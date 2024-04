3 trucchi per la sicurezza di WhatsApp che proteggeranno il tuo account e dovresti conoscerli

Ogni giorno utilizziamo in genere diverse applicazioni e funzioni sui nostri telefoni cellulari, che ci semplificano la vita per molte ragioni, oltre a permetterci di rimanere in contatto costante e quasi istantaneo con i nostri cari. In questo senso oggi vogliamo fare luce su tutto questo WhatsApp.

WhatsApp consente ai suoi utenti di usufruire di diverse funzioni.

WhatsApp è una delle applicazioni più scelte dagli utenti per inviare o ricevere messaggi, chiamate o anche videochiamate, non importa dove ci troviamo. Tuttavia, ci sono alcuni problemi che non possiamo ignorare quando proteggiamo il nostro account. Affronteremo poi queste considerazioni in dettaglio in questa nota.

Poiché la prima domanda di base è relativa a questa applicazione Meta, è importante tenere presente che è molto importante adottare alcune misure per proteggere il proprio account con alcuni semplici passaggi che sono stati dettagliati da Account Instagram”@lopeztips53“.

Per attivare la prima opzione che garantirà maggiore sicurezza al tuo account, non devi fare altro che aprire l'applicazione WhatsApp sì Vai all'opzione “Privacy”, quindi seleziona “Blocco impronta digitale”.

Questa opzione ti chiederà la tua impronta digitale. Fontana: (@lopeztips53)

Quindi, per ripetizione, ti verrà chiesto di aggiungere la tua impronta digitale per attivare questa funzione e, allo stesso tempo, richiedere Ti verrà chiesto per quanto tempo lo schermo si bloccherà automaticamente, immediatamente, dopo 1 minuto o dopo 30 minuti.

Un'altra procedura include la ricezione di notifiche di sicurezza. Fontana: (@lopeztips53)

La seconda opzione è aperta WhatsApp sì Seleziona l'opzione “Notifiche di sicurezza” per abilitare l'opzione “Mostra notifiche di sicurezza su questo dispositivo”, lasciando così attiva l'opzione “Crittografia end-to-end”.

La terza opzione richiede l'impostazione della verifica in due passaggi. Fontana: (@lopeztips53)

Una terza ed ultima opzione è costituita dall’influencer Apri il tuo conto WhatsApp Scegli l'opzione “Account”, quindi “Verifica in due passaggi”. In questo modo verrà generato un PIN univoco che ti verrà richiesto al momento dell'accesso al tuo account se attivi questa alternativa.