi contro la criminalità, con l'obiettivo di arrestare i responsabili e garantire la sicurezza di tutti i cittadini.

Invita inoltre la comunità a denunciare qualsiasi attività criminale tramite la linea di emergenza 123 o direttamente al numero quattroquarti della polizia.