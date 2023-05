Home » Recensione del prodotto 30 migliori Cubetti Di Ghiaccio Riutilizzabili da acquistare secondo gli esperti Recensione del prodotto 30 migliori Cubetti Di Ghiaccio Riutilizzabili da acquistare secondo gli esperti 0 Views Save Saved Removed 0

BarCraft Cubetti di Ghiaccio Riutilizzabili, Plastica, Multicolore, Pack da 18 € 5.25 in stock 1 new from €5.25

Amazon.it Features CUBETTI DI GHIACCIO 100% RIUTILIZZABILI: questi cubetti di plastica sono riempiti con acqua purificata, così puoi sciacquarli e ricongelarli per la tua prossima festa

MANTIENGONO IL SAPORE: non si sciolgono, non diluiscono i tuoi alcolici, non annacquano le tue bevande analcoliche, né prendono il sopravvento sui tuoi cocktail

FORMATO GRANDE: la confezione include 18 cubetti di ghiaccio colorati e ricongelabili, quindi ce ne sono in abbondanza per le feste e i barbecue

ALTA QUALITÀ: i cubetti sono realizzati in plastica alimentare di qualità, quindi dureranno per molte bevande a venire

QUALITÀ ASSICURATA: 12 mesi di garanzia inclusi

Kikkerland cubetti di Ghiaccio, Plastica, Multicolore, 16.3 x 2.8 x 13.8 cm € 7.97

€ 7.62 in stock 3 new from €7.62

Amazon.it Features Cubetti di ghiaccio riutilizzabili forme S/30

LessMo Whisky Stones Set , 8 Pezzi Cubetti di Ghiaccio Riutilizzabili in Acciaio Inox con Punta in Silicone Pinze, Pietre per Whisky, per Whisky Vodka Wine Beer e Tutte le Bevande € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.it Features 【Acciaio inossidabile per uso alimentare】: la pietra del whisky è realizzata in acciaio inossidabile 304 non corrosivo per uso alimentare, che è resistente e non arrugginisce né si corrode, la superficie è molto liscia, i cubetti di ghiaccio non sono porosi e non si aggiungono eventuali impurità nella bevanda. Sono facili da pulire e conservare. Dopo l'uso, risciacquare con acqua e riporlo nella scatola di plastica. Lavabile in lavastoviglie.

【I cubetti di ghiaccio in acciaio inossidabile si raffreddano senza diluire】: a differenza del ghiaccio, Whisky Stone mantiene la tua bevanda fredda e non diluita, preservando il gusto originale della bevanda, permettendoti di assaggiare un whisky più gustoso e morbido. Aiuta la tua famiglia o i tuoi amici a gustare whisky duro al 100% e succo puro al 100% a una festa di compleanno.

【Il set di pietre per whisky include】: pietra per whisky in una scatola premium, 8 cubetti di ghiaccio riutilizzabili in acciaio inossidabile, 1 pinza per ghiaccio. Perfetto per riunioni di persone o per bere fino a tardi senza preoccuparsi di rimanere senza whisky congelato nel mezzo di una festa.

【Cubetti di ghiaccio per whisky riutilizzabili】: la pietra è riutilizzabile e il bordo del cubetto di ghiaccio è arrotondato per evitare di graffiare il vetro o il bicchiere di whisky. Adatto per bevande come whisky, scotch, rum, vodka e acqua.

【Necessità della vita】: oltre a bevande analcoliche come whisky, brandy, rum, birra, vodka, liquori, liquori, cocktail, bibite gassate, caffè, succhi di frutta e persino varie bevande, può anche essere utilizzato per rinfrescare il corpo, come febbre, impacco freddo, distorsioni e gonfiore.

Familybox Whiskey Stones Set di Regalo in Acciaio Inox, 8 Cubetti Ghiaccio Riutilizzabili con Punta in Silicone Pinze e Vassoio Set di Pietre da Whisky Regali Refrigeranti per Vino, Bevande, Succhi € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.it Features 【Certificazione di Sicurezza】Questi whisky Stones sono realizzati in acciaio inossidabile anticorrosivo per alimenti che ha superato rigorosamente la certificazione FDA. Sono resistenti, riutilizzabili, lavabili in lavastoviglie.

【Raffredda Senza Diluizione】 Questi cubetti di ghiaccio riutilizzabili in acciaio inossidabile manterranno il freddo e il sapore delle tue bevande, il miglior sostituto del ghiaccio senza mai diluire, arrugginire o corrodere, che manterrà la tua bevanda con il suo gusto autentico.

【Raffredda Velocemente la Bevanda】 All'interno contiene alcool commestibile e soluzione di refrigerante per acqua purificata, che ti raffredderà rapidamente e prolungherà il tempo di refrigerazione per goderti le tue bevande.

【Facile da pulire e conservare 】I cubetti lisci non graffiano i tuoi bicchieri, semplicemente lavano l'acqua dopo l'uso, sono facili da lavare e pulire. Sono lavabili in lavastoviglie e mantengono il loro aspetto incontaminato. Ricicli il vassoio in PP per mantenere pulite le pietre del whisky e conservarle durante il congelamento.

【Decorations Decorazioni e regali unici】 I cubetti di ghiaccio riutilizzabili hanno scolpito una bella botte, che è una decorazione perfetta ideale per tutti gli appassionati di alcolici. Un regalo eccellente per testimoni dello sposo, padri, figli, laureati, anniversari, feste di pensionamento e per tutti coloro che si godono un momento di qualità bevendo un drink perfettamente freddo.

Legami Club Tropicana - Cubetti di Ghiaccio Riutilizzabili, 16 Pezzi, Multicolore € 6.95 in stock 4 new from €6.95

Amazon.it Features DESCRIZIONE: d'estate è importante tenersi in forma! Per questo i cubetti di ghiaccio riutilizzabili Club Tropicana di Legami non perdono mai la loro: raffreddano i tuoi drink senza annacquarli, così ogni sorso ha più gusto. Conservali nel freezer, all'interno del loro shaker, per essere sempre pronto alla fiesta!

MATERIALI E DIMENSIONI: in plastica, acqua. Dimensioni diametro 7,5 cm, altezza 16,5 cm.

CARATTERISTICHE: 16 forme pre-riempite con acqua.

LEGAMI è un brand italiano attento all’innovazione, all’estetica, ai materiali e ai processi produttivi. Sempre alla ricerca di nuove tendenze per stupire le persone con proposte originali, nel suo universo ci sono infiniti mondi da scoprire, grazie a prodotti di qualità pensati per portare gioia nella vita delle persone. Legami esplora i mondi Stationery, Agende e Calendari, Lifestyle, Beauty, Hi-Tech, Borse, Accessori e tanto altro e fa di ogni prodotto un’esperienza unica. Passione, etica, integrità e rispetto sono alla base della filosofia aziendale.

Kiaketm 50 Pezzi Cubetti di Ghiaccio Artificiali, 20mm Riutilizzabili Trasparente Cubetti di Ghiaccio Finto, Cubetti di Ghiaccio Finti in Acrilico per Tavola, Fotografia, Cucina € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Amazon.it Features Materiale - Cubetti di ghiaccio riutilizzabili fatti di materiale acrilico di alta qualità, altamente trasparente, alcune forme irregolari per renderlo più realistico.

50 Cubetti di Ghiaccio - Questo set di cubetti di ghiaccio finti in acrilico artificiale contiene 50 cubetti di ghiaccio trasparenti quadrati. La sua dimensione è 20 * 20 mm. È un elemento decorativo perfetto per l'estate.

Riutilizzabile - Il ghiaccio simulato sembra ghiaccio reale, ma non si scioglierà.Perfetti per la fotografia, per riempire vasi, come decorazioni ai matrimoni o alle feste.

La Decorazione Più Pratica e Bella - Rispetto ai cubetti di ghiaccio veri, i cubetti di ghiaccio riutilizzabili non annacquano le bevande e non ne alterano il gusto, quindi i cocktail, il whisky. manterranno il loro sapore originale

Adatto a una Varietà di Scene - Questo cubetto di ghiaccio finto acrilico artificiale è molto adatto per la fotografia, la decorazione di matrimoni e feste, ecc. È adatto anche per bar, negozi di bevande, case e negozi. Viene utilizzato per qualsiasi display, riprese commerciali, oggetti di scena fotografici.

50Pz 30mm cubetti di ghiaccio artificiali,Cubetti Riutilizzabili,Ghiaccio Refrigerante in Plastica,Cubetti di Ghiaccio Finti in Acrilico Trasparente,per Bevande,fotografia e come decorazione € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Amazon.it Features 【50 cubetti di ghiaccio riutilizzabili】 ---cubetti di ghiaccio riutilizzabili - misure per cubetto hlp 30 x 30x 30mm, Questo set di cubetti di ghiaccio acrilico artificiale contiene 50 cubetti di ghiaccio trasparenti quadrati.Ha un buon effetto sulla decorazione del display, in particolare per la presentazione di cibo nella torta o nella caffetteria.

【Cubetti di ghiaccio acrilico artificiale di alta qualità】 ---ghiaccio riutilizzabile cubetti,Cubetti di ghiaccio permanenti quadrati trasparenti ultra alti realizzati in materiale acrilico di alta qualità, nessun odore particolare e nessuna sostanza nociva come il BAP. Brilla al sole o alla luce ed è molto cristallino.

【Riutilizzabile】 ---Pratici, i cubetti sono realizzati in plastica e dunque riutilizzabili più volte - durevoli. Il ghiaccio simulato sembra ghiaccio reale, ma non si scioglierà.Perfetti per la fotografia, per riempire vasi, come decorazioni ai matrimoni o alle feste.

【Non si sciolgono】 -- I finti cubetti di ghiaccio trasparenti sono luminosi e lucenti, riflettono molta luce per produrre un effetto lampeggiante. Poiché sono molto trasparenti, possono essere utilizzati anche come decorazione in pietra di vetro artificiale o plastica per cubetti di ghiaccio. sebbene i nostri cubetti di ghiaccio siano molto vividi nella forma e sembrino estremamente realistici, non sono veri ghiacci. Ma può darti una sensazione di freschezza in estate.

【Adatto a una varietà di scene】 --- cubetti riutilizzabili e ideali per feste in giardino, grigliate all'aperto e compleanni , Questo cubetto di ghiaccio acrilico artificiale è molto adatto per oggetti di scena fotografici, otturazioni di vasi, decorazioni per matrimoni e feste, lampadari, ornamenti e abbellimenti. Ha un ottimo effetto sulla decorazione natalizia ed è particolarmente adatto come regalo di moda o regalo per le feste. READ 30 migliori Cartucce Compatibili Epson Wf 2510 da acquistare secondo gli esperti

COM-FOUR® 18x cubetti di ghiaccio in acciaio inossidabile Premium Whisky Stones Vassoio per cubetti di ghiaccio riutilizzabile Pietre refrigeranti per whisky, vino e gin (18 pollici) € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Amazon.it Features RAFFREDDI SENZA ACQUA: Set di 18 cubetti di ghiaccio in acciaio inossidabile. Queste pietre da whisky in acciaio rinfrescano le bevande senza diluirle e mantengono il loro gusto raffinato!

PIÚ FREDDI DEL GHIACCIO STESSO: I nostri cubetti di ghiaccio a raffreddamento rapido sono realizzati in acciaio inox di alta qualità. Adatti agli alimenti, insapori e rimangono freddi a lungo!

MOLTO FACILE: Prima dell'uso, metta i cubetti di ghiaccio riutilizzabili nel congelatore, dopodiché li usi per mantenere a lungo le bevande di preferenza senza annacquarle!

FACILE DA PULIRE: I cubetti in acciaio inossidabile possono essere sciacquati sotto l'acqua calda dopo l'uso e poi rimessi nello scomparto di raffreddamento per l'uso successivo!

CONSEGNA: 18x cubetti di ghiaccio, 1x sacchetto di stoffa//materiale: acciaio inossidabile, tessuto//dimensioni cubetti: ciascuno ca. 2,7x2,7x2,7cm//dimensioni borsa: ca. 12x8,7cm//colore: color argento

Whisky Stones Set, 8 Pezzi Cubetti Ghiaccio Riutilizzabili in Acciaio Inox con Punta in Silicone Pinze, Pietre per Whisky per Whisky Vodka Wine Beer e Tutte le Bevande € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.it Features 【Materiale di Qualità Alimentare】Cubetti di Ghiaccio Riutilizzabili Realizzato in acciaio inox 304 di alta qualità, resistente, antiruggine e riutilizzabile. Inodore, i bordi lisci sono arrotondati e non feriscono le mani durante l'uso, sicuro da usare, per godersi la propria bevanda preferita.

【Raffredda Senza Diluire】A differenza dei cubetti di ghiaccio, che diluiscono la bevanda e la rendono di cattivo gusto, Cubetti di Ghiaccio Riutilizzabili mantiene la vostra bevanda originale al 100%, Tampo Ghiaccio Set aiuta la vostra famiglia o i vostri amici a raggiungere un whisky più gustoso al 100% e più liscio alla vostra festa di compleanno.

【Raffredda Rapidamente Le Bevande】Cubetti ghiaccio riutilizzabili è pronto all'uso dopo sole 3-5 ore di frigorifero, così non dovrete aspettare tutta la notte per godervi il gusto fresco del vostro drink. Whisky Stones Set manterrà il vostro drink più fresco più a lungo e vi darà un drink più gustoso e morbido.

【Set Regalo Ideale】Cubetti di Ghiaccio è facile da pulire e conservare: basta sciacquarlo con acqua dopo l'uso e riporlo in un contenitore o in frigorifero. Il rivestimento in silicone si aggancia facilmente ai cubetti di ghiaccio in acciaio inossidabile ed è meno probabile che cadano, evitando fastidiosi rumori e schizzi di bevande, il regalo ideale per uomini e veri intenditori di whisky.

【Uso Versatile】Tampo Ghiaccio Set Oltre che per congelare whisky, brandy, rum, birra, vodka, liquori, vino bianco, cocktail, limonata, caffè, succhi di frutta e altre bevande, il set di cubetti di ghiaccio in acciaio inox può essere utilizzato anche come diffusore, ad esempio come efficace trattamento per febbre, impacchi freddi, distorsioni e gonfiori.

Firschoie 8 Pezzi Cubetti di ghiaccio in acciaio inox, Pietre di Whisky + Clip, Grado alimentare Cubetti di ghiaccio riutilizzabili, Per whisky, vino, succo di frutta o limonata € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.it Features 【Cubetti di ghiaccio di alta qualità】I cubetti di ghiaccio sono realizzati in acciaio inossidabile 304 di alta qualità alimentare, con una superficie molto liscia e resistente, riutilizzabile e non arrugginisce o corrode. Dopo l'uso, è sufficiente lavarli e poi rimetterli nella scatola di plastica per conservarli.

【Mantenere il gusto】Questi cubetti di ghiaccio in acciaio inox vengono rilasciati gradualmente e non si sciolgono come i cubetti di ghiaccio, abbassando la temperatura delle bevande fredde, si può godere di una varietà di bevande fredde senza influenzare il gusto originale.

【Facile da usare】 Lavare i cubetti di ghiaccio prima dell'uso e raffreddarli in frigorifero per almeno 2 ore, mettere 2-3 cubetti nella vostra bevanda (a seconda della quantità di bevanda) in modo che la vostra bevanda otterrà il miglior effetto di raffreddamento, e lasciare riposare per un po 'e godere! Dopo l'uso, basta sciacquare e conservare con acqua.

【Ampia gamma di applicazioni】 I nostri prodotti includono 8 cubetti di ghiaccio in acciaio inox e una clip, i cubetti di ghiaccio in acciaio inox sono ideali per whisky, brandy, rum, vodka, vino, cocktail e altre bevande alcoliche, e sono anche adatti per succhi di frutta, caffè, tè al latte e altre bevande, possono anche essere utilizzati per raffreddare il corpo, come febbre, distorsioni, impacchi freddi, ecc.

【riutilizzabile, il raffreddamento non si diluisce 】si mette in frigorifero dopo l'uso, in attesa del prossimo utilizzo può essere direttamente fuori uso, il ghiaccio in acciaio inox può essere riutilizzato, non come il ghiaccio che si scioglie, il raffreddamento non diluisce

10 pietre per whisky in D'argento realizzate in acciaio inossidabile Ice Cube Chilling Stone Rocks, cubetti di ghiaccio in metallo riutilizzabili per whisky, vino di FLOW Barware € 15.95 in stock 1 new from €15.95

Amazon.it Features Goditi il tuo WHISKEY non diluito: per il whisky puro, non diluito e saporito scegli i cubetti di ghiaccio in acciaio inossidabile di FLOW Barware. Fuggi dal dilemma di sacrificare l'integrità dei sapori nella tua bevanda per la freschezza sciogliendo rapidamente il ghiaccio. I nostri cubetti di acciaio hanno reso il sapore inseguibile e una temperatura refrigerata perfettamente compatibile! Gli amanti del whisky possono assaporare gli aromatici della loro bevanda senza la preoccupazione di indebolire i sapori. Un design rivoluzionario per porre fine alla situazione del whisky annaffiatato!

Goditi il vero gusto del whisky: i nostri cubetti di ghiaccio da whisky, realizzati in acciaio inossidabile per uso alimentare con una finitura a specchio unica e sofisticata per la massima scorrevolezza, rivoluzioneranno la tua esperienza di degustazione. La pietra da whisky è un accessorio essenziale ed elegante che, a differenza dell'inevitabile fusione dei cubetti di ghiaccio, durerà per un lungo periodo di tempo. I nostri cubetti di ghiaccio in acciaio inossidabile sono tradizionalmente abbinati al whisky, ma possono essere utilizzati per qualsiasi bevanda, sia esso Brandy, Gin o anche bibite.

Facile da usare: utilizzare i nostri cubetti di ghiaccio da whisky per il freddo è incredibilmente facile. Basta posizionare i cubetti di ghiaccio riutilizzabili nel congelatore per circa 5-6 ore. Il gel di congelamento rapido nei cubetti di acciaio si congela e si scioglie lentamente all'interno del cubo di metallo e non nella bevanda. Una volta raffreddato per la quantità di tempo appropriata, posizionare 3-4 cubetti in un bicchiere con il tuo whisky preferito e le pietre raffredderanno lentamente il liquido creando una bevanda fredda e saporita.

REGALO CONTINUATO COOLNESS: assicurati che tutti i bevitori di bourbon, gli amanti dello scotch e gli intenditori di whisky nella tua vita abbiano bevande fredde e saporite per sempre! Il cubo di ghiaccio in acciaio inossidabile di FLOW Barware è un'idea regalo unica, elegante e incredibilmente utile per qualsiasi amante delle bevande e per ogni occasione! Che si tratti di regali per papà, un regalo per il fidanzato, un regalo di inaugurazione della casa o un regalo di Natale. Le nostre pietre di ghiaccio per whisky miglioreranno l'esperienza di degustazione di qualsiasi bevitore, ed è un tocco elegante di raffinatezza.

La confezione perfetta: ci sono 10 pietre da whisky incluse. Possono essere lavati con acqua calda. Le pietre di whisky stesse non sono porose, insapore e inodore. Le pietre sono riutilizzabili e possono essere utilizzate ripetutamente senza alcun segno di deterioramento. I nostri cubetti di ghiaccio riutilizzabili per bevande non sono destinati a sostituire i tradizionali cubetti di ghiaccio, sono progettati per preservare l'integrità del sapore e dell'aroma del whisky senza la diluizione incontrata con il ghiaccio.

Kikkerland Diamonds-Set da 10 Cubetti di Ghiaccio Riutilizzabili, Multicolore, 8x16x2 cm, unità € 5.61 in stock 2 new from €5.61

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Al loro interno contengono acqua purificata

Una volta messi in freezer

Si trasformano in veri e propri cubetti di ghiaccio

Cubetti ghiaccio riutilizzabili set 20pz cubi ghiaccio finto raffredda bevande € 7.49 in stock 2 new from €6.79

Amazon.it Features Mai più bevande diluite con l’acqua del ghiaccio, per cocktail dal gusto pieno!

Set 20pz cubetti ghiaccio

Materiale PVC e acqua (per uso alimentare e senza BPA)

Colori disponibili rosa, arancione, verde, blu

Perfetti per raffreddare tutti i tipi di bevande

Cubetti Ghiaccio Stampo Cubetti Riutilizzabili in Acciaio Inox 6PCS con Base, Cubetti di Ghiaccio Riutilizzabili, Cubetti Ghiaccio Whisky Stampo Cubetti Ghiaccio per Congelatore per Whisky per Regalo € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Amazon.it Features 【Mantieni le bevande fresche】 Il nostro set stampo ghiaccio di pallottole Whisky Stones è qui per rivoluzionare la tua esperienza di consumo facendoti gustare la tua bevanda ghiacciata. Il dispositivo di raffreddamento sferico extra large può essere utilizzato per raffreddare e raffreddare whisky, scotch, vodka, vino bianco o rosso.

【Non diluirà la bevanda 】 Non lasciare mai che una manciata di proiettile di gelato rovini il gusto del tuo cognac preferito, scotch, bourbon, brandy, vodka e persino vino diluendo troppa acqua. Le nostre pietre rinfrescanti sono appositamente progettate per rimuovere il bordo senza compromettere il gusto in modo da poter assaporare l'autenticità.

【Massima qualità per gli amanti dei liquori】 I nostri fantastici cubetti ghiaccio acciaio sono un prodotto sicuro al 100% in quanto realizzati in acciaio inossidabile alimentare 304. Con il rivestimento speciale, le pietre di raffreddamento del whisky sono resistenti alla corrosione, resistenti al tempo e mantengono la loro lucentezza. I cubetti di acciaio inossidabile erano la scelta preferita degli intenditori di superalcolici per ottenere il gusto perfetto.

【Nuovo design】 Le nostre vistose cubetti ghiaccio pietre di whisky hanno la forma di proiettile e danno alla tua bevanda preferita un tocco unico. A differenza del granito, del basalto o della pietra ollare, i cubetti in acciaio inossidabile mantengono le bevande costantemente fredde a una migliore temperatura di deglutizione.

【Regalo unico per lui】 Se stai cercando una novità e un regalo unico per quell'uomo speciale della tua vita, non cercare oltre. Questo set BUYGOO Whisky bullets cubetti ghiaccio contiene 6 proiettile di metallo di cubetti di ghiaccio!

Emporio Casa Stampi cubetti di ghiaccio riutilizzabili, Set da 4 Stampo Ghiaccio Silicone Pratico Comodo e Resistente, Stampo Ghiaccio Con Coperchio ideale per Cocktail e Bevande senza BPA € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Amazon.it Features Color Blu

Anlising Cubetti di Ghiaccio Riutilizzabili, 16PCS Cubetti di Ghiaccio in Acciaio Inox, Cubetti di Ghiaccio per Whisky, Whisky Stones, con Clips+Cucchiaio, per Raffreddare Vodka Vino Whisky Cocktail € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Amazon.it Features Materiali di Alta Qualità: I cubetti di ghiaccio riutilizzabili sono realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità, resistente, antiruggine e riutilizzabile. I cubetti di ghiaccio in acciaio inossidabile lisci, inodori e non porosi sono sicuri da usare e puoi goderti facilmente la tua bevanda preferita.

Cubetti di Ghiaccio Riutilizzabili: Questi cubetti di ghiaccio in acciaio inossidabile raffreddano le tue bevande senza diluirle. I cubetti di ghiaccio per Whisky manterranno le tue bevande fredde più a lungo e ti daranno una bevanda più liscia e gustosa.

Facile da Usare: I cubetti di ghiaccio per whisky in acciaio inossidabile sono facili da pulire e conservare. Dopo l'uso, sciacquare semplicemente con acqua, quindi mettere i cubetti di ghiaccio in acciaio inossidabile in una scatola di plastica o in un frigorifero.

Applicazione Multifunzionale: I cubetti di ghiaccio in acciaio inossidabile sono adatti per varie bevande, come whisky, brandy, rum, birra, vodka, cocktail, bibite, caffè, succhi di frutta, ecc. Può essere utilizzato anche per rinfrescare il corpo, ad esempio per febbre, impacchi freddi, distorsioni e gonfiori. I cubetti di ghiaccio per whisky in acciaio inossidabile sono il regalo perfetto per gli amanti delle bevande e la famiglia.

Set di Cubetti di Ghiaccio per Whisky: Cubetti di ghiaccio in acciaio inossidabile premium in una scatola, include 8 cubetti di ghiaccio per Whisky quadrati e 8 cubetti di ghiaccio per Whisky sferici, 2 clip per ghiaccio, 2 cucchiai in acciaio inossidabile, 2 scatole di plastica.

100 Pcs Cubetti Riutilizzabili, 20mm Cubetti Ghiaccio Artificiale Cubetti di Ghiaccio Finti in Acrilico Trasparente per Puntelli da Bar Contro Decorazione Fotografia Bevande € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Amazon.it Features 【Materiale Acrilico Trasparente】 Die cubetto di ghiaccio simulato è realizzato in materiale acrilico, che ha prestazioni incolori e inodore, ad alta trasparenza, senza sostanze nocive come BAP, puoi usarlo con sicurezza.

【Dimensione del Cubetto di Ghiaccio】Questo set di cubetti di ghiaccio acrilico artificiale contiene 100 cubetti di ghiaccio trasparenti quadrati. La sua dimensione è 20 * 20 mm. Questa dimensione è molto simile ai cubetti di ghiaccio reali. È un elemento decorativo perfetto per l'estate.

【Cubetti di Ghiaccio Riutilizzabili】Questo cubetto di ghiaccio artificiale acrilico può essere lavato dopo l'uso e il cubetto di ghiaccio finto può essere riutilizzato dopo il lavaggio. Il ghiaccio simulato sembra ghiaccio reale, ma non si scioglie. Questo set perfetto di cubetti di ghiaccio acrilico è la scelta perfetta per i tuoi fotografia decorativi.

【Vivido e Realistico】 La forma leggermente irregolare lo rende ancora più realistico e i cubetti di ghiaccio brillano al sole. Puoi prendere in giro gli amici a causa dell'aspetto realistico.Sebbene l'aspetto sia molto vicino al ghiaccio reale, non ha l'effetto di congelamento.

【Ampia Applicazione】Questo cubetto di ghiaccio finto acrilico artificiale è molto adatto per la fotografia, la decorazione di matrimoni e feste, ecc. È adatto anche per bar, negozi di bevande, case e negozi, ecc. Nella maggior parte dei casi, è essenziale utilizzarlo per decorare l'atmosfera. Viene utilizzato per qualsiasi display, riprese commerciali, oggetti di scena fotografici. READ 30 migliori Vasca Per Tartarughe da acquistare secondo gli esperti

Pietre da Whisky Premium, 12pz di Marmo e Sacchetto. Whisky, Bourbon, Cognac, Scotch, Gin, Vino. Cubetti di Marmo Riutilizzabili. Regalo di Compleanno per gli Amanti del Whiskey. (Grigio scuro) € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✔ NATURALE: il marmo Toros Black appartenente alla regione Mesopotamica, il centro delle prime civiltà, crea accessori eleganti dall'aspetto elegante e dalla consistenza unica. La pietra nera Toros Black, che ha visto la magnifica storia dell'Anatolia, è accuratamente selezionata estratta da grandi pezzi in 12 pezzi unici. Queste pietre di whisky, che hanno visto una splendida storia, vi forniranno un accessorio molto elegante.

✔ NON SI DILUISCONO, SAPORE ORIGINALE. Mantiene la sua bevanda senza dissoluzione d'acqua, le pietre di whisky sono la scelta perfetta per coloro che vogliono bere un whisky freddo, leggermente più freddo di temperatura ambiente, e provare il sapore originale del whisky senza diluirlo. Può usare queste rocce non solo con whisky, ma anche con gin, vino, vodka e anche acqua.

✔ FACILE DA PREPARARE E CONSERVARE: saranno pronte dopo 3 ore nel congelatore. Lo sacchetto incluso è un grande accessorio per conservare le pietre mentre si raffreddano.

✔ RIUTILIZZABILE: congelare - usare - lavare - congelare - usare - lavare - congelare - usare - lavare...

PERCHÉ UTILIZZARE GRANITE WHISKY STONES? :Le pietre per whisky forniscono la temperatura ottimale per farti godere dell'aroma unico del tuo whisky! Un bicchiere di whisky di 21,6 ° / 70,88 ° F può scendere a 17,3 ° / 63,14 ° F con 2 pietre di whisky e forniscono stabilizzare il grado ottimale per consumare il tuo whisky per circa 40-50 minuti. Il tuo bourbon avrà un certo carattere e note complesse alla temperatura esatta senza congelare gli ingredienti delle vostre bevande.

Relaxdays Cubetti XXL da Ghiaccio Riutilizzabili, Set da 24, Refrigerante in Plastica, per Bevande, Feste, Trasparenti, unità € 24.91 in stock 2 new from €24.91

Amazon.it Features In set: 24 cubetti di ghiaccio XXL riutilizzabili e colorati - ogni cubetto misura 4 x 4 x 4 cm

Pratici: cubetti di ghiaccio realizzati in plastica e dunque riutilizzabili più volte - durevoli

Uso semplice: lasciar congelare i cubetti nel freezer per un po’ di tempo - dimensione XXL

Non si sciolgono: mai più bevande diluite con l'acqua del ghiaccio - per cocktail dal gusto pieno

Per feste: cubetti riutilizzabili e ideali per feste in giardino, grigliate all’aperto o compleanni

Cubetti di Ghiaccio Riutilizzabili, XiXiRan 30 Sostituto del Cubetti di Ghiaccio in Plastica, per Bevande Cocktail Colorati, per il Raffreddamento Della Conservazione Degli Alimenti da Picnic € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Amazon.it Features 1. Riutilizzabile: la plastica cubetti di ghiaccio riutilizzabili viene prodotta versando acqua pura in una custodia di plastica LDPE facile da pulire e quindi riponendola in frigorifero per il riutilizzo.

2. Materiale in PE per uso alimentare: i cubetti di ghiaccio a forma di frutta o quadrati sono realizzati in plastica per ciuccio, sicuri da bere, giocosi e carini, e piace sia agli adulti che ai bambini.

3. Mantieni il sapore originale della bevanda: i cubetti di ghiaccio permanenti in plastica non sono come i normali cubetti di ghiaccio, insolubili in acqua, diluiscono il sapore originale della bevanda e mantengono il sapore originale.

4. Portatile: puoi portare con te un numero qualsiasi di cubetti di ghiaccio di scorta quando esci, non è necessario trasportare un intero set (30 pezzi) alla volta.

5. Multifunzionale: può essere utilizzato per bevande analcoliche per feste estive e impacchi di ghiaccio sulla pelle. Rinfrescati in una calda giornata con congelati frutta finti cubetti di ghiaccio!

Legami Shine Bright - Cubetti di Ghiaccio Riutilizzabili, 16 Pezzi, Multicolore € 7.95 in stock 5 new from €5.95

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features DESCRIZIONE: d'estate è importante tenersi in forma! Per questo i cubetti di ghiaccio riutilizzabili Shine Bright di Legami non perdono mai la loro: raffreddano i tuoi drink senza annacquarli, così ogni sorso ha più gusto. Conservali nel freezer, all'interno del loro shaker, per essere sempre pronto alla fiesta!

MATERIALI E DIMENSIONI: in plastica, acqua. Dimensioni diametro 7,5 cm, altezza 16,5 cm.

CARATTERISTICHE: 16 forme pre-riempite con acqua.

LEGAMI è un brand italiano attento all’innovazione, all’estetica, ai materiali e ai processi produttivi. Sempre alla ricerca di nuove tendenze per stupire le persone con proposte originali, nel suo universo ci sono infiniti mondi da scoprire, grazie a prodotti di qualità pensati per portare gioia nella vita delle persone. Legami esplora i mondi Stationery, Agende e Calendari, Lifestyle, Beauty, Hi-Tech, Borse, Accessori e tanto altro e fa di ogni prodotto un’esperienza unica. Passione, etica, integrità e rispetto sono alla base della filosofia aziendale.

Cubetti di Ghiaccio Riutilizzabili, Ghiaccio Stampo silicone, Confezione da 2 74 cubetti di ghiaccio, Certificato LFGB e privo di BPA (Blu, 2 confezione) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.it Features 1. Vassoio per cubetti di ghiaccio sicuro BPA: vassoi per cubetti di ghiaccio in silicone con coperchi in silicone alimentare, silicone per alimenti per bambini, materiali di alta qualità senza BPA al 100%, vassoi per cubetti di ghiaccio in silicone che possono essere utilizzati per alimenti per adulti e bambini.

2. Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio impilabile e rimovibile: viene fornito con un coperchio rimovibile, questi vassoi a facile rilascio si impilano facilmente e ordinatamente nel congelatore senza attaccarsi.

3. Facile rilascio del ghiaccio e pulizia: il materiale in silicone flessibile modella bene il fondo, facilitando il rilascio dei cubetti di ghiaccio. La superficie liscia in silicone lo rende facile da pulire. Riutilizzabile, superficie antiaderente, (Si consiglia di estrarlo dal frigorifero e lasciarlo per circa 3-5 minuti. Attendere che il ghiaccio si sciolga un po '). Quindi puoi facilmente spingere dal basso.

4.Preparare snack di ghiaccio fai da te: gli stampi per cubetti di ghiaccio offrono un'esperienza di produzione del ghiaccio molto più piacevole. Perfetto per fare cubetti di ghiaccio o riempire gli stampi con bevande, frutta, yogurt, gelatina, cioccolato.

5. Multple Fction a bassa e alta temperatura - I vassoi di ghiaccio silcone applicabili a -104 ℉ ~ 450 ℉, trasporta cubetti di ghiaccio sicuro essere al sicuro in rrigeor, mive forno. puoi riempire il cubetto di ghiaccio con fit, gelato, soda e vino per cmize il tuo preferito flor. anche fare gelati, torte, cottura, choate e alimenti per bambini.

Kellegour 16 PCS Cubetti di Ghiaccio Riutilizzabili in Acciaio Inox,Set Cubetti di Ghiaccio in Acciaio Inox,Cubetti di Ghiaccio Acciaio,con Pinze e Sacchetto di Stoffa,per Cocktail,Amanti del Whisky € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Amazon.it Features Materiale Premium: Le set di cubetti di ghiaccio per whisky sono realizzate in acciaio inossidabile di alta qualità, resistente e durevole, con una finitura liscia che può essere riutilizzata senza sprechi.

Facile da Pulire e Conservare: Sciacquare i cubetti di ghiaccio riutilizzabili in acciaio inox con acqua pulita subito dopo l'uso e poi riporli nella custodia per risparmiare spazio.

Buon Effetto Rinfrescante: A differenza dei cubetti di ghiaccio tradizionali, i cubetti di ghiaccio riutilizzabili in acciaio inox non diluiscono la bevanda, sono solo freddi e mantengono il gusto originale e i cubetti di ghiaccio in acciaio inossidabile devono essere messi nel congelatore solo per 3-5 ore.

Uso Multifunzionale: Oltre al congelamento di whisky, brandy, rum, birra, vodka, liquori, vino bianco, cocktail, limonata, caffè, succhi di frutta e persino varie bevande, i cubetti di ghiaccio riutilizzabili in acciaio inox possono essere utilizzati anche come dissipatori di calore, ad esempio come z un rimedio efficace per febbre, impacchi freddi, distorsioni e gonfiori.

Regalo Ideale: I set di cubetti di ghiaccio riutilizzabili in acciaio inox sono ottimi regali premurosi che aiuteranno la tua famiglia e i tuoi amici alle feste e ideali per chi ama mescolare bevande e whisky. il set di cubetti di ghiaccio in acciaio inossidabile non solo può darti freschezza quando fa caldo, ma può anche aggiungere stimoli diversi alle tue bevande o al vino quando fa freddo.

ANTEVIA - Set di 10 cubetti di ghiaccio riutilizzabili a forma di diamante, 3 x 3 cm, più di 2.5 modelli, plastica, whisky, bevanda. Colori: blu (Iceform L2). € 7.45 in stock 1 new from €7.45

Amazon.it Features Per conoscere l’intera gamma dei nostri prodotti, visita il nostro sito: https://www.amazon.fr/antevia-materiaux.

Marca e società francese. Numero di cubetti: 10. Colore: blu.

Visita il nostro negozio. Materiale: plastica riutilizzabile, a forma di diamante. Dimensioni di un cubetto di ghiaccio: 3 x 3 cm.

Visita il nostro negozio. Dimensioni: larghezza 14 cm x lunghezza 12 cm x altezza 3 cm. Peso: 108 g.

Set di 10 cubetti di ghiaccio riutilizzabili blu a forma di diamante, dimensioni per cubetto di ghiaccio: 3 x 3 cm.

Airabc Stampo Ghiaccio Silicone, 4 Pezzi Ghiaccio Stampo con Coperchio per Salvaspazio e Impilabile, LFGB Certificata&BPA Free, Cubetti Ghiaccio per DIY Alimenti per Bambini, Succo, Bevande Ghiacciate € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Amazon.it Features 【Materiale di Sicurezza Alimentare Professionale】- Questi stampo ghiaccio sono realizzati con materiali sicuri e sono certificati LFGB, senza BPA, possono stare a contatto diretto con gli alimenti. Questi stampi per cubetti di ghiaccio sono di altissima qualità e di lunga durata. I cubetti di ghiaccio quadrati sono classici, eleganti e belli. La combinazione blu e verde del modello di ghiaccio offre un'esperienza rinfrescante.

【Stampo per Cubetti di Ghiaccio con Coperchio】- Gli ghiaccio stampo vengono forniti con una copertura in polipropilene di alta qualità. Può impedire che altri alimenti nel frigorifero danneggino il sapore dei cubetti di ghiaccio, è antipolvere. Gli stampi in silicone per cubetti di ghiaccio possono anche essere facilmente impilati per risparmiare più spazio e mantenere il congelatore ordinato e organizzato, massimizzando lo spazio nel congelatore.

【Cubetti di Ghiaccio Facili da Rimuovere】- I cubetti di ghiaccio interi possono essere facilmente rimossi dallo stampo ghiaccio silicone grazie al morbido fondo in TPE e ai bordi flessibili in polipropilene. Ruotare leggermente la ciotola e premere leggermente sul fondo per estrarre i cubetti di ghiaccio. Non è necessario piegarsi o girarsi in modo scomodo. Lo stampo ghiaccio silicone in silicone non si rompe facilmente come le ciotole rigide in plastica.

【Ampia Applicazione】- Con questo stampo ghiaccio in silicone è possibile creare facilmente cubetti di ghiaccio. È possibile aggiungere il ghiaccio in cocktail, succo di arancia, whisky o altre bevande per goderti una bevanda fresca. Oltre all'acqua possono fare cubetti di ghiaccio alla frutta aggiungendo grani di frutta. Può anche essere utilizzato per integratori alimentari per bambini. Ideale per famiglie, negozi, feste, bar, ecc.

【Gadget per La Casa in Modo Pratico】- Facile da riempire, facile da usare e facile da pulire, queste ciotole sono lavabili in lavastoviglie. Dispone di quattro scomparti e ogni ciotola può contenere 14 cubetti di ghiaccio di grandi dimensioni per un totale di 56. Il vostro acquisto è completamente protetto quando ordinate oggi. Se non siete soddisfatti del vostro stampo ghiaccio, vi preghiamo di contattarci in qualsiasi momento.

Cubetti di ghiaccio riutilizzabili, tecnologia ad alto raffreddamento, cubetti di ghiaccio in acciaio inossidabile per birra, vino, whisky, succhi di frutta o bibite 8 € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Amazon.it Features 【Raffreddamento senza diluire】 A differenza del ghiaccio, la pietra del whisky rende la bevanda fredda e non la diluisce, mantenendo il sapore originale della bevanda, in modo da poter gustare whisky più delizioso e liscio. Aiuta la tua famiglia o gli amici a godersi il whisky forte al 100% e il succo puro al 100% alla festa di compleanno

【 Bevanda rapida 】 Non c'è bisogno di aspettare tutta la notte, basta posizionare la pietra del whisky in frigorifero per 3-5 ore per l'uso. Goditi il gusto fresco della bevanda

Acciaio inossidabile per uso alimentare: le pietre per whisky utilizzano acciaio inossidabile 304 non corrosivo per uso alimentare. Durevole, riutilizzabile, mai arrugginito o corroso, la superficie è molto liscia e non aggiunge impurità alla bevanda. Il design del bordo arrotondato non graffia mai la vetreria e garantisce la tua sicurezza durante il bere. I cubetti di ghiaccio whisky in metallo lucido e squisito sono una novità alla festa, mostrando uno stile alla moda davanti agli ospiti.

Facile da pulire e conservare: include 8 cubetti di ghiaccio riutilizzabili in acciaio inossidabile e una scatola di plastica trasparente, 1 clip in silicone leggero. Basta lavare con acqua, mettere in una scatola di plastica e congelare in frigorifero. Quando è in uso, può essere collocato in una scatola di plastica o vassoio per cubetti di ghiaccio. Molto comodo e una scelta elegante e salutare. Attraverso il design in scatola, assicurarsi che l'odore del frigorifero sia isolato!

Cubetti di Ghiaccio Riutilizzabili, Set Pietre Acciaio da Whisky Refrigeranti + Pinza + Bustina | Idea Regalo Donna Uomo, Aperitivo Accessori Bar: Cocktail Whiskey Ice Cube Stone Kit, Festa Compleanno € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features # – , - Che sia whisky, cognac, vodka, un cocktail, dro anche del vino – con i cubetti riutilizzabili raffredderete le vostre bevande in maniera graduale, senza perdere le delicate sfumature di sapore della vostra bevanda per via dell'annacquamento o del raffreddamento eccessivo.

– Dato che i cubetti refrigeranti per whiskey in acciaio VINENCO sono riempiti con un gel di raffreddamento assolutamente sicuro, hanno le migliori proprietà di raffreddamento per il vostro alcolico. Non raffreddano eccessivamente e non annacquano come il ghiaccio, ma mantengono la vostra bevanda alla temperatura di servizio ottimale più a lungo della steatite, senza lasciare fastidiosi residui nei vostri bicchieri.

- Raffreddare i cubetti per almeno 2 ore in congelatore, tenendoli nella loro pratica bustina. Per la maggior parte dei liquori, mettete 2 cubetti in un bicchiere e riempitelo con la vostra bevanda preferita fino all'altezza dei cubetti. Lasciate riposare brevemente e poi... alla salute! Per pulirli è sufficiente sciacquare i cubetti con acqua calda e poi riporli nel congelatore, perché siano sempre pronti per il prossimo drink.

À - L'acciaio inossidabile spazzolato AISI 304 & basalto di alta qualità non graffia i vostri bicchieri e garantisce il mantenimento del gusto autentico e puro del vostro drink preferito. Le certificazioni FDA e LFGB garantiscono che la composizione, l'odore e il gusto del vostro drink non vengano influenzati in alcun modo.

/: – Rompete gli indugi ed eseguite l'ordine oggi stesso. Nel caso non siate soddisfatti, contattate la nostra assistenza 24/7 e troveremo senza dubbio una soluzione in grado di soddisfarvi. READ 30 migliori Bustine Carta Piccole da acquistare secondo gli esperti

Luxear Cubetti di Ghiaccio per Whisky Riutilizzabili, Stampo Ghiaccio Set di Regalo in Acciaio Inox 10 Cubetti di Ghiaccio, rocce a raffreddamento rapido per bevande/Whisky/Vino/Liquori/Caffè/Latte € 19.97 in stock 1 new from €19.97

Amazon.it Features 【Ripristina il gusto puro del vino!】Il ghiaccio tradizionale annullando quasi del tutto la componente aromatica della whisky e alterandone le note gustative. Con i cubetti di ghiaccio riutilizzabili in acciaio, rendono la tua bevanda fredda senza diluirla, preservandone il sapore originale. Dai cocktail, alla birra, all whisky, sino alle bibite e alle bevande analcoliche, ogni sorso avrà lo stesso sapore dall’inizio alla fine. Goditi un cocktail con gli amici in un meraviglioso Natale!

【Whisky stones in acciaio per i veri intenditori】i cubetti ghiaccio in acciaio inox specialmente per servire alcune bevande come il whiskey. Una volta refrigerato, è in grado di rinfrescare i liquidi fino al 25% in più rispetto al ghiaccio, alla plastica, alla pietra ed al granito. E, super igienico ed antiruggine, non rilascia strani sapori nelle bevande. Cubetti di ghiaccio riutilizzabili e realizzati con angoli smussati, puoi gettare un cubo nel tuo drink senza rompere il bicchiere.

【Regalo extra - Stampo ghiaccio in silicone】Il set pietre whisky Luxear propone una stampi con 10 scomparti: 6 cubetti di dimensioni normali da utilizzare quotidianamente +4 grandi perfetti per drink e distillati. Grazie al silicone flessibile, atossico e sicuro, che compone Luxear stampo per ghiaccio è molto semplice estrarre i cubetti singolarmente. Inoltre, non si deforma e non si attacca al fondo del congelatore. Possono essere lavati sia a mano che in lavastovigli

【Risparmiare tempo nel whisky ghiacciate】Metti i cubetti di ghiaccio riutilizzabili in frigo per circa 3 ore-Immergi i cubetti nel tuo drink-Dopo 2 minuti, potrai goderti la tua bevanda preferita alla temperatura perfetta. I cubetti di ghiaccio sono realizzati in acciaio inossidabile alimentare e può essere riutilizzato dopo aver bevuto, con un buon vantaggio economico. Ogni cubetto contiene gel non tossico, rendendo la bevanda più fredda, senza perdite, deformazioni e screpolature.

【Confezione elegante e regalo ideale】 Un uomo a cui piace bere whisky/Scotch/Bourbon vuole sempre raffreddare le bevande ad una temperatura ideale senza annaffiarle. La pietra da whisky stones è un regalo perfetto che può farlo, Migliora la tua bevanda Bourbon, Vino, Gin e Scotch. Eccellente per testimoni di nozze, padri, figli, laureati, anniversari, Natala, feste di pensionamento e chiunque si diverta a trascorrere del tempo di qualità sorseggiando un drink perfettamente fresco.

Lecone Cubetti di Ghiaccio per Whisky Riutilizzabili, Cubetti in Acciaio Inox per Raffreddare Il Whisky Vino, Pietre per Whisky, Whisky Stones, Whisky Rocks - Set 8 Pezzi € 15.99

€ 12.79 in stock 1 new from €12.79

Amazon.it Features ✅Certificazione di sicurezza.Questi whisky Stones sono realizzati in acciaio inossidabile anticorrosivo per alimenti che ha superato rigorosamente la certificazione FDA. Sono resistenti, riutilizzabili, lavabili in lavastoviglie.

Raffredda senza diluizione: questi cubetti di ghiaccio riutilizzabili in acciaio inossidabile manterranno il freddo e il sapore delle tue bevande, il miglior sostituto del ghiaccio senza mai diluire, arrugginire o corrodere, che manterrà la tua bevanda con il suo gusto autentico.

Raffredda velocemente la bevanda. All'interno contiene alcool commestibile e soluzione di refrigerante per acqua purificata, che ti raffredderà rapidamente e prolungherà il tempo di refrigerazione per goderti le tue bevande.

❤️Facile da pulire e conservare I cubetti lisci non graffiano i tuoi bicchieri, semplicemente lavano l'acqua dopo l'uso, sono facili da lavare e pulire. Sono lavabili in lavastoviglie e mantengono il loro aspetto incontaminato. Ricicli il vassoio in PP per mantenere pulite le pietre del whisky e conservarle durante il congelamento.

REGALO ECCEZIONALE - Assicurati un regalo molto speciale per gli uomini. Famiglia o amici - tutti saranno felici di questo dono. Il popolare accessorio del Cocktail Shaker Set e molto meglio del classico whisky stones!

INHEMING Cubetti di Ghiaccio Artificiale Riutilizzabili Trasparenti,50 Pezzi Cubetti di Ghiaccio Finti in Acrilico Trasparente , per Bevande Cocktail,Fotografie e Decorazione di Vasi(20 mm) € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Amazon.it Features Aspetto: la forma leggermente irregolare lo rende ancora più realistico e i cubetti di ghiaccio brillano al sole. Ha un buon effetto sulla decorazione del display, in particolare per la vetrina del cibo in una torta o in una caffetteria, stimola il desiderio di shopping delle persone.

Materiale: realizzato in materiale acrilico trasparente di alta qualità, sicuro e non tossico.

Applicazione: perfetta per riempitivi di vasi, oggetti di scena fotografici, fai da te, decorazioni per feste e matrimoni.

Avviso: sebbene l'aspetto sia molto vicino al ghiaccio reale, non ha l'effetto di congelamento, non galleggia sul liquido.

Confezione: 50 pezzi cubetti di ghiaccio in Acrilico, 20 mm, misura media.

