Abbiamo testato il primo app store di terze parti per iPhone. Ecco come funziona AltStore PAL

Il primo app store alternativo per iPhone dell'UE è stato lanciato ieri sera.

Stiamo parlando di AltStore PAL. Questo è un analogo del popolare AltStore per iOS, disponibile in modo non ufficiale. Ora è un sostituto quasi completo dell'App Store.

Noi di iPhones.ru lo abbiamo già testato e condividiamo le nostre prime impressioni.

Quali condizioni devono essere soddisfatte per installare un app store di terze parti?

Lo dico subito Non è possibile installare un negozio di terze parti dalla Russiaanche sostituendo la geolocalizzazione.

In una certa misura, in una certa misura: in che modo iOS verifica che le app esterne all'App Store possano essere scaricate sul tuo iPhone

Per accedere a questa funzionalità è necessario soddisfare una serie di condizioni:

► Sul tuo iPhone devi utilizzare un account creato per un paese dell'UE e con una carta associata

► L'indirizzo di fatturazione del tuo ID Apple deve essere in un paese dell'UE

► Posizione attuale dell'utente (Apple controlla solo il paese, non la posizione esatta per motivi di privacy) Deve essere nell'UE

► La regione corrente impostata nelle impostazioni iOS deve essere UE

I negozi di terze parti funzionano solo su iPhone. I possessori di iPad non hanno questa opzione.

L'elenco dei paesi “supportati” comprende attualmente: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta e Italia. Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Come installare uno store di terze parti su iPhone

Importante: L'installazione viene eseguita solo tramite Safari. Altri browser non sono supportati.

Qui è tutto molto semplice. vai a Sito ufficiale AltStore PAL Clicca sul link per pagare l'abbonamento per accedere allo store. Questo costerà 1,5 euro all'anno (più tasse, nel mio caso per la Spagna erano 30 centesimi).

Successivamente, verrà visualizzato un collegamento per installare AltStore PAL.

Quando fai clic su di esso, viene visualizzata una finestra pop-up che informa che le tue impostazioni non ti consentono di installare negozi da uno sviluppatore non verificato. Clic Permettere.

Scaricare app da uno store di terze parti non è diverso dall'installare uno store. Trova il programma desiderato, fai clic scaricamentoViene visualizzata una finestra contenente informazioni sull'applicazione. Clic Installazione dell'applicazione E questo è tutto.

Quindi utilizzare i programmi scaricati come prima.

Come appare AltStore PAL

Ci sono cinque sezioni tra cui scegliere:

• Memorizzare le notizie

• Sorgenti (qui puoi aggiungere collegamenti ai repository)

• Panoramica (elenco generale degli ordini attuali e promossi)

• Le mie candidature

• Impostazioni

Finora non c'è molto da dire sulle tre sezioni principali. È praticamente vuoto per mancanza di applicazioni.

La sezione Le mie app mostra tutto il software che hai scaricato da questo negozio. Gli aggiornamenti verranno visualizzati immediatamente.

Le impostazioni stesse dell'iOS Store vengono visualizzate accanto all'App Store nell'app Impostazioni. Questa sezione si chiama Installa applicazioni.

Attraverso di esso puoi selezionare lo store predefinito e il resto delle opzioni vengono trasferite direttamente dall'App Store: installa automaticamente gli aggiornamenti, scarica software inutilizzato, consenti download su rete cellulare, ecc.

Impressioni generali

Non ci sono molte differenze esterne rispetto all'App Store. Il processo di installazione delle applicazioni e dello store stesso è semplice e non provoca alcuna ostilità.

Al momento del lancio sono disponibili solo app gratuite: Delta Emulator e Clipboard Manager. A pagamento apparirà in futuro. Tutto dipende esclusivamente dagli sviluppatori che vogliono localizzarsi lì. I programmi verranno pagati tramite Patreon. Ogni sviluppatore potrà scegliere l'importo in modo indipendente.

L'unica cosa che dà un po' fastidio è l'abbondanza di pop-up che ti chiedono ogni volta se sei sicuro delle tue azioni. A volte potrebbero essercene diversi per un semplice passaggio.











Artyom Bausov @Drucker Dirigiti verso notizie, clickbait ed errori di battitura. Amo l'ingegneria elettrica e pratico la magia del fuoco. Per tutte le domande, scrivere a Telegram:TemaBausov