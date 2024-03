Perché sulla tastiera di un computer ci sono solo trattini su F e J?

Al giorno d'oggi, lo sviluppo tecnologico ha raggiunto il suo apice tale che nessun lavoro può essere svolto senza l'aiuto del computer.

Oggi un computer svolge automaticamente il lavoro che molte persone svolgevano insieme in passato.

Ingegneri, architetti, gioiellieri e registi sono diventati tutti specialisti in design, animazione e computer.

Insegnanti, scrittori e la maggior parte degli impiegati fanno ormai affidamento sui computer per effettuare ricerche, elaborare testi e scambiare informazioni via e-mail.

Quindi, il computer gioca un ruolo importante in tutti i lavori. La tastiera è molto importante se vuoi usare il computer.

In questo post parleremo di una cosa che molte persone non sanno di questa tastiera.

Sebbene ci siano molti pulsanti sulla tastiera (keypad), solo i pulsanti F e J hanno linee piccole speciali. Vi siete mai chiesti perché? La maggior parte delle persone non noterà questi due accordi.

Perché solo questi pulsanti hanno stringhe?

La riga centrale sulla tastiera è chiamata posizione dei tasti della riga iniziale e, una volta posizionate le mani sinistra e destra sui tasti F e J, utilizzare la tastiera diventa molto più semplice.

Mettendo le mani nella posizione corretta sulla linea mediana, diventa molto più facile muoversi sulle linee su e giù.

Quindi la mano sinistra include A, S, D e F. Mentre la mano destra può sentire con le mani i segni J, K, L e (;).

Se posizioni le dita in questo modo, entrambi i pollici verranno posizionati sulla barra spaziatrice.

In questo modo si può scrivere velocemente senza guardare la tastiera (tastiera) e le persone non vedenti possono usare facilmente il computer in questo modo. Con questo in mente, i pulsanti F e J sono disposti.