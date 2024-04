Amalia, due chef italiane alla guida di un raffinato ristorante gourmet

Gli chef italiani Cecilia Spurio ed Eugenio Anfuso hanno aperto Amalia, un ristorante gourmet che fa centro. Uno dei nostri preferiti dell'anno.

Cosa c'è di meglio di Due chef italiani Aprire…un ristorante francese! Cecilia Spurio et al Eugenio Anfuso Abbiamo appena aperto Amalia vicino a Folly-Merricourt. Insieme, il duo ha visitato un gran numero di ristoranti illustri: Negrini e Pisani e Igles Corelli in Italia, e Gaya in Pierre GagnaireE la sua astranza e ambrosia; Enrico Bartolini, Pierre Gagnaire, Ragazzo di Savoia et al Yannick Aleno Nel suo Pavillon Ledoyen.

Insieme in cucina, come in città, uno si occupa della parte salata e l'altro di quella dolce. Cecilia Spurio è stata incoronata Miglior Pasticceria del 2018 dalla guida italiana Gambiero Rosso e ha vinto il Premio Libby per il Miglior Dessert nel 2020 insieme a Guillaume Godin per il Ristorante Guy Savoy. Bellissimo sfondoBrevemente.

Con una carriera così costellata di stelle, non sorprende che la coppia voglia provare l'arte della cucina francese mentre si rimette in piedi. Dopo un periodo al Corus dove hanno cucinato, per la prima volta, fianco a fianco, hanno inaugurato il loro nuovo ristorante, Amalia, dove hanno immaginato… Ottima cucina francese fermamente contemporaneoSenza rinnegare le sue radici tradizionali.

Puoi anche dichiarare immediatamente il colore: Amalia è uno dei tavoli più belli che abbiamo testato quest'anno. E Un vero favorito Per questa cucina sensibile e sfacciata, riflessiva e schietta, effervescente e creativa.

Attraverso Due menù degustazione I buongustai e gli intenditori potranno scoprirlo Imprese indimenticabili : IL Menù stagionale a 80 euro E il Menù ampio a 120 euro. Quest’ultimo ci permette di scavare più a fondo Talento dello chef Le meravigliose scoperte sono garantite Grandi momenti di emozione. Il resto è nelle immagini.

* * *

Bastoncini di pane di mais, emulsione di rosmarino bruciato

Crostata di carciofi affumicati con aglio nero

Filetto di feta di capra e pecora, polvere di foglie di fico

Crostata Di Parmigiano Brulée 36 Mesi, Aceto Balsamico Di Modena

Gnocchi marinati, vongole, aglio orsino, paprika

Asparagi crudi e cotti, tuorlo d'uovo marinato al miso, mango e arachidi, olio di lime nero

Carciofi brasati aromatizzati alla menta, latte di capra e liquirizia amarilli

Ravioli ripieni di gamberi, spezie nduja, anacardi, ostriche olandesi, limone

Ala di razza ripiena di dragoncello e burro bianco con vongole, yuzu, asparagi bianchi e fave

Pre-dessert

Mousse e sorbetto al mango, amaranto e pomelo cinese, leggera nuvola di zafferano

Dolci prelibatezze

* * *

Siamo pazzi, osiamo tutto: abbiamo fissato un gettone vertiginoso Per uno Futura stella della Guida Michelin.

Questo test è stato condotto come parte di un invito professionale. Se la tua esperienza è diversa dalla nostra, faccelo sapere nei commenti.