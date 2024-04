Uno squalo raro è apparso dopo quasi 150 anni!

28-04-2024 domenica 10:04 | Scienze

I pescatori cileni hanno recentemente catturato un raro squalo chiamato Chilean Angel Shark. Questo rende felici gli scienziati. Fino ad ora c'è stata insoddisfazione tra gli studiosi a causa della mancanza di informazioni complete su questa sura.

L'ultima volta che questo pesce fu avvistato da un ricercatore in acque costiere poco profonde fu nel 1887. A quel tempo questo squalo fu scambiato per una razza. Tuttavia, ricerche successive hanno dimostrato che la sua descrizione del pesce era incompleta. Come se ciò non bastasse, agli scienziati non è stata lasciata alcuna opportunità di studiare questa creatura poiché la carcassa dell'antico squalo non è mai stata ritrovata. Questo è diventato un grave difetto nelle informazioni sulla vita marina. Alla fine è diventato un mistero. In un momento come questo, gli scienziati sono contenti della rinascita del pesce angelo cileno.

Gli scienziati dicono che questo squalo, lungo circa un metro, si trova sott'acqua di mare. Si dice che la sua specialità sia la razza. Poiché si vede raramente negli oceani, gli scienziati non hanno molte informazioni al riguardo. Gli scienziati dicono anche che questo squalo è in via di estinzione. Ha espresso la speranza che studiando gli squali appena scoperti si possano adottare misure maggiori e migliori per conservarli.