A 23 anni: Un influencer greco è morto in Italia, ed è caduto nel baratro mentre registrava contenuti per i social network.

Influencer di fitness greca George “Ken” Dzanelidze (23 anni) è morto mercoledì dopo essere caduto nel baratro mentre filmava un contenuto sui social media in Italia. dice “persone”.

Secondo Media greci “Ethnos”L’incidente è avvenuto mentre visitavamo Rogodi Vecchio in Calabria, antico borgo di montagna abbandonato negli anni ’70 a causa delle forti alluvioni. Mentre si trovava su un balcone senza ringhiera, scivolò e cadde in un burrone.

Nonostante gli sforzi dei vigili del fuoco, immediatamente accorsi sul posto, non sono riusciti a salvarlo. Alla fine furono chiamati gli elicotteri per recuperare il corpo a causa della profondità della valle. Da lì la salma è stata trasportata nella località di Saline Eunice dove è stata consegnata alle autorità.

L’amico di Janelitz, Chris KoyasLa persona che era con lui durante il viaggio ha confermato la notizia della morte.

“Ken non è più con noi. Ci ha lasciato ieri pomeriggio durante il viaggio in Italia. Preghiamo per la sua anima e lasciamolo riposare in pace”, ha detto Koyas, che ha influenza anche sui social.