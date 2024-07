Benvenuti nel mondo della fantascienza hard, dove la scienza fa miracoli

Offrire l’oggetto

La San Francisco in tutte le sue forme Dal film di successo Interstellar alla serie TV The Problema dei tre corpi, la fantascienza hard (o “fantascienza hard”) si è affermata nella cultura popolare. Come sei nato? Cosa dice la scienza? Cosa dice questa follia sullo stato delle nostre società? Scopri la serie, e qui sotto, scopri questo episodio in versione audio, letto dal nostro giornalista!

Un’opera di fantascienza contiene sempre la promessa di scoprire un’altra realtà, a volte vicina alla nostra, a volte molto lontana. Alcuni libri, film o serie guardano sfacciatamente a universi altamente immaginari, senza molta preoccupazione per la veridicità scientifica, come le molteplici iterazioni di Star Treki grandi poemi epici Guerre stellari E altri infiniti mondi paralleli. Per altri autori è importante che i fenomeni descritti siano plausibili in relazione alla conoscenza contemporanea.

Ascoltate questo articolo letto dalla nostra giornalista Silvia Revelo