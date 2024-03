Il Primo Ministro chiede una riforma dell'ONU su Gaza: Davis critica l'uso del veto per bloccare le richieste di cessate il fuoco

Scritto da Kylie Campbell

Il primo ministro Philip “Brave” Davis ha chiesto un “rinnovamento e una riforma” del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dopo che gli Stati Uniti hanno usato il loro veto per respingere diversi progetti di risoluzione che chiedevano un cessate il fuoco a Gaza, dove sono detenuti migliaia di palestinesi. uccidendo.

I commenti di Davis, che ieri hanno sorpreso alcuni considerati il ​​rapporto e la dipendenza del paese con gli Stati Uniti, sono arrivati ​​durante una conferenza stampa congiunta in Botswana con il presidente Mokgweetsi Masisi.

I giornalisti hanno chiesto a Davis se fosse d'accordo con alcuni leader africani sulla necessità di riformare il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che comprende cinque membri permanenti con potere di veto.

“Comprendiamo tutti cosa sta succedendo in Israele adesso”, ha detto. “Voglio dire, ora c’è un tumulto e, a causa dei paesi che esercitano il potere di veto, non sta accadendo nulla per il soccorso o la pace in Medio Oriente, ed è tempo che le Nazioni Unite siano le Nazioni Unite e ciò che è stato stabilito per garantire che c'è pace nel mondo, e non ci sarà pace nel mondo”. Finché un paese ha la capacità di dirgli “no”.

Il mese scorso gli Stati Uniti hanno posto il veto ad una risoluzione delle Nazioni Unite per il cessate il fuoco per la terza volta, sostenendo che ciò avrebbe compromesso i negoziati per il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas, l'organizzazione militante che ha attaccato Israele in ottobre, provocando mesi di ostilità.

Il presidente Masisi “è pienamente d'accordo” con Davis.

“Ciò è stato ottenuto grazie alla nostra posizione comune in termini di come vediamo il sistema multilaterale, e quindi unendoci, si potranno trarre vantaggi significativi da questa cooperazione e da questa relazione”, ha affermato.

Le Bahamas hanno ripetutamente chiesto una soluzione a due Stati per il conflitto israelo-palestinese.

A ottobre, il Paese ha co-sponsorizzato e votato a favore di un progetto di risoluzione che chiedeva “una tregua umanitaria immediata e sostenibile che porti alla cessazione delle ostilità tra le parti interessate”.

La risoluzione richiedeva inoltre la fornitura senza ostacoli di assistenza umanitaria essenziale ai civili in tutta la Striscia di Gaza, nonché il rilascio immediato e incondizionato di tutti i civili detenuti illegalmente, chiedendo la loro sicurezza, benessere e trattamento umano nel rispetto delle norme. Il Ministero degli Affari Esteri ha dichiarato in una nota: “Con il diritto internazionale”.

Secondo l’Associated Press, dall’inizio del conflitto a Gaza sono stati uccisi più di 30.000 palestinesi, tra cui più di 12.300 bambini e 8.400 donne. Milioni di persone sono state sfollate.

Furono uccisi più di 1.400 israeliani.

Molti paesi chiedono da tempo la riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Nel 2002, l'allora segretario di Stato Fred Mitchell disse che le Bahamas credevano che “è giunto il momento per noi di prendere decisioni difficili e concordare un programma pratico di riforma che tenga pienamente conto della necessità di un governo giusto, più democratico e imparziale”. appartenenza.” Consiglio Trasparente”.