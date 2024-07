Il video mostra la straordinaria storia di un Apple Watch che è rimasto nell’oceano per 18 mesi ed è ancora funzionante

La funzione Trova il mio di Apple utilizza l’app con lo stesso nome per aiutare a scoprire i dispositivi Apple smarriti come iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, AirPods, AirTag e alcuni accessori supportati da terze parti. Ciò ha causato il ripristino inaspettato dell’Apple Watch Appartiene a un uomo di nome Jared Brick dopo aver trascorso 18 mesi nell’oceano. Brick ha acquistato due Apple Watch, uno per sé e uno per suo figlio, per aiutarli a rimanere in contatto durante una vacanza in famiglia per festeggiare l’undicesimo compleanno di suo figlio.

Dopo essere arrivato alle Isole Vergini britanniche, Jared ha utilizzato il suo Apple Watch per fare alcune immersioni; L’orologio è stato utile per tenere traccia della durata di Breck durante le sue immersioni, alcune delle quali hanno raggiunto una profondità di 100 piedi. Questa distanza rientra nella profondità di 50 metri (164 piedi) prevista per l’uso subacqueo dell’Apple Watch.

L’ultimo giorno alle Isole Vergini, Brick stava saltando sulle rocce e nuotando in uno specchio d’acqua relativamente poco profondo chiamato The Baths on Virgin Gorda. Dopo un po’, si è accorto che il suo Apple Watch non era più al polso, ha aperto l’app Dov’è su un altro dispositivo Apple e ha segnalato la scomparsa del suo orologio. Un anno e mezzo dopo, nel dicembre 2023, Brick ricevette una chiamata da un residente locale che viveva vicino a Virgin Gorda che lo informava che il suo Apple Watch era stato ritrovato sulla spiaggia.

L’uomo che ha scoperto l’Apple Watch di Jared ha caricato il dispositivo e sullo schermo è apparso un messaggio mancante che rivelava il numero di telefono di Brick. L’uomo che ha trovato l’orologio, di nome Jonathan, ha scattato una foto dell’Apple Watch e l’ha inviata a Brick. Il dispositivo è stato poi spedito al suo proprietario, il quale ha ammesso che pensava che non lo avrebbe mai più rivisto.

In qualità di fondatore della sua omonima società di media (Brickhouse Media), Jared ha creato un video su YouTube che racconta la storia completa di un Apple Watch perso nell’oceano per 18 mesi, ritrovato su una spiaggia, spedito e spedito per 3.600 miglia al suo proprietario. . Nel video, Brick non solo ha ringraziato Jonathan per aver trovato e restituito l’Apple Watch, ma ha anche ringraziato Apple per “aver creato una tecnologia straordinaria che funziona”.