Per presunti reati ambientali, il conducente dell’auto che trasportava Edmundo Gonzalez è stato arrestato a Barinas

Tre giorni dopo aver pedinato Edmundo González Urrutia sulla sua motocicletta a Barinas, affinché potesse arrivare in convoglio a un evento elettorale in via Camijo in questa città, la commissione GNB ha arrestato l’ingegnere civile Jesús Guerrero, presumibilmente per il suo coinvolgimento in crimini ambientali .

Reporter di Lapatella.com

“Non sappiamo se abbia effettivamente commesso un reato oppure no, dovranno dimostrarlo come prevede la legge, ma è molto strano che dopo la sua partecipazione pubblica ad un atto politico contrario al governo, si proceda ad arrestarlo .” Lo riflette uno degli avvocati consultati da lapatilla.com, confermando che il caso non è stato ancora trattato a livello di giurisdizione penale.

La notte di martedì 9 luglio è stato comunicato ufficiosamente l’arresto dell’ingegnere Guerrero, e questo mercoledì, 10 luglio, è stato confermato da politici locali e avvocati, la maggior parte dei quali non conoscono il luogo, il tempo e le modalità dell’azione.

Sulle reti sociali della GNB di Barinas non c’è nessuna notizia che riporti Jesús Guerrero in stato di arresto e il presunto crimine da lui commesso, come è loro abitudine pubblicare per informare i cittadini.