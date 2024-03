A1-Discount Bob La mia rete 5G è attiva e funzionante

Sempre più Operatori mobili virtuali Presentazione del nuovo standard di comunicazione mobile 5G. Il più piccolo del gruppo è l'avversario di A1 Bob.

Lo stesso vale per la tariffa principale Pop flessibile illimitato Uno 18,90 euro al mese Ora supporta il 5G. Visualizza su Dati illimitati (24 GB in UE) con una velocità di trasferimento di Scarica 100Mbps o carica 50Mbps. Inoltre c'è 5.000 minuti/SMS In tutte le reti.

Definizioni Pop flessibile E Mini-pop Ancora in arrivo Senza 5G, proprio come tutte le tariffe Internet del provider. Si può però presumere che l’opzione 5G non richiederà molto tempo, soprattutto per quest’ultima.

5G in altri sconti

Il 5G era già disponibile qualche settimana fa in un altro discount A1 SÌ Ho iniziato. Lì potete trovare lo standard tariffario del cellulare classico, pieno per & XL completo Uno Ulteriori 5 euro al mese Attivazione.

Altri operatori di telefonia mobile che attualmente hanno il 5G nel loro portafoglio lo sono caldo Nella griglia viola, Marito Anche nella rete a tre Giorgio E Red Bull Mobile Nella rete A1.