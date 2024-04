Star hop da Orione a Sirio, prima che se ne vadano

Star hop da Orione a Sirio

Una costellazione facile da trovare in questo periodo dell'anno è la magnifica costellazione di Orione il Cacciatore, che ora scende a ovest dopo il tramonto. È facile perché Orione ha uno schema molto evidente di tre stelle moderatamente luminose in una fila corta e diritta. Queste stelle sono conosciute come Cintura di Orione. Cerca Orion e continua la sua linea di cintura per entrare nella celebrità di Sirius. Si trova nella costellazione del Cane Maggiore ed è la stella più luminosa del cielo!

Mentre la Terra orbita attorno al Sole, la costellazione di Orione e la stella Sirio stanno per scomparire per un po'. Cadono sempre sotto la luce del sole subito dopo questo periodo dell'anno, poiché il movimento della Terra mette il sole tra noi e loro. Assicurati quindi di cercarli il più spesso possibile, subito dopo il tramonto. Li vedremo di nuovo ad est prima dell'alba, a partire dalla fine di luglio o dall'inizio di agosto.

Prova tu stesso

Le persone che imparano a identificare le stelle spesso usano lo star hopping, ovvero passando da stelle e costellazioni che conoscono a quelle che non conoscono, per trovare e conoscere nuove stelle e costellazioni. Usare la Cintura di Orione per trovare Sirio è uno dei salti tra le stelle più famosi del cielo, perché le stelle sono così luminose e lo schema è così specifico.

Un'altra mossa interessante che puoi provare è usare l'Orsa Maggiore per trovare Polaris, la Stella Polare. Se ti trovi nell'emisfero settentrionale, questo salto stellare ti permetterà di trovare sempre il Nord!

