In un programma europeo a sostegno dello sviluppo green in Italia, un'azienda di Paphos

Rivensco Consulting, con sede a Paphos, partecipa al programma europeo Erasmus+ KA2 con l'obiettivo di sviluppare materiali didattici per promuovere lo sviluppo green.

Nel luglio 2020 si è tenuto a Patrasso il primo incontro del progetto “Enabling Green Entrepreneurship”, con partecipanti provenienti da Romania, Italia, Spagna e Cipro, che hanno tenuto il primo incontro organizzativo per coordinare le attività del progetto. Il secondo incontro si è tenuto pochi giorni fa nella città italiana di Padova.

Il progetto offre a diversi imprenditori materiali che dovranno essere creati dai partner del progetto sulla base dell'iniziativa dell'UE. Per il Green Deal. Prepareranno una guida per promuovere la crescita verde, insieme a presentazioni, video di buone pratiche e interviste con esperti. La guida includerà la teoria sullo sviluppo sostenibile, l’economia circolare, il trasporto sostenibile, l’eliminazione dell’inquinamento e la gestione dei rifiuti, compreso un piano aziendale innovativo con una dimensione “verde”, ma anche esempi con consigli pratici per gli imprenditori.

Il materiale didattico che verrà realizzato sarà predisposto come percorso formativo sulla piattaforma software che sarà presto disponibile al pubblico. Lo scopo del progetto sarà quello di promuovere un corso elettronico sull'imprenditorialità verde con supporto audiovisivo basato su video, interviste e migliori pratiche.

La piattaforma educativa online sarà accessibile a tutti con materiali didattici sviluppati dai partner del progetto. I partner mirano a formare almeno 600 imprenditori giovani e ambiziosi, 100 per ciascun partner, per persone con start-up provenienti dai cinque paesi interessati alle conoscenze e alle pratiche ambientali.

