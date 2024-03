Antony Blinken parla del cessate il fuoco a Gaza con il ministro degli Esteri saudita durante un tour in Medio Oriente

Mercoledì, Anthony Blinken ha incontrato il ministro degli Esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan.

Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato che l’alto diplomatico statunitense Anthony Blinken ha discusso mercoledì con la sua controparte saudita “l’urgente necessità” di proteggere i civili nella Gaza devastata dalla guerra e gli sforzi per raggiungere una tregua.

Il segretario di Stato Blinken, arrivato a Jeddah mercoledì scorso per la prima tappa di un tour regionale che si è esteso a Israele, ha incontrato il ministro degli Esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan, prima di tenere colloqui con il principe ereditario Mohammed bin Salman.

Il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller ha detto in una dichiarazione che Blinken e il principe Faisal “hanno discusso dell’urgente necessità di proteggere tutti i civili a Gaza e di aumentare immediatamente l’assistenza umanitaria a chi ne ha bisogno”.

Miller ha dichiarato: “Blinken ha sottolineato l’importanza di continuare uno stretto coordinamento con i partner regionali e internazionali sulla risoluzione del conflitto a Gaza e sulla preparazione per la fase post-conflitto”.

The Kingdom rappresenta la prima tappa del sesto tour dei Blinken in Medio Oriente dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas il 7 ottobre.

Giovedì è previsto un viaggio in Egitto, al confine con Gaza, e parteciperà agli sforzi di mediazione per raggiungere una tregua.

Il giorno successivo, si recherà in Israele per una visita non programmata che avviene in un momento di tensione nei rapporti tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Miller ha detto che il Segretario di Stato discuterà con i funzionari israeliani “i negoziati in corso per garantire il rilascio di tutti gli ostaggi” detenuti a Gaza e gli sforzi per migliorare la consegna degli aiuti alla Striscia assediata.

Il portavoce ha aggiunto che Blinken discuterà anche “della necessità di garantire la sconfitta di Hamas, anche a Rafah, in modo da proteggere la popolazione civile… e rafforzare la sicurezza complessiva di Israele”.

Washington ha sostenuto Israele con miliardi di dollari in aiuti militari dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre, ma è diventata sempre più frustrata dal fallimento del suo alleato nel ridurre le morti civili o nel consentire l’arrivo di aiuti vitali.

Un altro motivo di preoccupazione per gli Stati Uniti è il destino di Rafah, nell’estremo sud della Striscia di Gaza.

Biden ha esercitato pressioni su Netanyahu affinché si ritirasse da un’operazione di terra su larga scala che minacciava la piccola regione che ospita circa 1,5 milioni di persone, la maggior parte delle quali sono sfollate da altre parti della regione.

Miller ha detto martedì che Blinken discuterà a Gedda e al Cairo gli sforzi per raggiungere “un accordo di cessate il fuoco immediato che garantisca il rilascio di tutti gli ostaggi rimanenti”.

Il portavoce ha aggiunto che si discuterà anche “del percorso politico del popolo palestinese dopo la guerra, con garanzie di sicurezza per Israele e una struttura per una pace e una sicurezza durature nella regione”.

Blinken ha detto martedì che tutti gli abitanti di Gaza ora soffrono di “gravi livelli di insicurezza alimentare acuta”.

“Questa è la prima volta che un intero gruppo di popolazione viene classificato in questo modo”, ha detto durante una visita nelle Filippine.

I funzionari che viaggiavano con Blinken hanno detto all’AFP che gli Stati Uniti stanno cercando di mediare un accordo finale di normalizzazione tra Arabia Saudita e Israele, che comporterebbe garanzie di sicurezza statunitensi per il regno del Golfo.

