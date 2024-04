Alimentato dal chipset Dimensity 6020, lo smartphone HONOR 90 Smart 5G ha solo 4 GB di RAM.

HONOR lancia silenziosamente in Europa un nuovo smartphone abilitato al 5G, l'HONOR 90 Smart, uno smartphone alimentato da un processore MediaTek Dimensity 6020 ma con solo 4 GB di RAM. Tuttavia, un punto forte rimangono le tre fotocamere posteriori. La risoluzione più alta è di 108 MP. , seguita da una fotocamera di profondità da 2 MP e una fotocamera macro da 2 MP.

Specifiche Honor 90 Smart

Dimensioni della macchina: 166,7 x 76,5 x 8,24 mm.

Peso: 199 grammi

Schermo: LCD TFT, larghezza 6,8 pollici, risoluzione FHD+ (2412 x 1080), frequenza di aggiornamento 60 Hz.

Chipset: MediaTek Dimensity 6020

RAM: 4GB

ROM: 128 GB

Sistema operativo: MagicOS 7.2 basato su Android 13

3 fotocamere posteriori con flash LED

– La fotocamera principale è da 108 megapixel, apertura dell'obiettivo f/1,75

– Fotocamera con profondità da 2 megapixel, apertura dell'obiettivo f/2.4

– Fotocamera macro da 2 megapixel, apertura obiettivo f/2.4

Rete: 5G/4G LTE/3G/2G

Connettività: Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth 5.1, OTG, GPS, jack per cuffie da 3,5 mm, porta USB Type-C

Batteria: capacità 5330 mAh, supporta la ricarica rapida tramite cavo da 35 W

Inizialmente, HONOR 90 Smart è stato lanciato in Europa. Due i colori tra cui scegliere: Emerald Green e Midnight Black a 249,9 euro ovvero circa 9.800 baht in vendita in altre regioni. Dobbiamo ancora dare seguito.