Anche l’ultimo sistema operativo dell’iPhone è in sloveno

junior

13.6.2024 | 12:00| Sta

L’interfaccia utente del sistema operativo per smartphone del produttore americano Apple iPhone iOS 18 sarà disponibile anche in lingua slovena. iOS sarà disponibile al grande pubblico sui dispositivi supportati in autunno.

Foto: iValtle

Il colosso tecnologico americano Apple ha presentato lunedì il suo sistema operativo mobile iOS 18 durante la conferenza annuale degli sviluppatori. Secondo il sito web di Apple, gli utenti di smartphone iPhone Xs e tutti i modelli più recenti potranno installare gratuitamente l’ultimo sistema operativo in autunno.

Attualmente è già disponibile la versione beta di iOS 18, come riportato dal portale Tehnozvezdje, la lingua slovena è apparsa nelle prime versioni beta di iOS 18 e iPadOS 18.

Dell’inclusione della lingua slovena tra le possibili lingue dell’interfaccia utente dell’iPhone si parla da tempo e, tra l’altro, è richiesto anche dai deputati sloveni al Parlamento europeo. La modifica principale che ha costretto Apple ad aggiungere la lingua slovena è stata la modifica della legge sull’uso generale della lingua slovena, ha riferito il portale Utopravna strana.

L’emendamento, adottato dalla DZ senza voto contrario all’inizio di aprile di quest’anno, prevede che l’uso della lingua slovena sarà consentito anche negli apparecchi e nei servizi elettronici più moderni e concede alle aziende un periodo transitorio durante il quale possono utilizzare la lingua slovena Lingua slovena. I suoi prodotti si adatteranno alla lingua.

Fino all’adozione dell’emendamento, la Slovenia non disponeva di mezzi efficaci per garantire la presenza della lingua slovena anche nell’ambiente dei nuovi linguaggi tecnologici. Il sostegno alla lingua slovena dipende quindi dalle decisioni dei produttori.

Presentando l’emendamento lo scorso novembre, il ministro della Cultura Asta Fryko ha citato per nome due esempi: il sistema operativo Windows, commercializzato da più di 30 anni, e Apple, che non ha commercializzato i propri sistemi operativi, anche se ampiamente utilizzati Dagli sloveni.

Asta Fryko (Foto: S. Švejelj)

Nel processo di stesura della modifica della legge, i rappresentanti del Ministero della Cultura a Bruxelles si sono incontrati anche con i rappresentanti di Apple e hanno presentato loro i requisiti della nuova legge. Durante l’incontro il Ministro ha sottolineato che il sostegno alla lingua slovena non sarà solo un desiderio, ma un obbligo legale, come ha spiegato oggi il Ministero in un comunicato stampa.

“Apple è la prima grande azienda a conformarsi ai requisiti della nuova legge sull’uso pubblico della lingua slovena. Ci aspettiamo che presto altri produttori seguano l’esempio e che tutti i dispositivi parlino finalmente la lingua slovena”, hanno scritto.

Nel frattempo il ministro Vryko in una dichiarazione ai media ha definito l’annuncio della Apple che a settembre inizierà l’introduzione della lingua slovena nel suo sistema operativo come una novità molto importante per il Paese e per l’equazione della lingua slovena nel mondo. È anche felice che il colosso tecnologico americano abbia preso una decisione del genere solo due mesi dopo l’attuazione delle modifiche legali sopra menzionate.

< Dietro