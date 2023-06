Home » Recensione del prodotto 30 migliori Tappeto Da Colorare Bambini da acquistare secondo gli esperti Recensione del prodotto 30 migliori Tappeto Da Colorare Bambini da acquistare secondo gli esperti 0 Views Save Saved Removed 0

Tappeto gioco bambini 120 * 90cm XXL, Tappeto Magico Bambini Con Accessori, Giochi Bambini 2-6 Anni Educativi con 4 Penne Magiche e 1 custodia, Doodle Idea Regalo Design Registrato per Bambini € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Amazon.it Features Giocattolo educativo ideale per bambini: zona di pittura colorata arcobaleno con un ambiente luminoso e allegro con alfabeto e nome di animali.È un ottimo strumento per disegnare, scrivere e imparare forme, alfabeti, conteggio. Lascia che i tuoi figli esplorino il mondo mentre giocano con diversi argomenti interessanti

Mehtod di disegno più grande e più pulito: con il tappetino per doodle da 47 * 35 pollici (120 * 90 cm), puoi facilmente disegnare contemporaneamente genitori e bambini o 3 bambini. Abbiamo preparato abbastanza penne per doodle per te (4 penne incluse). E rispetto alla pittura con la vernice, il tappetino per doodle d'acqua è più ecologico e più sicuro per i bambini

Facile da usare e da prendere: riempi la penna con acqua e poi disegna come preferisci! Il motivo scomparirà in 3-10 minuti. Questo è un tappetino da pittura che non può mai essere utilizzato. È anche facile da riporre e portare con il simpatico zaino, ideale per interni / esterni, parco ecc.

Accessori eccellenti Aggiungi Mor Fun: 1 Magic Doodle Water Book (4 pagine, delfini e dinosauri e fattoria e prati), 2 penne magiche grandi + 2 piccole (disegna linee di diverso spessore), 1 pennello (superficie pulita o pittura rapidamente), 1 Rullo per dipingere (auto, farfalla, mela, orso, stella), 1 contenitore per l'acqua (immagazzina l'acqua), 4 timbri per animali (elefante, balena, orso, ippopotamo) e 1 borsa da viaggio (con cinghie)

Cosa c'è nel pacchetto?】 1 * tappeto da disegno per acqua / 1 * zaino / 1 * libro da colorare per acqua / 4 * penne / 4 * timbro / 1 * rullo di vernice / 1 * pennello / 1 * scatola di stoccaggio dell'acqua

CRAYOLA Mini Kids - Tappetone Colora e Ricolora, Maxi Superficie Riutilizzabile per Disegnare e Colorare, Età Consigliata: 36 mesi-8 anni € 29.99

Amazon.it Features CRAYOLA MINI KIDS: La linea è appositamente studiata per i piccoli in età pre-scolare che si avvicinano per la prima volta al mondo del colore.

IL TAPPETONE CRAYOLA: Un tappetone dalle maxi dimensioni 60x90 cm, appositamente studiato per permettere a uno o più bambini di disegnare e colorare.

SICURO: Lo speciale inchiostro dei pennarelli ColorPop a base d’acqua è atossico e facilmente cancellabile.

CANCELLINO ERGONOMICO: Facilmente impugnabile anche dai più piccoli, è sufficiente riempirlo con acqua, passarlo sui disegni e la superficie del tappetone sarà di nuovo pronta per essere colorata.

INFORMAZIONI UTILI: Il tappetone colora e cancella è fornito con 4 pennarelli lavabili e cancellino. Completo di tasche e asole, è facile da arrotolare per tenere tutto riposto e a portata di mano.

lenbest Tappeto Magico Bambini - 150×100cm Doodle Tappeto Magico - Tappeto Gioco Bambini - Giochi Educativi Interattivi - Tappeto Colori Acqua - Giocattoli Giochi Bambini 1 2 3 4 5 6 Anni Idee Regalo € 27.99

Amazon.it Features Dimensioni massime & Area di pittura a 4 colori - Le grandi dimensioni del tappetino scarabocchio sono 150x100cm, che possono contenere 2-5 bambini che dipingono insieme. L'area di pittura colorata stimola una maggiore immaginazione e creatività dei bambini. Condividete idee per disegnare tra di loro e migliorate le capacità comunicative dei bambini nella pittura. Lascia che i bambini scrivano e disegnino liberamente!

Nessun disordine & Sicuro al 100% - Basta riempire le penne con acqua per dipingere sul tappetino scarabocchio quanto vuoi. Nessun inchiostro o pigmenti vari con sostanze chimiche, che è più sicuro e senza preoccuparsi di mani, pareti e mobili sporchi. Il materiale impermeabile assicura che l'acqua non coli e può asciugare naturalmente dopo 10-15 minuti di utilizzo. Riutilizzabile, ecologico, mantieni la tua casa pulita e in ordine!

21 pezzi Accessori & Giochi di apprendimento più divertenti - Diversamente dagli altri tappeto doodle, abbiamo aggiornato giochi di apprendimento più interessanti sul tappetino per doodle in modo che i bambini possano imparare disegnando. Alfabeto, numeri, giochi di carte digitali e simpatici animali e apprendimento delle parole. Più strumenti di disegno possono rendere i bambini più disposti a partecipare alla creazione del disegno e sviluppare le loro abilità nel disegno del disegno.

Variusi & Facile da riporre - Il tappetino per doodle lenbest non solo può essere posizionato a terra come tappetino per gattonare e dipingere di un bambino, ma usa anche adesivi, ganci, ecc. Per incollare il tappetino per graffiti su un muro liscio, i bambini possono stare in piedi e disegna come una lavagna sul muro. Sebbene sia grande, può essere piegato in formato A4 senza preoccuparsi di occupare spazio.

Miglior giocattolo educativo precoce - Ricchi modelli di animali e accessori interessanti sono regali Montessori ideali per i bambini.I modelli di animali ricchi e accessori interessanti sono regali educativi ideali per i bambini. Può esercitare la coordinazione occhio-mano dei bambini, la percezione del colore e l'alfabetizzazione artistica, ei manuali sugli animali possono arricchire la conoscenza degli animali.

ROEXUN Tappeto Magico Bambini,120x90cm Doodle Tappeto Magico,Tappetino Doodle da Disegno ad Acqua Con Accessori,Riutilizzabile Senza Macchie-Giocattolo Gioco Educativo Regalo per Ragazzi e Ragazze € 16.99

Amazon.it Features 【Ampia Area di Disegno】Questo tappeto da disegno per pittura ad acqua è stato progettato con una dimensione più grande per far giocare insieme 3-5 bambini.120 cm x 90 cm in dimensioni intere,lasciando più spazio per i bambini che colorano l'arte e offre un ottimo modo per trascorrere del tempo di qualità per genitori e figli.Può essere piegato in una dimensione compatta.Leggero e risparmia spazio di archiviazione.

【Kit Completo di Giocattoli da Disegno】Questo delizioso tappetino da gioco viene fornito con 1 doodle mat,4 penne magiche,1 rullo per timbri,3 timbri,4 modello PP,1 lavagna che assorbe l'acqua,8 stampini per disegni in EVA e 1 libretto colorato.Il tappetino per doodle è abbastanza largo da consentire a 3-4 bambini di dipingere e scarabocchiare insieme allo stesso tempo.

【Sicuro,Facile da Pulire e Senza Sporcizia】Realizzato in morbido tessuto impermeabile e materiale in nylon.Nessun inchiostro,nessuna vernice,non tossico,non inquinante.Il retro del tappetino è in materiale resistente all'acqua,pulito e sicuro per i bambini.Lasciare le penne immerse in acqua per circa 30 minuti prima del primo utilizzo.

【Facile da Usare e da Prendere】Riempi la penna con acqua e poi disegna come preferisci!Il motivo scomparirà in 3-10 minuti.Questo è un tappetino da pittura che non può mai essere utilizzato.È anche facile da riporre e portare con il simpatico zaino,ideale per interni/esterni,parco ecc.

【Regalo Giochi Bambini】Puoi giocare a questo tappetino acqu scarabocchio con i tuoi bambini,il che potrebbe sviluppare la creatività e l'immaginazione dei bambini,promuovere la relazione genitore-figlio.Regali perfetti per bambini di Natale,festa dei bambini,festa della mamma,festa del papà,halloween e pasqua,regali artigianali per i bambini per sviluppare interessi pittorici.

Amazon.it Features 【Ampia Area di Disegno】Questo tappeto da disegno per pittura ad acqua è stato progettato con una dimensione più grande per far giocare insieme 3-5 bambini.120 cm x 90 cm in dimensioni intere,lasciando più spazio per i bambini che colorano l'arte e offre un ottimo modo per trascorrere del tempo di qualità per genitori e figli.Può essere piegato in una dimensione compatta.Leggero e risparmia spazio di archiviazione.

【Kit Completo di Giocattoli da Disegno】Questo delizioso tappetino da gioco viene fornito con 1 doodle mat,4 penne magiche,1 rullo per timbri,3 timbri,4 modello PP,1 lavagna che assorbe l'acqua,8 stampini per disegni in EVA e 1 libretto colorato.Il tappetino per doodle è abbastanza largo da consentire a 3-4 bambini di dipingere e scarabocchiare insieme allo stesso tempo.

【Sicuro,Facile da Pulire e Senza Sporcizia】Realizzato in morbido tessuto impermeabile e materiale in nylon.Nessun inchiostro,nessuna vernice,non tossico,non inquinante.Il retro del tappetino è in materiale resistente all'acqua,pulito e sicuro per i bambini.Lasciare le penne immerse in acqua per circa 30 minuti prima del primo utilizzo.

【Facile da Usare e da Prendere】Riempi la penna con acqua e poi disegna come preferisci!Il motivo scomparirà in 3-10 minuti.Questo è un tappetino da pittura che non può mai essere utilizzato.È anche facile da riporre e portare con il simpatico zaino,ideale per interni/esterni,parco ecc.

【Regalo Giochi Bambini】Puoi giocare a questo tappetino acqu scarabocchio con i tuoi bambini,il che potrebbe sviluppare la creatività e l'immaginazione dei bambini,promuovere la relazione genitore-figlio.Regali perfetti per bambini di Natale,festa dei bambini,festa della mamma,festa del papà,halloween e pasqua,regali artigianali per i bambini per sviluppare interessi pittorici. READ 30 migliori Profilo In Alluminio da acquistare secondo gli esperti

Amazon.it Features 【Prodotto di alta qualità】: Tappeto magico bambini è realizzato in materiale PVC e spugna, delicato sulla pelle e liscio, perfetto per far giocare i bambini. Doodle tappeto magico ha 3 strati di tessuto spesso e morbido con buona assorbenza e cuciture fini.

【Kit completo di giocattoli da disegno】: questo tappetino disegno acqua 120*90 cm viene fornito con 4 righelli colorati, 8 modelli EVA, 1 set di timbri, 3 diversi pennelli e 1 libro illustrato. Set ricco, 3-4 bambini disegnano contemporaneamente, doodle tappeto magico promuove lo sviluppo dell'apprendimento precoce e la creatività e porta divertimento ai bambini.

【Applicazione】: ①Aprire il tappo, ②Iniettare acqua, ③Stringere il tappo, ④Iniziare a dipingere. Acqua doodle tappeto bambini grandi disegno può essere riciclato, dipinto più e più volte, un pennello magico e una tela che può essere utilizzata all'infinito. Dopo che la tela è asciutta, può essere piegata e riposta per un facile trasporto e conservazione.

【Design speciale】: Acqua tappeto da disegno, per aiutare i bambini a disegnare con i genitori. Il design simpatico cartone animato aiuta i bambini a riconoscere motivi e colori e aumenta il loro interesse per il disegno. 7 aree di disegno colorate per rendere il disegno più eccitante.

【Regali per bambini】: Disegno doodle tappeto magico, dì addio al disordine, appositamente progettato per far scarabocchiare i bambini e non macchia i vestiti. Tappeto magico bambini con accessori può essere regalato ai bambini come regali di Natale, Halloween, compleanno, scuola e altro ancora.

Sicuro, Facile da Pulire e Senza Sporcizia: Il Acqua Doodle Tappeto per pittura ad acqua è pulito e sicuro per i bambini, nessun problema con il supporto impermeabile. Nessuna vernice, non tossica, non inquinante.Certificato da CE CPC EN71 HR4040 ASTM, Lascia che i tuoi bambini disegnino liberamente e sbarazzati della preoccupazione di bagnare o sporcare il pavimento.

Riutilizzabile e Facile da Usare: Devono solo riempire la penna magica con acqua pulita e disegnare sul tappetino magico dell'acqua. Dopo 3-10 minuti, il doodle da disegno scomparirà magicamente e il bambino potrà disegnarci sopra più e più volte. È un ottimo supporto per la protezione ambientale.

Altri Accessori - Il tappetino per doodle magico aqua giocattolo viene fornito con: Doodle Mat x1, Penne magiche x 4, Libretto colorato x1, Rullo per timbri x1, Timbri x4, Modello PP x4, Lavagna che assorbe l'acqua x1, forma di schiuma * 8. Più accessori, divertiti di più!

Regalo Educativo per Bambini - Questo acqua doodle tappeto Bambini non è solo un giocattolo per far imparare a dipingere i bambini, ma anche un collegamento di comunicazione tra genitori e figli. E può essere piegato a dimensioni compatte, portatile per interni all'aperto e viaggi. Questo tappetino doodle è il regalo perfetto per il compleanno dei bambini!

Amazon.it Features ✅ 3 Giochi in 1! 1 - Disegno: Nella parte frontale del tappeto c'è una grande area dove disegnare con i pennarelli magici riempiti con acqua. 2 - Giochi da tavolo: Nella parte posteriore del tappeto, ci sono due giochi da tavolo dove sia bambini che adulti si possono sfidare in avvincenti partite. 3 - Libretto da colorare: È compreso un libretto da colorare con i pennarelli magici. Questo libretto è riutilizzabile una volta asciutto.

✅ Sicuro! Certificato CE in Italia e realizzato in materiale sicuro ed atossico secondo le normative. Non utilizza colori chimici o tempere per disegnare, ma soltanto acqua. I genitori non devono ripulire perché non sporca e non bagna e quando i bambini hanno finito di dipingere o disegnare con i pennarelli magici, basterà riporre il tutto nello zainetto fornito nel kit. Da 3 anni in su

✅ Il tappeto è di grandi dimensioni (120x90 cm), comodo per stare su un tavolo oppure a terra. E' inoltre dotato si quattro ventose che danno la possibilità di giocare in verticale.

✅ Accessori inclusi: 2 Pennarelli a punta grossa; 2 Pennarelli a punta fina; 2 Pennelli; 6 Timbrini/pedine; 1 Set di formine in spugna, 1 Libro da colorare; 1 Astuccio porta penne; 1 Dado da gioco; 1 Zainetto porta gioco.

✅ Questo tappeto bambini è un'ottima idea regalo per compleanno, ideale sia per bambino e bambina.

Amazon.it Features 【Miglior regalo educativo per i bambini】Accessori abbondanti possono aiutare i bambini a riconoscere animali,piante,lettere e numeri.Lascia che i bambini crescano felici.Contiene 11 stampini,1 libro illustrato,3 penne magiche e 6 tipi Il colore di sfondo della tela. Questo tappeto magico non è solo un gioco giocattolo per tuo figlio e i suoi amici,ma anche un collegamento di comunicazione tra genitori e figli.

【riutilizzabile per sempre】Questa tela può essere riutilizzata. Entro 5-10 minuti dopo aver smesso di dipingere,le tracce sulla tela scompariranno.Appena l'acqua si asciuga il tappeto torna come nuovo e volendo si può lavare con un panno e del disinfettante così si mantiene la massima igiene.

【Pulito e Sicuro】La tela è realizzata in tessuto non tessuto di poliestere di alta qualità e il retro è in materiale PVC impermeabile,quindi non c'è bisogno di preoccuparsi di bagnare il pavimento.Puoi dipingere con una penna senza vernice,Ink Mantieni pulita e in ordine ogni famiglia con bambini,facendo risparmiare tempo ai genitori per pulire la stanza.

【Sviluppa creatività e immaginazione】Questa tela permette ai bambini di dipingere liberamente senza alcuna restrizione.Pertanto,questo può dare pieno gioco ai talenti e alle capacità dei bambini nel disegno,permettendo ai bambini di mostrarsi appieno.Che sono luminosi e vivaci aiutano a tenere l'attenzione dei bambini e incoraggiano la loro creatività e immaginazione.

【Leggero e Portatile】Questo tappetino da disegno può essere piegato a dimensioni compatte,puoi metterlo in uno zaino tuo o dei tuoi bambini e portarlo ovunque.Così i tuoi bambini potranno sempre godere di un divertimento rilassante senza fine dal tappeto da disegno.

Amazon.it Features Rotolo da colorare per bambini: Questo rotolo da colorare ha una dimensione di 300*30 cm / 118*11,8 pollici e il contenuto è ricco, senza motivi ripetuti. 2 temi: animali e trasporti. Ogni 50 cm ha un design a linea dentata, che può essere strappato facilmente per i graffiti del segmento, più comodo per i bambini da usare ed esplorare.

Facile da usare: Questo rotolo da colorare è facile da usare perché è fatto di carta appiccicosa che si attacca a qualsiasi superficie uniforme proprio come le note adesive. Comodo da usare per i bambini di qualsiasi età e ovunque.

Design adesivo: Si può attaccare ovunque si voglia dipingere, dare libero sfogo al talento artistico del bambino e non temere più che la parete si macchi. Si può attaccare alle pareti, ai mobili, alla scrivania, al pavimento, ecc. Il retro adesivo appositamente progettato non lascia segni.

Giocattolo educativo per bambini: questo prodotto può essere utilizzato per disegni, graffiti, artigianato, perfetto per i bambini dai 3 anni in su. Può aiutare il bambino a migliorare la capacità di percepire i colori, la coordinazione occhio-mano, la creatività e l'immaginazione, a sviluppare la manualità e le capacità di comunicazione nel disegno interattivo.

Regali perfetti per i bambini: questo rotolo da colorare è un regalo ideale per dipingere e disegnare per bambini e bambine dai 3 anni in su. Sono un meraviglioso regalo di Natale, compleanno e Pasqua per i bambini. I genitori possono anche accompagnare i bambini a giocare e migliorare il vostro rapporto.

Amazon.it Features ️Tappeto Magico Bambini Kit: Questo Acqua Tappeto da Disegno da 120x90 cm viene fornito con 4 righelli di cartone animato, 8 stencil EVA, 1 set di timbri, 3 pennelli diversi e 1 libro da disegno. Set ricco, adatto a 3-4 bambini per disegnare e giocare allo stesso tempo, promuovere lo sviluppo dell'apprendimento precoce e l'abilità creativa, portare divertimento ai bambini.

️Design Speciale: Acqua Doodle Tappetoda 120 * 90 cm per aiutare bambini e genitori a disegnare insieme. Non solo può promuovere la relazione emotiva, ma il simpatico design dei cartoni animati può anche aiutare i bambini a riconoscere modelli e colori e aumentare il loro interesse per la pittura. 7 aree di disegno colorate per rendere il disegno più emozionante.

️Prodotto di Alta Qualità: Disegno Magico Mat è realizzato in PVC e materiale spugnoso, delicato sulla pelle e liscio, molto adatto per far giocare i bambini. Il tappetino da disegno Aqua Drawing ha 3 strati di tessuto spesso e morbido, assorbente e finemente cucito.

️Applicazione: ①Apri il pennino, ②riempi l'acqua, ③stringi il pennino, ④inizia a dipingere. Doodle Tappeto Magico è riciclabile e riverniciabile, un pennello e una tela magici che possono essere utilizzati all'infinito. Dopo che la tela è asciutta, può essere piegata e riposta, il che è comodo per il trasporto e la conservazione.

Regali per Bambini: Doodle Tappeto Magico Acqua addio al disordine, progettato per scarabocchi illuminanti per bambini, nessuna vernice richiesta, nessuna macchia sui vestiti. Può essere regalato ai bambini come regalo di Natale, regalo di Halloween, regalo di compleanno, regalo scolastico e altro ancora.

Amazon.it Features TOVAGLIA LAVABILE: Lavare a 40 gradi. La tovaglietta è realizzata in tessuto e viene fornita con pennarelli lavabili. I nostri pennarelli lavabili per bambini, sono di una marca riconosciuta, sono pennarelli colorati di alta qualità e sicuri per i bambini. È una tovaglia rettangolare ma può essere utilizzata anche come tovaglia rotonda per i tavoli rotondi più piccoli. Consulta le dimensioni disponibili e acquista la misura più adatta al tuo tavolo.

TOVAGLIA RIUTILIZZABILE: Colora, lava e ricolora!. I bambini potranno giocare e divertirsi a dipingere e colorare in tutti i modi immaginabili con i divertenti disegni da colorare.

GADGET COMPLEANNO BAMBINI: I bambini amano dipingere i disegni sulla tovaglia e personalizzare il posto in cui sono seduti. Questa tovaglia di compleanno è una idea divertente e originale per decorare il compleanno dei bambini.

GIOCHI EDUCATIVI: Trasforma il tuo tavolo in un divertente gioco da tavolo creativo e stimola la creatività dei bambini e delle bambine mentre si divertono colorando e sviluppando la loro immaginazione e creatività. Può essere utilizzato anche per giocare sul pavimento e diventare un tappeto magico per bambini. Un tappetone da colorare e ricolorare differente per regalare ai bambini.

LAVORETTI CREATIVI PER BAMBINI: La nostra tovaglietta per bambini non è solo per dipingere. I bambini e le bambine possono, ad esempio, usare la plastilina per realizzare divertenti rilievi nei disegni della tovaglietta. Possono creare tutte le cose che riescono a immaginare. Si tratta di un giocattolo educativo e divertente che li aiuterà a sviluppare la creatività.

Amazon.it Features 【Area di disegno più grande】 Questo tappetino per lo scarico dell'acqua misura 120x90 cm (47.2x35.4 pollici). Super grandi dimensioni offre spazio sufficiente per genitori e bambini, agendo come un collegamento comunicativo tra genitori e bambini. Inoltre consente a 3-4 bambini di disegnare insieme, un grande giocattolo per i bambini e i loro amici.

【Materiale atossico ed ecologico】 Realizzato in morbido poliestere non tossico e materiale in nylon, questo tappetino magico è sicuro, riutilizzabile e resistente all'uso. Inoltre, è pieghevole, facile da trasportare quando si viaggia.

【Nessun inchiostro e pasticcio gratis】 Non è necessario alcun inchiostro, basta riempirlo con acqua pulita nella penna magica e iniziare a disegnare, senza preoccuparsi di pennarelli, pennarelli o segni colorati a matita su pareti o mobili. Doodle dell'acqua svanirà entro 5-8 minuti, in modo che i bambini possano ripetutamente disegnare su di esso.

【Sviluppa creatività e immaginazione】 Questo set di tappetini per acquerelli ha 4 blocchi di colore, che sono luminosi e vivaci aiutano a tenere l'attenzione dei bambini e incoraggiano la loro creatività e immaginazione. I bambini possono anche tracciare forme di lettere e numeri sui bordi del tappeto, imparando a copiare tratti di scrittura di base.

【Grandi regali per i bambini】 Questo tappetino per gli appassionati di acqua comprende: tappetino per doodle di grandi dimensioni, 6 penne magiche,1 set di francobolli , 8 stampo e 1 libretto di disegni, Regalo di vacanza perfetto per voi bambini.

Amazon.it Features 【Grandi Dimensioni】Questo acqua doodle tappeto ha una dimensione sovradimensionata di 120 cm * 90 cm. Il blocco per pittura di grandi dimensioni è appositamente progettato per i bambini, il che è sufficiente per 2-4 bambini che dipingono contemporaneamente (perché i bambini condividano la loro immaginazione)

‍【Kit tappetino per scarabocchi d'acqua abbondante】La confezione include: 1 tappetino per scarabocchi, 1 libretto da disegno, 4 modelli di forme, 17 stampini da disegno, 2 penne a torcia, 4 penne ad acqua e 3 timbri e 2 timbri a rullo. Più forme abbinate, più divertimento!

【Sicuro e riutilizzabile】Inchiostro di sicurezza e protezione ambientale, inchiostro ad acqua, non tossico e privo di inquinamento, verde e sano, il colore sul tappetino scomparirà automaticamente, può essere utilizzato ripetutamente per soddisfare le esigenze di pittura dei bambini ed esercitare la loro immaginazione.

【Bagliore al buio con la luce】Usa una penna luminosa per dipingere, brillerà al buio e non danneggerà gli occhi del tuo bambino. Anche se non c'è luce, ha un buon effetto di visualizzazione, che è molto soddisfacente per la curiosità dei bambini.

【Regalo perfetto per coltivare la creatività dei bambini】Questo doodle tappeto magico consente al tuo bambino di dipingere con gli amici sul tavolo o sul pavimento, esercitare la coordinazione occhio-mano e l'immaginazione, sviluppare abilità pittoriche e creative. Perfetto per compleanni, festa dei bambini, Natale, Hanukkah, Pasqua, attività del campo estivo, attività scolastiche e familiari.

Amazon.it Features ★Materiale di alta qualità sicuro per i bambini; Il tappetino per gli scarponi è realizzato in materiale di nylon resistente all'acqua di alta qualità, delicato sulla pelle, la madre può riposare il suo cuore che il bambino si siede sul dipinto. Ed è privo di odori e sostanze chimiche che è sicuro per il tuo bambino.

★ Miglior regalo educativo per i bambini; ci sono alcuni numeri, parole inglesi e animali intorno al tappeto, che potrebbero aiutare i bambini con qualche riconoscimento di base di colori, numeri e parole. Uno stampo in incluso 8 forme è buono per i bambini per disegnare le forme e potrebbero imparare i tratti di scrittura di base. Il tappeto può stimolare i bambini a disegnare e scrivere con fantastici colori vivaci

★Pittura ad acqua, riutilizzabile per sempre; È disponibile per disegnare la penna Magic Water con acqua. Nessun inchiostro, niente pasticcio, niente macchie. Non rovinerà il pavimento o il muro e renderà i bambini sporchi. Dopo circa 3-5 minuti, l'acqua sul tappetino si asciugherà, e quindi si potrebbe ricominciare a disegnare, che è riutilizzabile e rispettosa dell'ambiente.

★Un libro acquatico per doodle portatile ; Invieremo un altro libro di pittura a tema dinosauro portatile e una penna magica ad acqua ricaricabile, che può ispirare la creatività e l'immaginazione dei bambini. Con la maniglia, è disponibile per estrarre quando si è in pic-nic o in macchina durante il viaggio

★Garantito-free garantito ; La vostra soddisfazione è il nostro ,acqua doodle tappeto,Siamo certi che adorerai queste acqua doodle tappeto, . Se per qualsiasi motivo non sei completamente soddisfatto dopo aver ricevuto la nostra doodle tappeto, ti preghiamo gentilmente di contattarci via email, faremo del nostro meglio per servirti READ 30 migliori Amplificatore A Valvole da acquistare secondo gli esperti

Amazon.it Features NON SPORCA - Niente penne colorate. I pennarelli punta grossa e fine sono caricati ad acqua.

RIUTILIZZABILE - Come una lavagna cancellabile il gioco torna bianco da solo dopo 5 minuti.

CREATIVO - Aiuta a sviluppare la creatività ed immaginazione dei bambini.

SICURO - Il tappeto magico è stato testato da un ente certificatore europeo.

✅ GARANZIA TOTALE - Certi della qualità del prodotto in caso di insoddisfazione potrai fare il reso senza alcuna spiegazione.

Amazon.it Features 【riutilizzabile】Il libro da colorare è dotato di 12 speciali matite acquerellate prive di polvere, che sono colorate e possono essere facilmente pulite con un panno umido. Promuovi la creatività e l'immaginazione di tuo figlio!

【Dimensioni adatte】La dimensione del libro da colorare è 8 x 8 pollici (14 pagine in totale), in modo che tuo figlio abbia abbastanza spazio per dipingere. Può essere riposto in una cartella per un facile trasporto. I bordi della tavola da doodle di Aritan sono arrotondati e non danneggiano i bambini utilizzati.

【Non tossico e sicuro】Realizzato in materiale ABS di alta qualità, atossico e privo di polvere. Durevole, leggero e facile da usare. È sicuro per i bambini.

【Facile da trasportare】Il libro di doodle viene fornito con un astuccio che può essere utilizzato in auto, aerei, ristoranti e quando si viaggia. È facile da mettere in uno zaino e i bambini di tutte le età possono divertirsi!

【Regalo perfetto】Il regalo perfetto per liberare la creatività di tuo figlio! Impedisci a tuo figlio di dipingere sul muro o sul pavimento. Daglielo e lascialo dipingere! Se non sei soddisfatto della qualità del libro di doodle, ti rimborseremo immediatamente!

Amazon.it Features 【Idee Regalo per Bambini】 Questo giochi bambini 2 anni per gli appassionati di acqua comprende: 120 * 80cm tappeto magico bambini di grandi dimensioni, 4 penne magiche,4 set di francobolli , 6 stampo e 3 libretto , idee regalo bambino 2 3 4 5 anni ragazza ragazzo.

【Area di Disegno più Grande】 Questo doodle tappeto magico dell'acqua misura 120x80 cm (46x32 pollici). Super grandi dimensioni offre spazio sufficiente per genitori e bambini, agendo come un collegamento comunicativo tra genitori e bambini. Inoltre consente a 3-4 bambini di disegnare insieme, un grande giocattoli bambino 3 anni e i loro amici.

【Nessun Inchiostro e Pasticcio Gratis】 Non è necessario alcun inchiostro, basta riempirlo con acqua pulita nella penna magica e iniziare a disegnare, senza preoccuparsi di pennarelli, pennarelli o segni colorati a matita su pareti o mobili. Doodle dell'acqua svanirà entro 5-8 minuti, in modo che i bambini possano ripetutamente disegnare su di esso.

【Materiale Atossico ed Sicuro】 Realizzato in morbido poliestere non tossico e materiale in nylon, questo tappeto per colorare bambini lavabile è sicuro, riutilizzabile e resistente all'uso. Inoltre, è pieghevole, facile da trasportare quando si viaggia.

【Sviluppa Creatività e Immaginazione】 Questo set di tappeto da colorare bambini ha Molteplici blocchi di colore, che sono luminosi e vivaci aiutano a tenere l'attenzione dei bambini e incoraggiano la loro creatività e immaginazione. I bambini possono anche tracciare forme di lettere e numeri sui bordi del tappeto magico, imparando a copiare tratti di scrittura di base.

Amazon.it Features Tappetino da disegno ad acqua interattivo per bambini: il tappetino da disegno (dimensioni 100 x 80 cm) può aiutare bambini e genitori a dipingere insieme sul pavimento e stabilire un'intima relazione genitore-figlio. I tappetini da disegno sono un ottimo modo per intrattenere uno o più bambini in breve tempo, consentendo ore di gioco e apprendimento.

Tappeto Magico: il set di tappetini per acqua a tema oceanico include 1 tappetino per doodle d'acqua, 2 pastelli ad acqua e 4 modelli di pratica. L'incredibile tappetino per pittura ad acquerello consente ai bambini di imparare mentre giocano, motivi e pennelli diversi possono creare effetti diversi, liberare la creatività dei bambini e divertirsi per ore.

Facile da pulire e riutilizzare: I nostri blocchi per scarabocchi ad acquerello non hanno bisogno di inchiostro, basta aggiungere acqua alla penna magica e puoi iniziare a dipingere sui blocchi per scarabocchi ad acquerello. Le macchie d'acqua si asciugano rapidamente, possono essere riutilizzate e sono un ottimo modo per prevenire macchie di colore indesiderate su pareti e mobili. Il tappetino per pittura ad acqua è anche pieghevole e facile da trasportare, ideale per viaggiare e campeggiare con i bambini.

Stimola l'immaginazione e la creatività: il tappetino ad acquerello è un nuovo design che compensa bene la necessità dei bambini di graffiare o scarabocchiare sulle superfici. Niente più opere d'arte per bambini su pareti, mobili o pavimenti. Questo cuscino assorbente è un ottimo giocattolo educativo per i bambini piccoli. Possono disegnare qualsiasi cosa possano immaginare. I bambini lo adorano! Facile da pulire, perfetto per i genitori impegnati.

Regalo perfetto per i bambini: il tappetino magico per scarabocchi è un buon giocattolo educativo per promuovere lo sviluppo del cervello del bambino, sviluppare le capacità motorie dei bambini e sviluppare abilità sociali, applicazioni di riconoscimento di colori e forme. Giocattolo educativo ideale per ragazzi e ragazze dai 2 3 4 5 6 anni in su.

Amazon.it Features ★ Stupendo tappetino per disegno ad water NO MESS & RIUTILIZZABILE: i doodle a base d'water svaniscono automaticamente entro 5-10 minuti, il che consente ai bambini di disegnare ripetutamente sul tappetino per doodle. Niente più macchie di colore si attaccano ai vestiti, ai pavimenti o persino alle pareti del bambino. Guardare i tuoi bambini disegnare liberamente a casa con una mente disinvolta.

★ Tappetino per bambini giocattolo ben progettato: nessun inchiostro necessario, basta riempire l'waterpulita nella penna magica e far scorrere il pennino sul tappetino, quindi i tuoi disegni colorati appariranno magicamente. Meraviglioso set di doodle per i più piccoli.

★ Kit di giocattoli da disegno abbondante per divertimento: questo delizioso tappetino da gioco viene fornito con 3 penne magiche per l'water(1 pennello + 3 penne), set di timbri (4 timbri + 1 tampone per timbri), 8 stampi da disegno in EVA, che possono bastare per 3-4 bambini dipingi e scarabocchia insieme allo stesso tempo. Tieni occupati i tuoi figli e migliora le capacità di coordinazione occhio-mano.

★ Sviluppo dell'immaginazione e della creatività dei bambini: ci sono animali colorati dei cartoni animati stampati attorno al tappetino acquatico, che è ottimo per la percezione del colore dei più piccoli. Gli alfabeti stampati sul tappetino da disegno e varie forme di schiuma possono essere tracciati. Promuovi le abilità pittoriche dei bambini e va bene abilità motoria durante il gioco.

★ Regalo perfetto per il compleanno o il Natale dei bambini: il tappetino scarabocchio ti farà diventare un bambino che gioca con i tuoi figli, il che potrebbe promuovere la relazione genitore-figlio.Giocattolo educativo ideale per ragazzi e ragazze di 3 4 5 6+ anni.

Amazon.it Features 【Tappeto da Colorare Lavabile per Bambini +3 Anni】 Scopri i diversi personaggi del mondo magico con questo tappeto lavabile da 1 m x 1 m. Un giocattolo ideale per disegnare e dipingere per bambini dai 3 anni in su: possono dipingere tutte le volte che vogliono sviluppando la loro creatività!

【7 Pennarelli per Pittura】 Questo kit per artigianato e pittura include 1 tappetini lavabile per dipingere e 7 pennarelli colorati diversi per colorare unicorni, draghi, fate e personaggi molto più magici. I pennarelli sono cancellabili con acqua e sono lavabili.

【Giochi Educativi per Bambini +3 Anni】 Questo è un kit da disegno per bambini ispirato alla metodologia STEAM (precedentemente nota come giocattolo STEM). STEAM sta per Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica. Questi giocattoli educativi aiutano i bambini ad acquisire conoscenze in queste 5 aree, stimolando le loro abilità mentre giocano.

【Regalo Originale per Bambini】 Questo kit artigianale è il regalo di Natale o di compleanno perfetto per bambini dai 3 anni in su. Un perfetto gioco didattico per dipingere e disegnare per i bambini che amano colorare.

Amazon.it Features Parametri del prodotto: Dimensioni: circa 21*21 cm/8.27 * 8.27 in. Pagine: 14 pagine, 8 lati. Penna: 10 * 1 cm / 3.94 * 0.39 in. Accessori: con 12 colorati gesso liquido, 1 porta penna,4 righelli modello, 2 panno

Facile da usare e da pulire: Tutti sono impermeabile e facile da lavare, esso può essere rimosso dal panno umido, comodo e pulito da usare.La vernice non sporca le mani, usa un panno / asciugamano di carta bagnato per pulirlo e può essere usato ripetutamente.

Robusto e durevole: La custodia e cover posteriore del portatile disegno libro è realizzato in materiale di tela mentre le pagine interne sono realizzate in plastica di tela.Il tavolo da disegno, non solo l' effetto Graffiti, ma anche la saturazione colorati dal pastello.

Viaggi disegno Mats: Fai divertire i tuoi bambini in ogni momento con questo album da disegno portatile e gesso liquido senza polvere con tratti chiari, non importa dove siano. Gesso liquido senza polvere con tratti chiari, colorazione e scrittura levigati, colori chiari e brillanti.

Disegno per bambini: Questo è un periodo Chalk Portable Drawing Book per la pittura sensibile del bambino che inizia a circa 1 anno e mezzo anno vecchio. Il bambino in questo periodo come una varietà di cose come pareti, Desktop, divano Graffiti.

Amazon.it Features 【Intimate Design】: per i bambini a cui piace disegnare, questo sarà un passatempo molto interessante. Il supporto adesivo consente di fissare i fogli alle superfici del muro o del frigorifero e di verniciarli in piedi, rimuove senza danneggiare le superfici e può essere applicato più e più volte. I motivi possono anche essere ritagliati e utilizzati come adesivi.

【Materiale di alta qualità】: la nostra carta da disegno è realizzata con carta adesiva bifacciale spessa di alta qualità, che è sicura ed ecologica, non tossica e insapore. Puoi usarlo senza esitazione! La superficie del rotolo di immagini è delicata e liscia, con motivi ricchi, stampa chiara, facile da colorare e può essere applicata a una varietà di strumenti di pittura: pittura ad acquerello, pennarello, pennarello acrilico, matita colorata, penna acquerello.

【Design pratico】: la carta da colorare per bambini è lunga 3 metri e ogni 50 cm di spazio è progettata con filo interdentale facile da strappare, che può essere facilmente strappato a una lunghezza adeguata per l'esposizione senza occupare spazio. Grazie all'adesivo antiaderente sul retro della carta da disegno, rimane in posizione quando viene aperta su un tavolo, facilitando il disegno dei bambini.

【REGALO IDEALE】: il rotolo da colorare per bambini può essere un regalo per i bambini. Il nostro set include due bobine della collezione dei dinosauri e della collezione delle principesse che adoreranno sia i ragazzi che le ragazze! è una scelta ideale.

【Ampia gamma di usi】: i rotoli di immagini per bambini sono adatti per attività fai-da-te, attività di festa, tempo in famiglia genitore-figlio e interazione scolastica precoce.

Amazon.it Features Riempi la penna Aquadoodle con acqua, passa il pennino sul grande tappeto e guarda apparire linee e disegni colorati

Fai tratti più spesso con lo speciale pennello (incluso)

Le divertenti immagini sul bordo sono facili da copiare, ideali per ispirazioni creative

Una volta che l'acqua si è asciugata i disegni svaniscono. Pronto a ricominciare tutto da capo. Niente disordine, niente inchiostro, niente macchie

A partire da 18 mesi

Amazon.it Features DIMENSIONI EXTRA LARGE E ACCESSORI RICCHI - Il tappeto gioco bambini è di 40 x 32 pollici con lettere, sirene e animali stampati sul lato, lasciando un'ampia area per scarabocchi. Viene fornito con tappeto magico bambini x 1, penne magiche x 6, stampo da disegno x 10, modello di disegno x 4, libretto di design x 1, francobolli x 3, rullo x 1, blocco timbri x 1. Grandi giocattoli educativi di disegno per 2 3 4 5 6 7 8 anni ragazzi ragazze.

TAPPETINO TAPPETO GIOCO BAMBINI & PENNA AD ACQUA AGGIORNATA - Riempi la penna magica con acqua pulita e disegna sul tappetino per tappeto per bambini. Dopo 3-10 minuti, scompare magicamente e i bambini possono scarabocchiare sul tappetino da disegno più e più volte. Abbiamo aggiornato la penna ad acqua in modo che tu possa aprirla facilmente come le penne vere, non più confusa come altre marche.

SAFE & MESS FREE - Senza inchiostro, senza vernice, non tossico, non inquinante. La parte posteriore del tappetino per doodle è in materiale di nylon impermeabile, non lasciare mai tracce d'acqua. I tuoi bambini possono scarabocchiare sul pavimento o sul tavolo.

PIEGHEVOLE E FACILE DA RIPORRE - Il tappetino da disegno per dipinti per bambini può essere piegato nelle dimensioni compatte. Portatile per interni, esterni e viaggi. Un grande giocattolo di apprendimento del disegno di pittura per 2 3 4 5 6 7 8 anni bambini bambini ragazzi ragazze.

REGALO PERFETTO PER I BAMBINI - Il tappetino per doodle d'acqua viene fornito in scatola di imballaggio colorata. Ottimo per sviluppare la coordinazione occhio-mano, la percezione del colore, la pittura e le capacità creative. La scelta migliore per il regalo di compleanno dei bambini o il regalo di Natale.

Amazon.it Features 【Facile da usare】 Facile da usare, eco-compatibile, innocuo e non più bullone sui vestiti del bambino durante la verniciatura. Piccole dimensioni, peso leggero, facile per il piccolo bambino da impugnare.

【No Mess Painting Coloring】 No Mess Painting Coloring for Toddlers Kids. Nessun accessorio di doodle aqua ink. Non è più necessario il pigmento, la penna deve solo essere riempita d'acqua e i bambini piccoli possono disegnare e scarabocchiare giocando al tappeto da pittura. Può essere usato ripetutamente.

【Interessante e conveniente】 La pittura ad acqua scompare automaticamente dopo diversi minuti per l'evaporazione dell'acqua senza strumenti di rimozione necessari, il che è interessante e conveniente.

【Indicatori magici】 I bambini possono dipingere con la penna magica e il pennello per la sostituzione dell'acqua in qualsiasi momento su tappeti magici o libri di pittura.

【Regalo perfetto】 2 pennarelli riutilizzabili e ricaricabili per il bambino è un regalo ideale per i bambini che promuovono le capacità motorie, le abilità di scrittura / lettura precoce. READ 30 migliori Fontana Zen Da Interno da acquistare secondo gli esperti

Amazon.it Features 【Area di disegno più grande】Le grandi dimensioni del tappetino scarabocchio sono 100x750cm, che possono contenere 2-5 bambini che dipingono insieme. L'area di pittura colorata stimola una maggiore immaginazione e creatività dei bambini. Condividete idee per disegnare tra di loro e migliorate le capacità comunicative dei bambini nella pittura.

【Materiale atossico ed ecologico】Realizzato in morbido poliestere non tossico e materiale in nylon, non è necessario alcun inchiostro, basta riempirlo con acqua pulita nella penna magica e iniziare a disegnare, senza preoccuparsi di pennarelli, pennarelli o segni colorati a matita su pareti o mobili. Doodle dell'acqua svanirà entro 8-10 minuti, in modo che i bambini possano ripetutamente disegnare su di esso.

【kit completo di giocattoli da disegno】Questo delizioso tappetino da gioco viene fornito con 2 x penne magiche ad acqua, 1 x pennello per penna, 8 x Stampo da disegno, 4 x Modello da disegno,1 x Timbro a rullo,1 x libretto da disegno. Il tappetino per doodle è abbastanza largo da consentire a 3-4 bambini di dipingere e scarabocchiare insieme allo stesso tempo.

【Sviluppa creatività e immaginazione】Questo set di tappetini per acquerelli ha 4 blocchi di colore,ci sono lettere colorate di animali dei cartoni animati stampate intorno al tappetino acqua, che migliora la percezione del colore dei bambini. I bambini possono tracciare forme di lettere e numeri all'interno dei bordi del tappetino, che promuovono lo sviluppo precoce dell'apprendimento del tuo bambino.

【Regalo Educativo per Bambini 】Ricchi modelli di animali e accessori interessanti sono regali Montessori ideali per i bambini. E può essere piegato a dimensioni compatte, portatile per interni all'aperto e viaggi. Questo tappetino doodle è il regalo perfetto per il compleanno dei bambini!

Amazon.it Features 【Design speciale】Acqua tappeto da disegno, per aiutare i bambini a disegnare con i genitori. Il design simpatico cartone animato aiuta i bambini a riconoscere motivi e colori e aumenta il loro interesse per il disegno.

【Set per disegnare il tappeto magico di Scarabocchio】Oltre al tappetino da disegno, il set comprende anche:1 tappetino per scarabocchi, 3 penne magiche, 10 stampi per disegno, 5 modelli di disegno, 1 libretto di disegno, 4 ventose, 1 borsa con coulisse. Un maggior numero di accessori offre ai bambini più modi di giocare e permette loro di creare modelli unici!

【Materiale sicuro e riutilizzabile】 Realizzato in morbido panno impermeabile e materiale di nylon, è impermeabile, ecologico e non tossico. Basta versare l'acqua nella penna e disegnare sul tappetino. Il disegno si asciuga naturalmente dopo 8-10 minuti e i bambini possono disegnare sul tappetino più volte. Non macchia il pavimento e le pareti.

【Sfondo ricco】Il disegno ricco e carino dello sfondo del disegno dell'acqua permette ai bambini di imparare gli animali, le lettere, i numeri e i colori, Tutti i bambini in età prescolare possono imparare e stimolare lo sviluppo del cervello il più presto possibile, Lasciate che i bambini sviluppino la loro immaginazione e creatività mentre giocano!

【Regali per bambini】Disegno doodle tappeto magico, dì addio al disordine, appositamente progettato per far scarabocchiare i bambini e non macchia i vestiti. Tappeto magico bambini con accessori può essere regalato ai bambini come regali di Natale, Halloween, compleanno, scuola e altro ancora.

Amazon.it Features 【Bello per i viaggi】 La dimensione del lavagna da viaggio bambini è 8X8.3 pollici(21,1x 20,3 cm). Tutto si ripiega ordinatamente, il design umanizzato rende questo tavolo da disegno per bambini facile da trasportare, abbastanza compatto da adattarsi alla borsa a mano e allo zaino per bambini, ideale per i viaggi. In modo che i pensieri del bambino possano essere lasciati andare in qualsiasi momento e le mani e il tavolo rimangano puliti e affinché il tempo dei tuoi bambini non sia più noioso.

【Riutilizzabile】 Il set di lavagna portatile per bambini con pagine nere impermeabili e 12 penne a base d'acqua dai colori vivaci, prive di polvere. Il colore si rimuove facilmente con un panno umido senza lasciare aloni. Album da disegno per bambini riutilizzabile e lavabile, molto utile da portare con noi fuori casa per intrattenere i tuoi bimbi senza consumare carta. Riduce facilmente carta e rifiuti verdi e può essere riutilizzato senza sprechi.

【Materiale Premium】 -- Il lavagna portatile bambini in tessuto oxford morbido e confortevole di alta qualità, materiale PP impermeabile. I lati possono essere tutti verniciati singolarmente e Il design con chiusura velco proteggerà i tuoi bambini ogni lavoro dell'artista di pittura. Il tavolo da disegno è atossico e privo di polvere, durevole, rispettoso dell'ambiente, resistente agli strappi e facile da usare.

【Favorire la Creatività】 iI lavagnetta cancellabile bambini possono stimolare la creatività e l'immaginazione dei bambini, permettendo ai bambini di godersi il disegno, l'aritmetica, la pittura e la scrittura. i colori vivaci possono suscitare l'interesse e la curiosità dei bambini per i colori. promuove la creatività, l'immaginazione e le abilità pratiche nei bambini.

【Regalo Perfetto】-- Questo fantastico libro lavagna cancellabile bambini è il regalo perfetto per i bambini, in particolare i ragazzini e le ragazze che bambini che amano colorare und stanno imparando a dipingere. Ottimo acquisto per intrattenere i bambini fuori o in casa piuttosto che usare i telefoni cellulari. Come disegnare libri per bambini è un regalo perfetto per 3 4 5 6 7 8 anni ragazzi ragazze compleanno e Natale.

Amazon.it Features 1. 【Pad per graffiti d'acqua】 Realizzato in tessuto. Completamente innocuo ed ecologico, lascia che i tuoi bambini disegnino liberamente senza il fastidio di pastelli e pastelli che lasciano segni su pareti o mobili. Semplice e facile da usare, adatto ad ogni bambino.

2. 【Coltiva la creatività e l'immaginazione】 Il tappetino per graffiti d'acqua porta i bambini in un mondo fantasioso e li immerge in esso. Il blocco di pittura a quattro colori è ricco di contenuti didattici. Con esso, i bambini possono disegnare, sviluppare la cooperazione occhio-mano e abilità di disegno ed esplorare la creatività e l'immaginazione fin dall'inizio.

3. 【Area di disegno più ampia】 L'area di disegno di 60 × 80 cm è abbastanza grande da consentire a genitori e bambini di disegnare insieme, il che è un buon modo per trascorrere del tempo di qualità con i bambini. Inoltre, è pieghevole per un facile trasporto in movimento.

4. 【Coltivare una relazione genitore-figlio più stretta】 Questo grande tappetino per scarabocchi d'acqua consente a tuo figlio di lasciare che genitori e amici si siedano e giochino insieme. Agire come collegamento di comunicazione tra genitore e bambino. È resistente, leggero, morbido e facile da piegare per un facile trasporto.

5. 【Pacchetto incluso】 Riceverai 1 blocco di doodle per bambini, 1 piccolo francobollo giallo.

