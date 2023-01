Annie Wersching di ’24’, ‘The Last of Us’, ‘Star Trek’, muore a 45 anni

Lascia un commento su questa storia Commento

L’attrice Annie Wersching, meglio conosciuta per aver doppiato Des Servopoulos nel videogioco “The Last of Us” e l’agente dell’FBI Renee Walker nella serie televisiva “24”, ha riferito l’Associated Press. Lei ha 45 anni. Sig.ra. Inserzionista di Vershing ha detto all’AP Wersching è morto di cancro domenica mattina presto a Los Angeles. Non si sapeva subito che tipo di cancro avesse. Scadenza annunciata Diagnosi di cancro nel 2020.

Sig.ra. Il marito di Wersching, Stephen Full, ha confermato la sua morte in una dichiarazione a Deadline. “C’è un buco cavernoso nell’anima di questa famiglia oggi”, ha detto. “Ma ci ha lasciato gli strumenti per riempirlo. Ha trovato la meraviglia nel momento più semplice. Non aveva bisogno della musica per ballare. Ci ha insegnato a non aspettare l’avventura. ‘Vai a trovarla. È ovunque.’ Scopriamolo.”

Sui social media nella tarda domenica, la sig. “Abbiamo perso un bellissimo artista e un essere umano. Il mio cuore è spezzato”. Lo ha twittato Neil Druckman, creatore di “The Last of Us” e co-presidente dello sviluppatore di videogiochi Naughty Dog.

“Tutti adoravano Annie. Tutti “, ha scritto la co-protagonista Ever Carradine nell’assegno Raccolta fondi GoFundMe Eretto per il marito e i tre figli della signora Wersching.

“Ad Annie è stato diagnosticato un cancro nell’estate del 2020”, ha scritto Carradine. “Era una persona riservata per natura, e la diagnosi l’ha resa ancora più tale. Voleva proteggere i suoi ragazzi. Voleva fare bene. Onestamente, non voleva parlarne. Voleva vivere la sua vita, alle sue condizioni e stare con la sua famiglia. READ Adani ritorna dal capodanno cinese, CSI 300, commercio neozelandese

Dopo la sua diagnosi di cancro, la signora Wersching ha continuato a recitare, apparendo come Borg Queen in “Star Trek: Picard” su Paramount Plus e come serial killer Rosalind Dyer in “The Rookie” su ABC. Nel suo ultimo post su Instagram ad agosto, ha condiviso la sua eccitazione per tornare al ruolo.

La signora Wersching è nata a St. Louis. Ha recitato per quasi due decenni, recitando in ruoli ricorrenti e unici in dozzine di serie televisive, tra cui “Bash”, “Runaways”, “The Vampire Diaries” e “Star Trek: Enterprise”.

Ha doppiato e diretto il personaggio Des Servopoulos nel popolare titolo PlayStation 3 del 2013 “The Last of Us”. È stato recentemente pubblicato come serie TV da HBO. I co-creatori Druckman e Craig Masin erano A Dichiarazione congiunta L’episodio 3, uscito domenica sera, sarà dedicato alla signora Wersching.

La sua amica Carradine ha descritto la signora Wersching come una persona felice e generosa che “viveva per la sua famiglia”.

Nella sua dichiarazione a Deadline, Full ha detto ogni volta che guida con loro Figli, Freddie, Ozzy e Archie, dalla casa che tutti condividevano, “Ha detto ‘CIAO!’ gridò. Fino a quando non veniamo al mondo senza sentire. Posso ancora sentirlo suonare.