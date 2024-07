6 consigli per prevenire danni agli occhi causati dall’utilizzo degli smartphone! 6 consigli per prevenire danni agli occhi derivanti dall’uso degli smartphone

sìNell’attuale era moderna, il numero di utenti di smartphone aumenta di giorno in giorno in tutto il mondo. Dai minori agli anziani, tutti hanno un telefono Android! Nessuno può negare gli innumerevoli vantaggi derivanti dal suo utilizzo. Tuttavia, quando continuiamo ad usarlo, i nostri occhi ingrassano e c’è il rischio di causare qualche danno. Ecco 6 consigli per evitarlo.

* Essere attaccati allo schermo dello smartphone ha un impatto sulla salute dei nostri occhi. Seguendo la regola 20-20-20, fare una pausa di 20 ore ogni 20 minuti di utilizzo del telefono e concentrarsi su qualcosa a venti metri di distanza darà sollievo agli occhi.

* Potrebbe essere utile utilizzare un filtro luce blu sul dispositivo o collegare l’apparecchiatura allo schermo per proteggere gli occhi dalla luce blu.