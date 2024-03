Anteprima: Italia vs. Macedonia del Nord: pronostico, notizie sulla squadra, formazioni

Sports Mole recensisce la partita di qualificazione agli Europei di venerdì tra Italia e Macedonia del Nord, inclusi pronostici, notizie sulle squadre e possibili formazioni.

Prima di affrontare in finale il vincitore prende tutto contro l'Ucraina Euro 2024 Idoneo, Italia Durante la visita cercherà di intrufolarsi tra le prime due della classifica del Gruppo C Macedonia del Nord Venerdì allo Stadio Olimpico.

Eliminata invece dalla competizione per la fase finale la squadra ospite, che potrebbe ancora infliggere un'altra dose di disperazione agli Azzurri dopo la storica vittoria nelle qualificazioni ai Mondiali.

Anteprima della partita

I gol a Londra erano rari per l'ex attaccante del West Ham United Gianluca Scamaca Durante la sua sfortunata permanenza al West Ham United, l'attaccante dell'Atalanta ha approfittato della scarsa difesa inglese appena 15 minuti prima della finale di Euro 2020 del mese scorso.

Scamaka è stato criminalmente lasciato solo all'interno della scatola e si è precipitato a casa Giovanni di LorenzoConsegna in rete, però Luciano SpallettiLe forze dei Tre Leoni verranno presto attaccate dai Tre Leoni. Harry Kanepuntello e Marco RashfordL'equalizzatore è stato ribaltato.

Le sconfitte consecutive contro l'Inghilterra hanno messo rapidamente fine all'imbattibilità dell'Italia nel Gruppo C, durata quattro partite, durante la quale le forze di Spalletti hanno raccolto ben 10 punti su 12 offerte per tornare in lizza per le prime due, anche se i Tre Leoni hanno già iniziato nelle qualifiche. Al tramonto al primo posto.

Invece, Italia e Ucraina sono bloccate in una sparatoria tra due squadre per il secondo posto, con gli Azzurri attualmente a tre punti dai loro compagni di speranza con una partita in mano, e una vittoria venerdì lascerebbe agli uomini di Spalletti solo un pareggio da Lo scontro di lunedì. Lotta dura con i gialloblù per la qualificazione diretta.

Per non affondare la Macedonia del Nord sarà necessario che l'Italia batta l'Ucraina nell'ultimo turno per finire tra le prime due, altrimenti gli uomini di Spalletti dovranno affrontare un'altra campagna di spareggi per prenotare il biglietto per la Germania, ma accoglieranno la Macedonia del Nord a Roma avendo perso solo una partita casalinga nel Campionato Europeo. Playoff dall'inizio del millennio.

Fortunatamente per i campioni d'Europa, non si ripeterà l'umiliante sconfitta nelle qualificazioni ai Mondiali dello scorso anno contro la Macedonia del Nord, anche se il Lynx potrebbe ancora mettere fine alle ambizioni di qualificazione dell'Italia mentre cerca di uscire in testa.

Dopo la storica ma breve apparizione a Euro 2020, la Macedonia del Nord non è riuscita a raggiungere le finali consecutive ed è già stata eliminata dalla competizione con due partite da giocare, accumulando solo sette punti su 18 possibili. . lontano.

Il pareggio dell'Italia per 1-1 e l'affondamento di Malta per 2-0 hanno segnato un settembre positivo Blagoga MilevskijGli uomini della Russia, tuttavia, hanno dovuto affrontare una dura prova nella sconfitta per 2-0 contro l'Ucraina, che li ha lasciati incapaci di raggiungere le prime due del Gruppo C.

Il Lynx, terzo in classifica, non ha alcuna testa di serie nella Nations League, il che significa che la sua ultima trasferta continentale si concluderà con duri scontri questo mese con Azzurri e Inghilterra – che lunedì si recheranno a Skopje – ma una vittoria amichevole per 3-1 contro l'Armenia è stata accolta con favore il 17. Ottobre è caldo.

Inoltre, dopo la sconfitta di misura per 3-2 contro l'Italia nelle qualificazioni ai Mondiali del 2018, la Macedonia del Nord è rimasta imbattuta negli ultimi tre incontri con i vincitori di Euro 2020, dopo una memorabile vittoria per 1-0 nelle qualificazioni ai Mondiali dello scorso anno con un margine basso. -risultato del punteggio. . Ritiro due mesi fa, dove A Siro è immobile Lo sciopero è preceduto Anis BardiLiquidazione tardiva.

Modello qualificazioni agli Europei per l'Italia:

Formazione dell'Italia (tutte le competizioni):

Formato delle qualificazioni agli Europei per la Macedonia del Nord:

Modello Macedonia del Nord (tutte le competizioni):

Novità sulla squadra

Dopo mezz'ora di gioco a Wembley, il terzino destro di Italia e Napoli ha ricevuto la terza ammonizione del terzo set – escludendolo dal match di venerdì per squalifica – e ha perso anche Spalletti. Raffaello Toloy, Alex Merrit, Manuel Locatelli, Alessandro Bastoni E Davide Calabria Ferito da quando è stata nominata la sua squadra.

Altri due difensori hanno partecipato agli scontri di ottobre – Il destino di Udoji E Giorgio Scalvini – Anche loro tutti assenti, spingendo Spalletti a convocare il terzino bianconero che non ha mai giocato in quella squadra. Andrea CambiasoMentre il Monza trequartista Andrea Colbani Potrebbe anche esordire con la maglia azzurra questo mese.

Matteo Darmiano E Manuele Lazzari Lotterà per sostituire lo squalificato Di Lorenzo mentre torna Jorginho Potrebbe essere schierato alla base del centrocampo a causa del suo maggiore tempo di gioco al numero sei dell'Arsenal, ma manca ancora una volta l'attaccante Immobile.

Per quanto riguarda la Macedonia del Nord, Capitano Stefan Ristowski – che gioca nella Dinamo Zagabria in Croazia – non è convocato da giugno a causa di un diverbio con Milevski, che anche questa volta lo ha escluso dai convocati.

Per il resto, l'allenatore ospite ha mantenuto la fiducia nella stessa squadra che ha giocato le partite internazionali di ottobre, nonostante l'assenza dell'una o dell'altra Othaymi saluta NO Lyubcho Duriev – Erano presenti entrambi il mese scorso – questa volta sono stati convocati.

Probabile formazione per l'Italia:

Donnarumma. Darmian, Acerbi, Gatti, Demarco; Barella, Jorginho, Fratesi; Berardi, Scamacca, Chiesa

La formazione prevista della Macedonia del Nord:

Dmitrievskij. Manev, Musliu, Serafimov; Ashkovsky, Adeyemi, Atanasov, Alioski; Bardi, diamante; Trajkovskij

Diciamo: Italia-Macedonia del Nord 2-0

La Macedonia del Nord ha dimostrato di essere una delle squadre più malvagie dell'Italia nel corso degli anni, non mancando mai di segnare contro le sue controparti più rispettate e dovrebbe giocare in catene venerdì, avendo già segnato il suo destino.

Ma la fortuna del Lince contro i detentori di Euro 2020 è destinata a finire presto e, con i tifosi dell'Olimpico al loro fianco, possiamo solo immaginare che gli Azzurri ne usciranno vincitori, dandosi così una dose fondamentale di fiducia in vista dell'importante sfida di lunedì. scontro con gli ucraini.

