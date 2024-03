“An American in Paris”, la partitura di Gershwin per il concerto dedicato alla memoria di Richard Ushanitzky – Intrattenimento > Eventi

Due celebri compositori americani – Gershwin e Bernstein – un brano musicale inconfondibile e geniale come “An American in Paris” e una formula celebrativa con due gruppi contemporaneamente sul palco della Radio Hall – l'Orchestra della Radio Nazionale e la Radio Big Band – sono i punti salienti che definiscono un evento musicale dedicato all'anniversario di Uno dei musicisti jazz più famosi della Romania: Richard Uchanietsky.

Venerdì 21 novembre (ore 19) entrambe le bande saranno dirette dal fratello dell'artista, Peter Ushanitzky. Nel periodo 1975-1983 è stato direttore dell'Opera di Timisoara, tra il 1983 e il 1991 è stato direttore delle Ragazze Filarmoniche e nel periodo 1991-1993 è stato direttore artistico e direttore d'orchestra dell'Opera di Timisoara. Dal 1993 Petr Ušanitski lavora al Teatro dell'Opera di Osijek (Croazia), dove ha diretto diverse opere. Ha girato l'Italia, i Paesi Bassi, la Germania, la Svizzera, la Repubblica di Moldavia, la Slovacchia, la Jugoslavia, ecc., E nel paese ha collaborato con tutte le istituzioni rilevanti.

Avrai l'opportunità di goderti una serata di musica molto speciale, pensata in onore di Richard Uchanietsky (1939-1979), compositore, arrangiatore, pianista e direttore d'orchestra rumeno, che avrebbe compiuto 75 anni.

Un'attività artistica molto varia ed intensa racchiusa in soli due decenni di vita dell'artista (1959-1979). Ha firmato centinaia di arrangiamenti per la casa discografica “Electrecord”, per programmi radiofonici o televisivi, per spettacoli teatrali, ha composto musiche originali per film d'animazione e d'essai, e ha tenuto centinaia di concerti e concerti jazz in Romania, Germania e altrove.

Altro ospite speciale della serata è la pianista Horia Maxim. Musicista costantemente presente sui palcoscenici delle sale da concerto, affronta un repertorio ampio e complesso, sia come solista concertistico – collaboratore della maggior parte delle orchestre sinfoniche rumene – sia come partner di importanti artisti rumeni e stranieri (Ion Bogdan). Ştefănescu, Johnny Ruducanu, Richard Galliano, Mario Karolyi, ecc.).

È uno dei membri fondatori del Maxim Quartet, quartetto creato nel 2011.

Oltre agli eventi in Romania, ha tenuto concerti in Germania, Francia, Italia, Austria, Israele e Giappone. Negli ultimi anni ha partecipato a festival nazionali ed internazionali, tra cui i più importanti sono “Europäische Wochen Festspiele” (Paso, Germania), Festival Internazionale “George Enescu” (Romania), “Israel Festival”, “Nuova Consonanza” (Roma , Italia) ecc. Ha registrato celebri colonne sonore per alcuni film prodotti in Francia e negli USA (come “Gioventù senza gioventù”, film prodotto e diretto da Francis Ford Coppola – 2007).

Il programma includerà un brano musicale del premiato, insieme ad un brano di Bernstein e alla famosa opera “Un americano a Parigi”, firmata da Gershwin.

Le 71 variazioni firmate da Richard Uschanitzky sono il risultato del suo riconoscimento come arrangiatore, arrangiatore e direttore d'orchestra al festival internazionale “Golden Stag” (1968), quando i rappresentanti della radio e della televisione di Berlino gli commissionarono un'opera in un genere musicale di sua scelta . .

L'artista attratto dal genere jazz compose il doppio concerto per pianoforte, sassofono tenore, orchestra sinfonica e big band, opera che fu così apprezzata che al compositore fu richiesta una partitura, la seconda creazione essendo un insieme di variazioni.

La serata si aprirà con un'ouverture dell'opera Candide, del direttore d'orchestra, compositore e pianista americano Leonard Bernstein, che diresse per molti anni la New York Philharmonic Orchestra e divenuto famoso soprattutto attraverso programmi televisivi in ​​cui spiegò al grande pubblico come funziona l'opera sinfonica la musica dovrebbe essere compresa. Il concerto si concluderà brillantemente con la famosa opera “An American in Paris” di Gershwin, un poema sinfonico che evoca le impressioni dell’artista sul periodo trascorso nella capitale francese negli anni ’20.

Il concerto può essere ascoltato in diretta su tutte le frequenze di Radio Romania Cultura e Radio Romania Musica nel paese e in live streaming online su www.radiorormaniaculture.ro e www.romania-muzical.ro.

I biglietti sono disponibili su www.bilete.ronegli uffici delle Poste rumene, nei negozi Inmedio contrassegnati con “Bilete.ro”, nei negozi Germanos e presso la biglietteria di Radio Hall.

Per altre informazioni riguardanti l'Orchestra e il Coro della Radio vi invitiamo a visitare il sito www.orchestraradio.ro O www.orchestraradio.com.